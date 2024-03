iPhone met Lebara abonnement

Wil je een iPhone met Lebara abonnement afsluiten? Of heb je al een iPhone en zoek je er een sim only-bundel bij? Dan vind je hier de beste aanbiedingen. Er zijn regelmatig leuke kortingen op Lebara sim only en dat is ideaal als je zelf al over een iPhone beschikt. Bekijk welke Lebara abonnementen bij jouw iPhone passen of kijk meteen op Lebara.nl.

iPhone met Lebara: abonnementen vergelijken

Het mooie is dat je profiteert van het uitstekende KPN-netwerk, terwijl de abonnementen veel goedkoper zijn. Lebara heeft vernieuwde iPhone sim only abonnementen waardoor het nog makkelijker is geworden om je bundel samen te stellen. Kies voor gratis 4G internet, grotere internetbundels en goedkoop onbeperkt bellen en sms’en.





Lebara biedt interessante abonnementen voor mensen die niet zo heel veeleisend zijn en voldoende hebben aan een bundel van maximaal 40GB. Je kunt bij Lebara geen onbeperkte data afsluiten. Wel kun je kiezen uit bundels die beginnen bij 1GB. Standaard krijg je er 150 belminuten/sms’jes bij. Wil je onbeperkt bellen en sms’en dan kost dat €1 extra. Ook kun je de internetsnelheid van 75 Mbps tegen betaling verdubbelen naar 150 Mbps. Dit kost je €0,50 extra per maand, maar er zijn regelmatig acties waardoor je minder betaalt.

Dit zijn de huidige abonnementen:

1GB: €4,-

3GB: €6,-

5GB: €7,50

10GB: €9,-

15GB: €10,-

20GB: €14,-

40GB: €25,-

Op het moment van schrijven geldt er een korting van 50% voor de eerste drie maanden. De bundel van 40GB kost dan maar €12,50 per maand.

Lebara met iPhone-abonnement

Liever een iPhone met Lebara-abonnement? Dat kan. Lebara biedt zelf vooral oudere toestellen aan, zoals de iPhone XR of een refurbished iPhone 13. Deze prijsvechter biedt in samenwerking met een partner vooral refurbished iPhones aan. Wil je een nieuw toestel, dan kun je het beste kijken bij telecomwinkels, want daar kun je je Lebara-abonnement combineren met elke recente iPhone:

Met onze handige abonnementenvergelijker kun je Lebara-abonnementen gemakkelijk vergelijken.

Je hebt bij deze provider altijd direct inzicht in je kosten: je ziet via de app of de website hoeveel minuten, sms’jes en MB’s je nog over hebt. Als je wilt kun je elke maand gratis je bundels aanpassen, naar beneden of naar boven. En: je Lebara abonnement is geldig in de hele EU! Dus ook op vakantie geen gezeur. Voor onbeperkt bellen en sms’en naar 44 landen betaal je maar €5,- bovenop je abonnement.

Een Lebara abonnement afsluiten gaat het snelst via de webshop. Geef aan of je een contractduur van 2 jaar wilt of een flexibel abonnement, waarbij je maandelijks kunt opzeggen. Kies hoeveel je wilt bellen en sms’en en vervolgens is het nog een kwestie van aantal GB’s kiezen.

Voor meer prijzen kijk je in de webshop van Lebara.

Lebara 4G en 5G abonnementen

Lebara is een goedkope aanbieder en biedt dan ook niet de allersnelste databundels aan. Standaard krijg je 4G met maximaal 75 Mbps en als je €0,50 extra betaalt verdubbel je deze snelheid naar maximaal 150 Mbps via het KPN-netwerk. Downloaden gaat op een snelheid van maximaal 150 Mbps.

Lebara biedt nog geen 5G-snelheden; daarvoor kun je alleen terecht bij de grote 5G-providers KPN, Vodafone en Odido. De enige budgetprovider die 5G aanbiedt is Youfone (tegen betaling).

Zoek je een andere sim only-aanbieder op het netwerk van KPN? Dan kun je eens kijken naar Simyo, Budget Mobiel of het eerder genoemde Youfone. Ook AH Mobiel, Aldi Talk, Hema Telefonie, Jumbo Mobiel, Kruidvat Mobiel, Lycamobile, Yes Telecom en zitten op het KPN-netwerk.

Is Lebara een betrouwbare aanbieder?

Lebara bestaat al 20 jaar. Het hoofdkantoor bevindt zich in Londen, maar deze provider is in meerdere Europese landen actief. In Nederland wordt gebruik gemaakt van het 4G-netwerk van KPN. Je kunt kiezen uit prepaid- en sim only-abonnementen.

Het bedrijf is in 2001 opgericht door het drietal Leon, Baskaran en Ratheesan (vandaar LeBaRa). Zij wilden betaalbare mobiele diensten en richtten zich daarbij aanvankelijk op migranten. Tegenwoordig is Lebara bedoeld voor een veel bredere doelgroep en kan iedereen klant worden. Sinds 2017 heeft Lebara sim only-abonnementen met databundels tot 10GB.

Is Lebara niet helemaal je ding? Kijk ook eens bij de andere providers of bekijk ons overzicht iPhone met sim-only.