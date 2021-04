De leukste apps van week 16-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: School Assistant Ben je op zoek naar een goede manier om je schoolwerk bij te houden, of dat van je kind? Met School Assistant kun je goed op de hoogte blijven van al je opdrachten, roosters en statistieken. Het mooie van School Assistant is dat de app op bijna alle platformen van Apple werkt. De enige uitzondering is de Apple TV . Gebruikt je school Google Classroom, dan kun je daar inloggen om alles te synchroniseren. Deze week heeft School Assistant een forse update gekregen. Zo is er nu een Apple Watch app waar je heel veel informatie kunt vinden. Deze app heeft ook complicaties voor op je wijzerplaat. Verder kun je nu twee weken tegelijk tonen in je agenda en het widget voor je thuisscherm. Werk je graag vooruit, dan is dat een handige feature. School Assistant is gratis en zal dat ook blijven volgens de maker. Hij vindt het belangrijk dat scholieren en studenten niet hoeven te betalen om hun schoolwerk te verbeteren. Een klein nadeel van de app is dat het alleen in het Engels is, dus voor kleinere kinderen is het wat lastiger bij te houden. Als ouder kun je natuurlijk wel helpen.

Denken in Beperkingen

De ontwikkelaars van Denken in Beperkingen vinden het belangrijk dat er meer bewustzijn is over allerlei soorten menselijke beperkingen en toegankelijkheid. Daarom hebben ze de app ontwikkeld. In de app vind je laagdrempelige do’s en don’ts rondom digitale toegankelijkheid. Per categorie beperking kun je een quiz afleggen over digitale toegankelijkheid bij die beperking. Iedere week kun je ook een notificatie ontvangen met een weetje over beperkingen.

Gekko Administratie

Gebruik jij Gekko om je financiële administratie te regelen? Dan kun je nu de Gekko Administratie app downloaden op je Mac. Voor alle ZZP’ers, freelancers en kleine ondernemers kan Gekko van pas komen. De dienst kan bijvoorbeeld je urenregistratie verzorgen, offertes en facturen maken, transacties bijhouden, klanten beheren en nog veel meer. Gekko heeft een gratis versie, maar ook een betaald abonnement. De Mac app is in ieder geval gratis.

Half Lemons

Het overkomt iedereen wel eens: je wil best wat koken, maar je denkt niet genoeg in huis te hebben om wat te maken. Je kunt natuurlijk naar de supermarkt gaan om ingrediënten te halen, maar er is ook een andere optie. Met Half Lemons kun je kijken wat je kunt maken met alle spullen die je wél hebt. Misschien heb je wel genoeg in huis voor een totaal nieuw gerecht. Het is ook mogelijk om bepaalde ingrediënten voorrang te geven. Heb je bijvoorbeeld nog een zak verse groente die per se op moet vanavond? Dan markeer je die als vereist. De recepten in de app zijn onder meer van de BBC en Jamie Oliver.

Lockcard

Engels kan lastig zijn. Soms heb je van die woorden die je maar niet kan onthouden of die je steeds met een ander woord verwart. Dat ‘probleem’ hadden de ontwikkelaars van Lockcard ook toen ze op uitwisseling waren. Daarom besloten ze een app te bouwen die ze zou helpen met het onthouden van woorden die ze vaak opzoeken. Wanneer je een woord opzoekt blijft dit in de app staan voor een volgende keer. Je krijgt dan een paar keer nog een melding met dat woord en de betekenis. Zo willen de ontwikkelaars dat je de woorden die je opzoekt ook echt onthoudt.

De app is gratis en heeft een heel strak ontwerp. Op dit moment ondersteunt Lockcard alleen Engels, maar er wordt gewerkt aan het toevoegen van extra talen. Ook werkt het team aan extra functies om bijvoorbeeld te oefenen voor echte examens, zoals IELTS.