De leukste apps van week 17-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Typewise

Wil je meer uit je toetsenbord halen dan wat je met het standaard iPhone toetsenbord kan? Download dan Typewise. Dit alternatieve toetsenbord voor de iPhone is al jaren beschikbaar en was zelfs een van de eersten op de markt. Het kenmerkende honingraad-ontwerp maakt Typewise uniek. Deze week heeft het toetsenbord een grote update gekregen.

Het doel van Typewise is om sneller te typen met minder tikfouten. De ontwikkelaars beloven in de nieuwste update dat je tot 4x betere prestaties krijgt van het AI-toetsenbord. Het systeem leert dus hoe jij typt en waar je vaak foutjes maakt. Naarmate je het vaker gebruikt merk je dat het sneller gaat. Ook aan je privacy is gedacht, want Typewise heeft niet je camera, microfoon of identiteit nodig. Dat is bij andere toetsenborden vaak anders.