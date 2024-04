Apple heeft de Beats Solo Buds aangekondigd, goedkope draadloze oordopjes die vanaf juni 2024 in de winkel zullen liggen. Ze zijn verkrijgbaar in vier kleuren en beschikken over passieve ruisisolatie. Bijzonder is dat de oortjes zelf 18 uur meegaan, maar je kunt het opbergdoosje niet gebruiken voor opladen. Wat zit er verder nog in deze Beats Solo Buds? We hebben de belangrijkste functies en eigenschappen voor je verzameld. Tegelijk heeft Apple ook de Beats Solo4 onthuld, een betaalbare hoofdtelefoon.

Beats Solo Buds in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Beats Solo Buds:

Goedkoopste draadloze Apple-oordopjes ooit

Vier kleuren: Matzwart, Stormgrijs, Koel paars en Transparant rood

Vier maten eartips: XS, S, M en L

Afmetingen case: 2,4 cm x 6,6 cm x 3,5 cm

Afmetingen oortjes: 1,9 cm x 2,05 cm x 1,85 cm

Gewicht: case 22 gram, oortje 5,7 gram, case + oortjes 33,4 gram

Ergonomisch gevormde geluidsdopjes voor natuurlijke pasvorm

Compatibel met iOS en Android, ook voor koppelen met één tik

Batterijduur van 18 uur

Binnenkort verkrijgbaar bij Apple voor €89,95

Verkoopstart in juni 2024

Beats Solo Buds: dit zijn de specs

De Beats Solo Buds zijn een goedkopere tegenhanger van de al bestaande Beats Studio Buds. Ze hebben een batterijduur en worden geleverd met een compacte opbergcase. Deze case bevat geen batterij, dus je kunt tussendoor de oortjes er niet mee opladen. Apple heeft hiervoor gekozen om de kosten laag te houden. Het zorgt er ook voor dat het opbergdoosje erg compact is. Hij is 40% kleiner dan die van de Beats Studio Buds+. Gelukkig hebben de oortjes zelf een extreem lange batterijduur, namelijk 18 uur. Opladen doe je via het stopcontact of door het doosje aan te sluiten op de iPhone, zoals op de foto hieronder te zien is. Als de batterijen leeg raken moet je dus wel op zoek naar een kabel en een stroombron. De Fast Fuel-functie zorgt na 5 minuten opladen voor een uur luisterplezier.

Beats Solo Buds hebben een op maat gemaakte akoestische architectuur en een ergonomisch ontwerp met vier opties voor de juiste pasvorm. Er is geen actieve ruisonderdrukking op de Beats Solo Buds, maar ze bieden wel passieve ruisisolatie door het afsluiten van de gehoorgang. Dit verbetert de geluidskwaliteit iets. Een aangepast microfoonontwerp in combinatie met een geavanceerd lerend algoritme om de ruis te verminderen zorgt voor een betere gesprekskwaliteit.

Net als bij de andere recente audioproducten van Beats zijn ze zowel geschikt voor iOS als voor Android. In beide gevallen kun je gemakkelijk koppelen, wisselen tussen apparaten en gebruik maken van de Find My-diensten van Apple en Google. Intern is een eigen Beats-chip aanwezig.

Het Beats-logo aan de buitenkant dient tevens als knop. Deze kun je instellen op verschillende functies, zoals het bedienen van de muziek en telefoongesprekken, activeren van Siri en volumeregeling.

Voor- en nadelen van de Beats Solo Buds

Het klinkt misschien allemaal te mooi om waar te zijn. Daarom hebben we de belangrijkste voordelen en nadelen van de Beats Solo Buds voor je op een rijtje gezet.

Extreem lange gebruiksduur van 18 uur per oortje

Compact doosje: 40% kleiner dan Studio Buds

Vier prima kleuren, voor elk wat wils

Rubber tips in 4 maten om geluid buiten te sluiten

Speciaal ontworpen akoestische architectuur

Ook geschikt voor Android (maar daar heb je als iPhone-gebruiker niet meteen iets aan)

Geen draadloos oplaadbaar doosje

Opbergdoosje bevat geen batterij

Geen actieve ruisonderdrukking

Geen Apple H1- of H2-audiochip

Geen zoekfunctie

Geen milieuclaims, alleen verpakking is gemaakt van 100% plantaardig materiaal (deels recycled)

Prijs en verkrijgbaarheid Beats Solo Buds

De Beats Solo Buds worden vanaf juni geleverd en zijn verkrijgbaar in vier kleuren:

Met de komst van de Solo Buds zal Apple stoppen met de standaard Beats Studio Buds uit 2021. De Beats Studio Buds+ uit 2023 blijven wel gewoon beschikbaar. Daarnaast blijft Apple diverse andere Beats-producten verkopen, waaronder de pas aangekondigde Beats Studio 4.

