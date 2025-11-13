Als je vaak aan het videobellen bent met weinig licht, voegt Apple in de tweede beta van macOS Tahoe 26.2 een handige functie toe die je lichtomstandigheden moet verbeteren.

Zo af en toe duiken er bij nieuwe macOS-versies nog wat nuttige nieuwe functies op. Dit is ook het geval in macOS Tahoe 26.2, de update die in december 2025 voor iedereen verschijnt. In deze versie komt er een nieuwe functie voor videobellen naar je Mac. Het scherm kan namelijk een virtuele ringlamp tonen, zodat je altijd goed zichtbaar bent.

Edge Light in macOS Tahoe 26.2

Met de nieuwe Edge Light-functie verschijnt er een witte ring op je scherm die licht simuleert vanaf meerdere kanten. Dit creëert een effect dat vergelijkbaar is met de bekende ringlampen die vaak door influencers gebruikt worden.

Deze functie komt vooral van pas voor mensen die vaak in een wat minder belichte ruimtes zitten. Door deze functie krijg je van alle kanten goed licht, waardoor je ook in momenten met weinig licht goed zichtbaar bent. Dankzij de Neural Engine van je Mac wordt je gezicht automatisch herkend. Hierdoor wordt het licht optimaal gepositioneerd. Daarnaast kun je in hetzelfde menu waar je ook de microfoon- en camera-instellingen aanpast, eenvoudig de kleur van het licht wijzigen.

De functie is beschikbaar op Macs met een Apple Silicon-chip. Deze werkt zowel met de ingebouwde camera als met externe webcams. Op Macs van 2024 en nieuwer (met M3-chip of nieuwer) kan de functie zelfs automatisch worden geactiveerd. Dit gebeurt wanneer het omgevingslicht te zwak wordt.

Wanneer komt macOS Tahoe 26.2 uit?

Deze Edge Light-functie komt beschikbaar met macOS Tahoe 26.2. Deze wordt in december 2025 verwacht, samen met iOS 26.2, tvOS 26.2 en de andere updates. Lees ook onze round-up met alles wat er nieuw is in iOS 26.2.