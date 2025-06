Gratis AirPods 4 bij MediaMarkt: zo werkt het

Wil je de nieuwste Apple AirPods 4 helemaal gratis? Bij MediaMarkt kun je nu profiteren van een tijdelijke actie waarbij je de gloednieuwe AirPods 4 ter waarde van €149,- cadeau krijgt bij het afsluiten van een Odido-abonnement. Deze deal geldt bij de aanschaf van populaire smartphones zoals de iPhone 16 Pro (Max), iPhone 16e en iPhone 15.



Gratis AirPods 4 scoren? Dit is hoe het werkt

Sluit je een Odido-abonnement af via MediaMarkt, dan ontvang je tijdelijk gratis de AirPods 4. Heb je liever een ander model, zoals de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking of de AirPods Pro 2? Ook dat is mogelijk, hiervoor betaal je een kleine bijbetaling van €45,- of €130,-.

Bij deze toestellen ontvang je gratis AirPods 4 t.w.v. €149

iPhone 16 Pro (Max): Apple op z’n best

De iPhone 16 Pro en Pro Max zijn krachtige smartphones met de snelste chip van Apple, de A18 Pro. Ze zien er modern uit door hun dunne randen en zijn licht van gewicht door het gebruik van titanium. Je hebt keuze uit twee schermformaten: 6,1 of 6,7 inch. Deze schermen zijn helder en tonen mooie kleuren.

Verder beschikken de toestellen over een sterke camera van 48 megapixel, die zelfs bij weinig licht mooie foto’s maakt. Met de speciale telelens kun je veraf scherpe beelden vastleggen. Dankzij slimme AI-functies kun je foto’s en video’s extra bewerken. De batterij gaat langer mee, je kunt sneller opladen en je werkt met het nieuwste besturingssysteem, iOS 18. Zo blijft je telefoon ook in de toekomst goed bruikbaar.

Alles wat je wilt weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is het meest betaalbare model uit de iPhone 16-serie en vervangt de oude iPhone SE. Het toestel beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met Face ID, aluminium behuizing en een USB-C-aansluiting. De krachtige A18-chip en 8 GB werkgeheugen zorgen ervoor dat je optimaal gebruik kunt maken van slimme AI-functies zoals Genmoji en andere Apple Intelligence-mogelijkheden. Ondanks het ontbreken van extra lenzen maakt de 48 MP hoofdcamera toch scherpe foto’s. Nieuw is de actieknop aan de zijkant, waarmee je snel je favoriete functies activeert. MagSafe ontbreekt, maar verder voelt de iPhone 16e modern en soepel in gebruik.

Dit wil je weten over de iPhone 15

De iPhone 15 biedt een krachtig en modern totaalpakket. Met de snelle A16 Bionic-chip, een helder 6,1-inch Super Retina XDR-display en een verbeterde 48 MP hoofdcamera maak je zelfs bij weinig licht haarscherpe foto’s. Het strakke aluminium design en de nieuwe USB-C-aansluiting zorgen voor een eigentijdse look en gebruiksgemak.

Het Dynamic Island geeft handige meldingen en live updates weer, zodat je altijd op de hoogte blijft. Dankzij de sterke batterijduur, het nieuwste besturingssysteem iOS 18 en slimme camerafuncties is de iPhone 15 een veelzijdig en toekomstbestendig toestel.

Alles wat je wilt weten over Odido

Odido is een aantrekkelijke mobiele provider met een betrouwbaar netwerk, ruime databundels en transparante abonnementen. Je profiteert van uitstekende landelijke dekking en snelle 5G-verbindingen, waardoor je altijd verbonden bent. Odido biedt abonnementen zonder gedoe: je kiest zelf hoeveel data en minuten je nodig hebt en kunt dit maandelijks aanpassen of pauzeren. Voor gezinnen of meerdere gebruikers zijn er bovendien combinaties met korting. Regelen doe je eenvoudig via de gebruiksvriendelijke app.

Alles over de AirPods 4

De AirPods 4 van Apple lijken op het eerste gezicht sterk op hun voorgangers, maar zijn op veel punten vernieuwd. Apple heeft namelijk functies uit eerdere modellen, vooral de AirPods Pro, nu ook in de standaard AirPods geïntegreerd. De AirPods 4 zijn er in twee varianten: een standaardversie en een versie met actieve ruisonderdrukking.

Beide modellen beschikken over de H2-chip voor beter geluid, ruimtelijke audio, een nieuw design voor meer draagcomfort, een vernieuwde oplaadcase met usb-c, betere stofbestendigheid, Siri-interacties via hoofdbewegingen en verbeterde Bluetooth 5.3. De versie met actieve ruisonderdrukking biedt extra functies zoals transparantiemodus, adaptieve audio, gespreksdetectie, draadloos opladen van de case en een speaker in de case om het zoeken makkelijker te maken.