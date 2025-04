Voor wie graag professioneel uitziende video's maakt met de iPhone belooft Insta360 met de Flow 2 Pro een intuïtieve gimbal die nauw samenwerkt met de telefoon. Het is de eerste gimbal met ondersteuning voor DockKit. Wat dat is en hoe goed het werkt, lees je in deze review.

De iPhone heeft indrukwekkende optische beeldstabilisatie ingebouwd. Dat zorgt ervoor dat schokken tijdens het bewegen worden opgevangen, zodat het eindresultaat er gelikt uitziet. Het is echter niet perfect voor alle situaties. Zo moet je zelf goed je best doen om iets of iemand te volgen zonder te snel of te langzaam mee te bewegen. Ook is vloggen niet altijd even makkelijk als je de iPhone met uitgestrekte arm vasthoudt, jezelf in beeld zet en ook oplet waar je loopt. Of je maakt een video van jezelf, maar je hebt geen handen vrij om te filmen. Voor deze problemen moet de Insta360 Flow 2 Pro de oplossing bieden. Hoe goed dat lukt, lees je in deze review.

Review en tekst: Daniel Vischjager (@d_vischjager). Foto’s: Daniel Vischjager en Insta360. De test is uitgevoerd in maart en april 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Insta360 Flow 2 Pro (Summit White) is voor deze review beschikbaar gesteld door Insta360.

Insta360 Flow 2 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Insta360 Flow 2 Pro:

360 graden gimbal voor smartphones

Werkt met Apple DockKit voor eenvoudige tracking

Meteen compatibel met vrijwel alle apps met een camerafunctie (bijv. Instagram, TikTok, YouTube)

Bijbehorende app met geavanceerde tracking en bediening met gebaren

Ingebouwd (klein) statief

10 uur batterijduur

Prijs: vanaf €170

Design Insta360 Flow 2 Pro: standaard, maar strak

De Insta360 Flow 2 Pro ziet er strak uit, maar lijkt uiteindelijk wel op andere gimbals. Hij is gemaakt van plastic, maar voelt wel stevig aan. De achterkant is doorzichtig en dat ziet er futuristisch uit. Er is een lampje om aan te geven dat het apparaat aan staat en een ander lampje dat laat zien of tracking is ingeschakeld.

Het bevestigen van je telefoon kan op twee manieren. Standaard krijg een klem meegeleverd. Deze kun je om de randen van je iPhone klemmen en vervolgens magnetisch bevestigen aan de gimbal. Insta360 verkoopt ook een MagSafe-klem die eigenlijk veel cooler is. Het werkt makkelijk, want je klikt gewoon alles op elkaar. Als je jezelf filmt met de hoofdcamera, kun je de ingebouwde spiegel gebruiken om te controleren of je in beeld staat.

De bediening werkt met twee vingers. Er zit een trigger achterop die je met je wijsvinger bedient. De overige knoppen zitten aan de voorkant en die bedien je met je duim. Aan de onderkant van de gimbal zitten drie uitschuifbare pootjes. Deze maken het makkelijk om de Flow 2 Pro neer te zetten, maar verwacht geen uitgebreide mogelijkheden voor verschillende ondergronden. Alle drie de pootjes moeten even ver worden uitgeschoven en zijn geschikt voor normale omstandigheden.

Is het beeld te laag, dan schuif je het bovenste gedeelte eenvoudig uit. Hiermee wordt het een soort selfiestick. De extra hoogte/lengte is ongeveer 20 centimeter. Dit is natuurlijk niet voldoende voor alle situaties, dus het is fijn dat er een normale schroefdraad onderin zit. Hiermee kun je het hele apparaat op een gewoon statief bevestigen. Voor hoe klein de Flow 2 Pro is, vinden we de ingebouwde mogelijkheden ruim voldoende.

De belangrijkste filmmodi: film als een pro met de bijbehorende app

De Flow 2 Pro zit bomvol functies. Zoveel dat je aanvankelijk door de bomen het bos niet meer ziet. In deze review houden we het dan ook bij de – in onze ogen – belangrijkste functies. Voor een volledig overzicht verwijzen we je door naar de website van Insta360.

Speciale filmmodi: Dolly Zoom, Free Tilt Mode en Timelapse

De bijbehorende Insta360-app is niet verplicht om te gebruiken, maar biedt wel interessante opties die je elders niet vindt. De drie interessantste mogelijkheden zijn in onze ogen de Dolly Zoom, Free Tilt Mode en Timelapse. We bespreken de voor- en nadelen per modus.

Dolly Zoom

Met deze filmstand kun je een bekende techniek uit de filmwereld toepassen. Een dolly zoom is wanneer je de camera fysiek achteruit beweegt terwijl je inzoomt. Dit geeft een bijzonder diepte-effect. Allereerst moet je een onderwerp selecteren. Dat mag een object of persoon zijn. Vervolgens loodst de app je erdoorheen. Hoe verder je loopt, des te meer er wordt ingezoomd. Helaas heb je wel te maken met de beperkte resolutie van de iPhone-camera, want digitale zoom is nu eenmaal niet zo mooi.

Free Tilt Mode

Dit is misschien wel de meest geavanceerde stand, maar ook een heel interessante. Je kunt hiermee tiltbewegingen uitvoeren. Dat is wanneer je van onder naar boven beweegt. Beweeg de camera langzaam voorwaarts en omhoog om dit te gebruiken. Om de gimbal volledig te laten werken, moet je een speciale stand activeren. Dit doe je door de gimbal uit te schuiven en een paar onderdelen te draaien. In eerste instantie was het voor ons een ietwat moeilijk proces, maar als je het eenmaal doorhebt, is het makkelijk. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de camera vrij baan heeft om een volledige beweging te maken.

Timelapse

Je vraagt je misschien af waarom Timelapse een interessante functie is van de Insta360-app. Het is immers ook mogelijk om een timelapse met de iPhone-camera te maken. Klopt! Maar Insta360 doet iets extra’s. Met de app kun je namelijk een heel soepele panbeweging (links naar rechts of andersom) maken. Het is makkelijk om in te stellen welke beweging je wil en hoe lang het moet duren. Het scherm van je iPhone gaat na verloop van tijd grotendeels op zwart om de batterij te sparen. Handig!

Bonusfunctie: 360 graden foto’s

Het is niet echt een videomodus, maar is toch het benoemen waard. De Insta360-app kan een 360 graden foto maken. Hiervoor draait hij uit zichzelf rond en maakt 18 foto’s. Deze worden daarna aan elkaar geplakt tot een heel net resultaat. Een hogere resolutie met meer foto’s is ook mogelijk.

DockKit maakt het koppelen doodeenvoudig

Op dit moment is de Insta360 Flow 2 Pro de enige gimbal met ondersteuning voor DockKit. Dit is een speciale toolkit van Apple die in het kort twee dingen mogelijk maakt: eenvoudig koppelen en het tracken van personen in vrijwel elke app met een camerafunctie.

Het koppelen werkt heel eenvoudig en precies zoals je van Apple gewend bent. Schakel de gimbal in en houd je iPhone kort tegen de bovenkant. Hier zit een NFC-chip. Binnen no-time verschijnt op je scherm het verzoek om te koppelen, wat hetzelfde werkt als met bijvoorbeeld AirPods. Dit is zo gepiept.

Het is heel prettig dat het koppelen zo eenvoudig werkt. Je hoeft niet te speuren in speciale menu’s of op allerlei knoppen te drukken op de gimbal zelf. Wil je ‘m met een andere iPhone gebruiken, dan kun je hetzelfde proces gewoon opnieuw volgen zonder gedoe. We hebben ook ervaring met gimbals van DJI en die werken ook makkelijk, maar je hebt er wel een aparte app voor nodig. Ondersteuning voor DockKit is een duidelijk voordeel.

Gebruiksgemak: de basics zijn simpel, maar dan…

Of de gimbal makkelijk in gebruik is, ligt volgens ons aan hoeveel functies je wil gebruiken. De basis is makkelijk te onthouden. Druk eenmaal op de trigger aan de achterkant om het tracken te starten of te stoppen. Als je tweemaal drukt, reset je de positie en druk driemaal om de iPhone 180 graden te draaien. Aan de voorkant zit een wisselknop om van camera te wisselen en om de iPhone 90 graden te kantelen.

Vanaf nu wordt het al gauw moeilijker. Aan de voorkant vind je een iPod-achtig draaiwiel waar je op kunt drukken én schuiven. Knoppen hebben meerdere functies en het is lastig om dit allemaal te onthouden. Verder kun je met je vinger over de knoppen vegen voor andere functies. Daarnaast kun je aan de zijkant ook nog aan het wiel draaien. In de Insta360-app krijg je een rondleiding door de app en de knoppen, maar die is zo overweldigend dat meer dan de helft meteen wordt vergeten.

Voor veel functies biedt Insta360 ook hulpvideo’s en dat helpt wel, maar makkelijk in gebruik is het meestal niet. Tenzij je je beperkt tot de basisfuncties. Zo makkelijk als het koppelen is, zo moeilijk is het in gebruik.

Er zijn wel andere functies die deze gimbal prettig in gebruik maken. Zo wordt er een korte usb-c-kabel meegeleverd waarmee je je iPhone opgeladen houdt. Hiervoor wordt de batterij van de Flow 2 Pro gebruikt. Het kabeltje is kort, want dan zit het nooit in de weg. Ook is het gebruik van de optionele spotlight eenvoudig.

Score 8 Insta360 Flow 2 Pro Vanaf €170 Voordelen + Makkelijk in gebruik

DockKit maakt de gimbal erg veelzijdig

Voldoende accessoires beschikbaar

Goede prijs/kwaliteitverhouding Nadelen - Bijbehorende app is niet altijd even intuïtief

Knoppen zijn te verwarrend

Free Tilt Mode is te moeilijk te activeren

Conclusie Insta360 Flow 2 Pro review

Het is lastig om een compleet en sluitend oordeel te vellen over een apparaat waar je vooral creatief mee moet zijn. De kans dat je je creatieve videodromen met de Flow 2 Pro waarheid kunt maken, is dankzij het ruime aanbod aan functies groot. De bouwkwaliteit is prima, hij weegt niet te veel en de meegeleverde accessoires zijn innovatief. Met name de MagSafe-klem is erg prettig. En met ondersteuning voor DockKit is het koppelen ook een eitje.

We zijn echter niet over alles tevreden. De kracht van Insta360 is ook meteen de zwakte. Er zijn zóveel functies dat het simpelweg overweldigend is. In de app word je te pas en te onpas gestoord met tips die niet altijd behulpzaam zijn. Gelukkig hoef je niet alles te weten om mooie beelden te kunnen maken. Zo kun je het stap voor stap aanpakken.

Al met al zijn we tevreden over de Insta360 Flow 2 Pro. Ben je op zoek naar een veelzijdige gimbal voor je iPhone, dan is dit zeker een aanrader. Voor een prijs vanaf €170 levert hij voldoende waarde.