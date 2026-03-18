Apple brengt eerste speciale beveiligingsupdate uit voor iPhone, iPad en Mac – en die installeer je op een nieuwe manier

Apple heeft voor het eerst een speciale beveiligingsupdate uitgebracht, genaamd beveiligingsverbeteringen op de achtergrond. In deze update wordt een beveiligingsprobleem in Safari opgelost.

Een aantal jaar geleden had Apple voor iPhone, iPad en Mac de zogenaamde Rapid Security Responses: speciale beveiligingsupdates die los van software-updates aangeboden werden. Deze waren echter geen lang leven beschoren, want ze verschenen alleen sporadisch in het voorjaar en de zomer van 2023. Maar sinds iOS 26 heeft Apple hier een vervanger voor, genaamd beveiligingsverbeteringen op de achtergrond. In de basis is het principe hetzelfde als de Rapid Security Responses, maar de manier hoe ze aangeboden is iets anders. Je vindt de nieuwe beveiligingsupdate namelijk in het menu voor privacy en beveiliging.

Dergelijke beveiligingsupdates voor de achtergrond zijn korte en snelle beveiligingsupdates die uitgebracht worden tussen de gebruikelijke iOS-updates door. Het installeren ervan gaat wat sneller en ze zorgen ervoor dat je direct een veiliger toestel hebt, zonder dat je hoeft te wachten op een nieuwe iOS-update. De inhoud van dergelijke snelle beveiligingsupdates wordt later ook toegevoegd aan een nieuwe iOS-update, maar als je daar niet op wil wachten kun je de beveiligingsaspecten al sneller op je iPhone, iPad of Mac zetten.

De nieuwste beveiligingsverbetering op de achtergrond is alleen beschikbaar voor iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 en macOS Tahoe 26.3.1 (macOS Tahoe 26.3.2 in het geval van de MacBook Neo). Deze updates verschenen op 4 maart en voegde ondersteuning toe voor de nieuwe Studio Display’s. Met de nieuwe beveiligingsverbetering lost Apple een probleem met WebKit op, de motor achter de Safari-browser. Het wordt dus aangeraden om de update snel te installeren, zodat je toestel zo veilig mogelijk is. Na het installeren van de beveiligingsupdate wordt het versienummer bijgewerkt naar iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) of macOS 26.3.2 (a).

Om de update te installeren, doe je het volgende: Ga op je iPhone, iPad of Mac naar Instellingen > Privacy en beveiliging. Scroll helemaal naar onderen en tik op Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond. Je toestel checkt op updates. Je kunt de update hier automatisch installeren. Je hebt altijd de meest recente iOS-update nodig om de beveiligingsupdate te kunnen installeren. Wil je altijd up-to-date blijven, schakel hier dan Installeer automatisch in om de updates automatisch te krijgen.

Apple waarschuwt wel dat dergelijke beveiligingsupdates in zeldzame gevallen voor problemen kunnen zorgen, omdat ze niet getest zijn in combinatie met een iOS-update. Mochten er problemen zijn, dan kan Apple de beveiligingsupdate tijdelijk verwijderen en later in verbeterde versie toevoegen aan een iOS-update.