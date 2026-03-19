Zo kun je met één app het goedkoopst tanken (ook in het buitenland)

De brandstofprijzen schieten de pan uit, maar gelukkig is er altijd nog een manier om zo goedkoop mogelijk te tanken. Met deze app check je het beste de laagste prijzen.

Door de huidige situatie in het Midden-Oosten blijven de brandstofprijzen aan de pomp maar stijgen. De Nederlandse overheid heeft echter nog geen plannen om (in tegenstelling tot sommige Europese landen) in te grijpen om de prijzen niet nog verder te laten stijgen. Het is daarom oppassen geblazen bij welk tankstation je precies gaat tanken, omdat dit zomaar tientallen centen per liter kan schelen. Er zijn talloze apps die je kunnen helpen bij zo goedkoop mogelijk tanken, maar eentje is bij ons favoriet: de ANWB Onderweg-app.

Goedkoop tanken met ANWB Onderweg

De vele apps die een overzicht bieden van goedkope tankstations, hebben in principe allemaal hetzelfde doel: jou helpen om zo goedkoop mogelijk te tanken. Maar wat we aan de ANWB Onderweg-app zo fijn vinden, is dat de informatie overzichtelijk en betrouwbaar is. De afgelopen jaren hebben we deze app regelmatig gebruikt om de voordeligste tankstations te vinden en de prijzen die in de app staan, zijn bijna altijd juist. Je tikt op de Tanken-knop in de app en je ziet direct met duidelijke kleurtjes op de kaart welke tankstations bij jou in de buurt het voordeligst zijn.

In de app kun je bovendien aangeven van welke brandstof je precies de laagste prijzen wil zien. Ook kun je eenvoudig meer informatie zien over het desbetreffende tankstation, zoals openingstijden en of het onbemand of bemand is. En blijkt de prijs toch niet te kloppen, dan kun je daar zelf een correctie op doorgeven. ANWB Onderweg heeft ook een CarPlay-app, waarmee je de prijzen van tankstations ook snel op het scherm van je autoradio kan zien.

Werkt ook onderweg met ANWB-account

Ben je lid van de ANWB, dan kun je ook de actuele tankprijzen in Europa zien. Dat is bijvoorbeeld handig als je in een grensgebied woont. Veel andere (Nederlandse) apps tonen alleen de prijzen bij de Nederlandse tankstations, maar ANWB Onderweg laat het dus ook van de tankstations over de grens zien. De brandstofprijzen in België en Duitsland zijn altijd al lager dan in Nederland, maar ook nu kan dat nog steeds flink schelen.

Verder ziet de app er wat ons betreft ook goed en verzorgd uit, met ondersteuning voor een donkere modus, een up-to-date iOS 26-design en nog meer handige functies die onderweg van pas kunnen komen. De app krijgt ook regelmatig updates, iets wat wij ook belangrijk vinden in een app.

Toch niet wat je zoekt? Lees dan ook onze round-up van de beste apps om goedkoop te tanken voor nog veel meer opties.

Bekijk ook Apps voor goedkoop tanken: zo bespaar je meteen geld Goedkoop tanken loont de moeite: je kunt al snel geld besparen als je inzicht hebt in de prijzen. Met de 8 (!) apps voor goedkoop tanken die we in deze gids bespreken, weet je precies of het de moeite loont om te rijden.