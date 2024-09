Als vandaag de iPhone 16 wordt aangekondigd, zal er ook een gloednieuw gebouw in gebruik worden genomen op Apple Park. Het gaat om 'The Observatory', een ondergronds gebouw voor productaankondigingen.

Apple gebruikte tot nu toe het Steve Jobs Theater voor de aankondiging van nieuwe producten. Daar komt nu een extra gebouw bij, dat eveneens onder de grond is gelegen. The Observatory bevindt zich in een heuvel op het Apple Park-terrein, vlakbij het Steve Jobs Theater. Het bevat elementen die je ook elders op Apple Park tegenkomt: zo zijn dezelfde materialen natuursteen, terrazzo en hout gebruikt. John De Mario, hoofd vastgoeddesign spreekt over “een echt verlengstuk van Apple Park, dat het beste van Californië en de natuur om ons heen laat zien.”

Het idee achter Apple Park is dat de hele campus naadloos in het landschap opgaat. Dit nieuwe gebouw volgt dezelfde benadering. Je komt het gebouw binnen via een gebogen pad en komt dan terecht in een koepelvormige entreehal. Bovenin zie je een ronde, drie meter brede oculus. Vervolgens kom je via een stenen schuifdeur in de evenementenruimte. Van hieruit heb je uitzicht op het landschap van Apple Park en de bergen erachter.

Entreehal met oculus, in Apple Park Observatory, foto: Dezeen

The Observatory wordt vandaag geopend en zal waarschijnlijk worden gebruikt voor briefings van nieuwe producten. Bezoekers kunnen op die manier de nieuwe hardware proberen. Erg veel ruimte lijkt er niet te zijn: we tellen op de foto vier zithoeken, omringd door bomen. Dit doet ook wel wat denken aan grotere Apple Stores.

Uiteraard is bij de bouw van The Observatory rekening gehouden met het milieu. De gebruikte energie is 100 procent hernieuwbaar. Maar voor de bouw moesten wel ongeveer 90 bomen gerooid, wat de indruk wekt dat Apple pas op een later moment op het idee is gekomen om dit nieuwe gebouw in een heuvel in te bouwen. Na opening van het gebouw zullen de bomen weer opnieuw worden geplant.

Meer foto’s zijn te zien bij Dezeen, die een exclusief inkijkje kreeg in The Observatory.