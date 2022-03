De leukste apps van week 10-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Logger for Shortcuts Ben je fan van Siri Shortcuts en kun je genieten van de meest complexe taken? Dan is Logger wel interessant voor jou. Deze app kun je zien als een console voor je opdrachten. Het kan de beste overkomen dat je een heel lange opdracht hebt gemaakt die uiteindelijk niet goed werkt. Het is dan soms lastig om te achterhalen waar het probleem zit. Met Logger houd je iedere stap van het proces bij, zodat je kinderlijk eenvoudig kunt zien waar het fout gaat tijdens het uitvoeren van de opdracht. Natuurlijk kan het ook handig zijn om juist succesvolle opdrachten bij te houden en de resultaten te beoordelen. Logger biedt ondersteuning voor geavanceerd zoeken, filters en tags. Zo vind je snel wat je zoekt. Je kunt je gelogde bestanden exporteren als tekstbestand zodat je het eenvoudig met anderen kunt delen. De app is gemaakt voor iPhone, iPad en Mac.

Workout Map

Deze app is geschikt voor iedereen die graag gewandelde routes bijhoudt. Zeker als je work-outs doet met een Apple Watch wordt dit goed bijgehouden, maar Workout Map doet meer. Deze app kan al je gewandelde routes van een bepaalde periode over elkaar leggen en met een warmtekaart laten zien waar je het vaakst loopt. Zo zie je waar je misschien wat vaker naartoe moet om eens wat nieuws te zien. Wil je je route delen, maar niet de daadwerkelijke kaart met straatnamen en herkenningspunten delen? Dan kun je de routelijn over een andere afbeelding plakken en die delen.

Substack

Substack is een snelgroeiend platform voor het abonneren op nieuwsbrieven. Je kunt je (betaald) abonneren op interessante nieuwsbrieven over uiteengaande onderwerpen. Net als podcasts kan dit een fijne manier zijn om even de dag mee te beginnen, breken of eindigen. Sinds deze week is er ook een Substack-app waarmee je eenvoudig je abonnementen beheert en natuurlijk nieuwsbrieven leest. Vanuit hier kun je ook artikelen opslaan en erop reageren.

HectometerPaal

Moet je weten waar een hectometerbord langs een Nederlandse weg ligt? Met deze eenvoudig opgestelde app kun je dat opzoeken. Ook kun je meteen een route ernaartoe starten. HectometerPaal maakt onderscheid tussen de linker en rechter weghelft als je daar behoefte aan hebt. Is er bijvoorbeeld een stuk op je route waar vaak file staat, dan kun je even snel de betreffende hectometer invullen om op de kaart de toestand te bekijken.

Doez

Wie op zoek is naar een app om activiteiten, uitgaves en budgetten in de gaten te houden, kan Doez proberen. In deze app kun je loggen wat je allemaal doet op een dag. Zo zie je waar je veel en weinig tijd aan besteedt. Ook kun je invoeren wat je uitgeeft en in welke categorie die uitgave valt. Misschien geef je wel veel te veel geld uit aan kleding en heb je daarom niet genoeg om ook nog uit eten te gaan. Een app als Doez kan dat bevestigen. Ook kun je bepaalde bedragen automatisch laten optellen bij je uitgaves, zoals een abonnement of je huur. In de grafieken zie je in één oogopslag waar je geld zoal naartoe gaat.