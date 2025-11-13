Apple biedt in haar Wallet-app nu ondersteuning voor digitale paspoorten, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Hoe werkt het en zijn er ook plannen voor Europese digitale paspoorten?

Apple’s Wallet-app als digitale portemonnee wordt ieder jaar belangrijker. Je kunt er dankzij Apple Pay je pinpas en creditcards in bewaren, maar ook je digitale huissleutel of je autosleutel. In de VS biedt Apple al langer diverse andere identificatiedocumenten voor in de Wallet-app, waaronder rijbewijzen en studentenkaarten. Daar is nu het digitale paspoort bijgekomen. Gebruikers in de VS kunnen hun nationale Amerikaanse paspoort toevoegen aan de Wallet-app.

Digitale paspoort in de Wallet-app

Met het digitale paspoort in de Wallet-app, genaamd Digital ID, kan iedereen met een Amerikaans paspoort zichzelf identificeren. Op dit moment is het alleen te gebruiken bij TSA-checkpoints op meer dan 250 Amerikaanse luchthavens en alleen bij nationale vluchten. Het is dus nog geen vervanging van het fysieke paspoort, onder andere omdat het nog niet te gebruiken is bij internationale vluchten. In de toekomst wordt het mogelijk om deze Digital ID op meer plekken te gebruiken, bijvoorbeeld op plekken waar om identificatie gevraagd wordt. Het werkt dan ook zelfs in apps. Denk aan het huren van een auto of het reserveren van een hotelkamer.

Met de functie scannen Amerikaanse gebruikers hun paspoort: eerst door een foto te maken van de fotopagina, daarna door de NFC-chip te scannen met je iPhone. Vervolgens moet je een selfie maken en je gezicht van bepaalde hoeken laten zien. Om de Digital ID te gebruiken, druk je gewoon twee keer op de zijknop, tik je op de stapel met kaarten onderaan, kies je de Digital ID en hou je de iPhone tegen het NFC-punt van de terminal aan. Vervolgens verschijnt er in beeld om welke persoonsgegevens er gevraagd wordt. Dit moet je nogmaals bevestigen door twee keer op de zijknop te drukken en je gezicht met Face ID te scannen.

Op deze manier heb je zelf inzichtelijk welke informatie er precies door de instantie opgevraagd wordt. Denk aan je geslacht, geboortedatum, vervaldatum van het paspoort en meer.

Hoe zit het met het Europese digitale paspoort?

Op dit moment werkt de functie dus alleen voor gebruikers met een Amerikaans paspoort, omdat Apple samengewerkt heeft met de Amerikaanse overheid. Voor Nederlandse of Europese paspoorten, moet Apple dus ook samenwerken met Europese en Nederlandse instanties. Daar is op dit moment voor zover bekend nog geen sprake van. Wel wordt er vanuit de EU al een tijdje gewerkt aan het beschikbaar maken van digitale id-bewijzen, al wordt hierbij geen gebruikgemaakt van Apple’s Wallet-app. Het digitale Europese rijbewijs komt via een aparte app en ook voor andere vormen van Digitale ID werkt de EU aan een eigen app.

De EDI-wallet is het raamwerk voor de Europese Digitale Identiteit en het is de verwachting dat de eerste EDI-wallets eind 2026 beschikbaar komen. Voor Nederland wordt gewerkt aan de publieke NL-wallet, maar op termijn zou het ook voor andere partijen mogelijk kunnen zijn om EDI-wallets aan te bieden. In theorie zou Apple dus ook via de Wallet-app ondersteuning kunnen bieden, zolang ze maar voldoen aan de regels rondom het Europese raamwerk. Daarvoor is wel samenwerking tussen Apple en de EU nodig. Meer over de digitale identificatie voor Europeanen, lees je op de website van de overheid.