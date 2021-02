De leukste apps van week 5-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

Vidate

Ben je op zoek naar een nieuwe vriend of vriendin, maar maakt de hele pandemie het je lastig? Probeer dan Vidate. Met Vidate kun je met elkaar op date door te videobellen via de dienst. Het idee is simpel: krijg een match, spreek elkaar 5 minuten en bepaal dan of je door wil. Daarna kun je een date van 30 minuten plannen. Binnenkort wil de dienst advertenties tonen die goed gepersonaliseerd zijn. Zo krijg je bijvoorbeeld op je derde date een fles wijn cadeau bij een restaurant. Leuk als de horeca weer open is!

Ook je profiel is anders dan bij gewone dating-apps. Met Vidate maak je namelijk een introductiefilmpje van 20 secondes. Ook advertenties moeten in deze vorm worden gegoten. Omdat alles binnen de app blijft, hoef je niet meteen nummers uit te wisselen en blijft alles binnen het platform. Na een tweede date kun je via de app aangeven om je nummer te delen. Vanaf dan is het aan jou om het te laten werken! Vidate is voor iedereen van 18 jaar of ouder.

Artbox

Alle ouders krijgen zo nu en dan prachtige kunstwerken die hun kind op school heeft gemaakt. Het is vaste prik op moederdag en vaderdag, maar natuurlijk worden ook de nodige tekeningen tussendoor gemaakt. Misschien zijn ze thuis ook wel volop in de weer met krijt en papier. Om al die kunstwerken te bewaren heb je op den duur veel ruimte nodig en een specifieke tekening zoeken wordt dan al gauw lastig.

Om urenlang zoeken te voorkomen kun je Artbox downloaden. In deze app kun je alles wat je kinderen maken inscannen met een beschrijving en datum. Per kind kun je een apart profiel aanmaken. Je kunt de mooiste werken ook als favoriet markeren. Voor een paar euro koop je de mogelijkheid om meerdere foto’s per gebeurtenis vast te leggen. Anders moet je ze als aparte gebeurtenissen opslaan. De app belooft geen data te verzamelen, zo staat in het privacylabel.

Smart Battery Monitor

Je kent misschien wel de Batterijen-functie van je iPhone, maar deze is nou niet bepaald leuk om naar te kijken. Smart Battery Monitor is dat wel. Deze app laat ook zien hoeveel tijd je besteedt aan bepaalde apps en hoeveel batterij dit kostte. Op basis van je dagelijkse gebruik probeert de app te schatten hoe lang je op dit moment nog met je iPhone kan doen. Smart Battery Monitor heeft ook handige widgets.

Home+

Heb je een huis vol HomeKit-spullen? Dan heb je misschien wel behoefte aan een iets uitgebreidere app om deze allemaal mee te bedienen dan Apple’s eigen Woning-app. Home+ is zo’n app en heeft deze week een grote update gekregen naar versie 5. De app heeft nu ondersteuning voor slimme groepen. Hiermee bedien je meerdere apparaten tegelijk. Je kunt ook favoriete accessoires snel vinden, ongeacht in welke kamer ze zich bevinden. Een veelgehoorde klacht over Apple’s Woning-app is dat er weinig icoontjes voor accessoires zijn. In Home+ vind je er nu nog meer. En dat alles in een nieuw jasje! De app heeft geen abonnement of reclames en kost dus slechts geld om te downloaden. Gebruikte je de app al, dan is de update gratis.

VERO

VERO is eigenlijk de sociale app voor al je behoeften. Je kunt teksten posten en filmpjes uploaden zoals op Facebook en Twitter, maar je kunt ook met elkaar chatten en videobellen. Je tijdlijn is chronologisch en dat is zeldzaam anno 2021. Naast ‘gewone’ media kun je ook games, locaties, films, boeken en nog meer specifieke media delen. De app heeft een origineel ontwerp en het is ook een fijn idee om niet te maken te hebben met grote sociale media. Als je nu lid wordt krijg je het Premium-abonnement permanent cadeau.