iPhone 16 (Pro) tijdelijk extra voordelig: bespaar tot €564,- [ADV]

De Volop Voordeel Weken zijn van start gegaan bij Vodafone. Dat betekent dat je enorm veel voordeel scoort op veel populaire toestellen. Ook iPhones zijn onderdeel van de aanbiedingen, waaronder de iPhone 16 en 16 Pro. We lichten de aanbiedingen hieronder voor je uit.

Bespaar tot €564,- op iPhone 16 Pro (of tot €534,- op iPhone 16)

Zoek je de beste functies, dan kies je natuurlijk voor de iPhone 16 Pro. Hij geeft je de beste Apple-camera’s, de krachtigste processor en nog veel meer. Heb je aan minder ook genoeg? Ga dan voor de reguliere iPhone 16.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Vodafone. Lees onze disclaimer.

Beide modellen zijn tijdens de Volop Voordeel Weken van Vodafone met veel voordeel in huis te halen. Goed om te weten: de Volop Voordeel Weken zijn er tot en met 9 juni 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Haal de iPhone 16 Pro met tot €564,- voordeel

Tijdelijk haal je de iPhone 16 Pro tijdens de Volop Voordeel Weken in huis met tot €564,- voordeel. De maximale korting bereik je door te kiezen voor het model met 1TB opslag. Nu betaal je €299,- minder dan normaal en je ontvangt tot €2,50 korting per maand op je Unlimited-abonnement. Daarnaast worden de aansluitkosten van €25,- achterwege gelaten.

Bovendien profiteren klanten van Ziggo van klantvoordeel. Dit loopt op tot €7,50 extra korting per maand. Heb je thuis geen internet van Ziggo, maar ben je wel jonger dan 28 jaar? Dan geldt de maandelijkse extra korting van €7,50 ook. Is minder opslag ook voldoende? Dan bespaar je tot €554,- bij 512GB, €544,- bij 256GB en tot €534,- bij 128GB.

iPhone 16 met tot €534,- voordeel

Kies je voor de iPhone 16? Dan loopt je voordeel dankzij de Volop Voordeel Weken op tot €534,-. Dit bedrag geldt als je kiest voor 512GB. In plaats van €1.349 betaal je €1.080: een korting van €269,-. Daarnaast wordt voor het Unlimited-abonnement tot €2,50 per maand minder afgeschreven en zijn er geen aansluitkosten. Heb je thuis internet van Ziggo? Je ontvangt tot €7,50 per maand extra korting. Geen Ziggo-klant, maar wel jonger dan 28 jaar? Dan krijg je ook tot €7,50 extra korting per maand.

We kunnen ons voorstellen dat je geen 512GB nodig hebt. Ook op de andere opslagcapaciteiten ontvang je voordeel. Bij 256GB loopt dit op tot €524,- en bij 128GB tot maar liefst €514,-.

iPhone 16 Pro of iPhone 16?

Maar voor welke iPhone ga je nu? Ben je iemand die graag de beste foto’s maakt, dan is de iPhone 16 Pro de beste optie. Deze beschikt – naast een 48 megapixel-camera en 48 megapixel-ultragroothoeklens – over een 12 megapixel-telelens. Hiermee zoom je tot vijf keer in en gaat er niets van de kwaliteit verloren. Deze ontbreekt op de iPhone 16.

Daarnaast zit in de 16 Pro de A18 Pro-chip. Dit is de krachtigste Apple-processor van dit moment. De iPhone 16 heeft aan de binnenkant de A18-chip, die ook nog steeds alle taken zonder haperingen uit zal voeren. Beide processors ondersteunen Apple Intelligence en ga je aan de slag met kunstmatige intelligentie.

Een ander verschil zit hem in het scherm. De iPhone 16 meet 6,1 inch, terwijl de 16 Pro een 6,3 inch-scherm heeft. Het Super Retina-scherm van de 16 Pro geeft je bovendien de mogelijkheid om de always-on-functie te gebruiken. De reguliere iPhone 16 kan dat niet.

Beide toestellen zijn bovendien voorzien van de Actieknop. Wat deze knop precies doet, stel je zelf in. Bovendien hebben zowel de 16 als 16 Pro de gloednieuwe Cameraregelaar. Hiermee open je met één knop de Camera-app en regel je alle belangrijke instellingen.

Profiteer van het betrouwbare Vodafone-netwerk

Vodafone heeft een ruim aanbod van bundels, waaronder de populaire Red-abonnementen. Wil je jouw verbruik niet in de gaten houden, ga dan voor Red Unlimited. Heb je dat niet nodig, dan kies je voor Red Together met 50GB. Dit kan je delen binnen je hele gezin. Als Ziggo-klant ontvang je dubbele data, waardoor je zelfs 100GB ontvangt.

Is dit je ook iets te veel? Dan is er nog het gewone Red-abonnement met 30GB data. Daarbij bel je bovendien altijd onbeperkt. Op het 5G-netwerk van Vodafone kan je rekenen. Het is razendsnel en stabiel. Er zijn nooit snelheidsbeperkingen, waardoor je een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s bereikt.

Heb je thuis internet van Ziggo? Dan krijg je dus klantvoordeel met onder meer tot €7,50 extra korting per maand en een extra tv-pakket. Geen Ziggo-klant, maar ben je wel jonger dan 28 jaar dan is er Vodafone Young. Hierbij ontvang je ook tot maandelijks €7,50 extra korting.