Apple brengt eerste speciale beveiligingsupdate uit voor iPhone, iPad en Mac – en die installeer je op een nieuwe manier

Apple heeft voor het eerst een speciale beveiligingsupdate uitgebracht, genaamd beveiligingsverbeteringen op de achtergrond. In deze update wordt een beveiligingsprobleem in Safari opgelost.
Benjamin Kuijten -

Een aantal jaar geleden had Apple voor iPhone, iPad en Mac de zogenaamde Rapid Security Responses: speciale beveiligingsupdates die los van software-updates aangeboden werden. Deze waren echter geen lang leven beschoren, want ze verschenen alleen sporadisch in het voorjaar en de zomer van 2023. Maar sinds iOS 26 heeft Apple hier een vervanger voor, genaamd beveiligingsverbeteringen op de achtergrond. In de basis is het principe hetzelfde als de Rapid Security Responses, maar de manier hoe ze aangeboden is iets anders. Je vindt de nieuwe beveiligingsupdate namelijk in het menu voor privacy en beveiliging.

Nieuwe beveiligingsupdate voor iOS 26.3.1

Dergelijke beveiligingsupdates voor de achtergrond zijn korte en snelle beveiligingsupdates die uitgebracht worden tussen de gebruikelijke iOS-updates door. Het installeren ervan gaat wat sneller en ze zorgen ervoor dat je direct een veiliger toestel hebt, zonder dat je hoeft te wachten op een nieuwe iOS-update. De inhoud van dergelijke snelle beveiligingsupdates wordt later ook toegevoegd aan een nieuwe iOS-update, maar als je daar niet op wil wachten kun je de beveiligingsaspecten al sneller op je iPhone, iPad of Mac zetten.

De nieuwste beveiligingsverbetering op de achtergrond is alleen beschikbaar voor iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 en macOS Tahoe 26.3.1 (macOS Tahoe 26.3.2 in het geval van de MacBook Neo). Deze updates verschenen op 4 maart en voegde ondersteuning toe voor de nieuwe Studio Display’s. Met de nieuwe beveiligingsverbetering lost Apple een probleem met WebKit op, de motor achter de Safari-browser. Het wordt dus aangeraden om de update snel te installeren, zodat je toestel zo veilig mogelijk is. Na het installeren van de beveiligingsupdate wordt het versienummer bijgewerkt naar iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) of macOS 26.3.2 (a).

Zo installeer je de beveiligingsupdate op de achtergrond

Om de update te installeren, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone, iPad of Mac naar Instellingen > Privacy en beveiliging.

  2. Scroll helemaal naar onderen en tik op Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond.

  3. Je toestel checkt op updates. Je kunt de update hier automatisch installeren.

    Je hebt altijd de meest recente iOS-update nodig om de beveiligingsupdate te kunnen installeren.

  4. Wil je altijd up-to-date blijven, schakel hier dan Installeer automatisch in om de updates automatisch te krijgen.

    Beveiligingsverbetering op de achtergrond installeren

Apple waarschuwt wel dat dergelijke beveiligingsupdates in zeldzame gevallen voor problemen kunnen zorgen, omdat ze niet getest zijn in combinatie met een iOS-update. Mochten er problemen zijn, dan kan Apple de beveiligingsupdate tijdelijk verwijderen en later in verbeterde versie toevoegen aan een iOS-update.

Bekijk ook
iPhone handen vrouw

Automatische beveiligingsupdates voor iPhone en Mac: zo installeer je ze

Met Rapid Security Response kan Apple snelle beveiligingsupdates uitbrengen voor al je apparaten, zonder dat je handmatig hoeft te updaten. Het installeren van deze kleine beveiligingsupdates gebeurt automatisch en in deze tip leggen we uit hoe dit werkt en lees je alles over de nieuwste updates.

Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)
'iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie'
Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel updaten voor de beste beveiliging
Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4
Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

Ook interessant

test toestellen iOS 26

Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)

iOS 16 Update

Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel updaten voor de beste beveiliging

YubiKey 5C NFC beveiligingssleutel.

Herstelsleutel voor je Apple Account instellen en gebruiken: zo doe je dat

iOS 26 functies

Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4

Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)

iOS 26 beta

Apple brengt vierde beta van iOS 26.4 uit: dit zit erin

Bedankt hiervoor,

Het stond bij mij al aan. Maar automatisch updaten bij apple gaat altijd heel geleidelijk. De update stond als beschikbaar. Ik vind het niet bepaald ‘automatisch’ als het verstopt zit diep in de instellingen en dat ik zelf op de installeer knop moet drukken.

Hmm..

Wellicht is het handig om er bij te vermelden dat je wel een reboot krijgt om deze patch te installeren…….

