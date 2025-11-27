AAWireless heeft een dongel uitgebracht die van je bedrade CarPlay een draadloze ervaring maakt. Dankzij de plug & play-oplossing ben je zo onderweg, maar werkt het ook goed? In deze review van de AAWireless TWO+ lees je het.

Hoewel je tegenwoordig steeds meer mogelijkheden hebt voor draadloze CarPlay bij nieuwere automodellen, blijf je bij de wat oudere en aftermarket modellen afhankelijk van een bekabelde verbinding. Inmiddels is het aanbod van draadloze CarPlay-adapters groot en de AAWireless TWO+ is een van de nieuwere toevoegingen. Hoe goed werkt deze en wat doet de AAWireless TWO+ beter dan de rest?

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK) en Sasha Koevoets (@Koevoeeets). De AAWireless TWO+ adapter is beschikbaar gesteld door de fabrikant en is in oktober en november 2025 getest. Deze test is uitgevoerd in een Skoda Fabia uit 2019 met ingebouwde CarPlay en een Ford Fiesta uit 2009 met een after-market CarPlay-unit van Sony.

AAWireless TWO+ draadloze CarPlay-dongle

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AAWireless TWO+:

Adapter CarPlay draadloos te maken in auto’s met ondersteuning voor bekabelde CarPlay

Geschikt voor automatische verbinding met meerdere telefoons

Ook te gebruiken met Android Auto

Werkt zowel met ingebouwde als aftermarket CarPlay-units

Inclusief app om instellingen aan te passen

Verkrijgbaar in het zwart

In de doos meegeleverd: usb-a-naar-usb-c-kabel om adapter te verbinden

Geschikt vanaf iPhone X of nieuwer

Prijs: €59,99.

AAWireless TWO+ instellen

In de basis doen alle draadloze CarPlay-adapters hetzelfde. Het instellen werkt dan ook grotendeels op dezelfde manier. Allereerst is het goed om te checken of jouw auto geschikt is. Op de website staat dat deze werkt met alle ingebouwde én aftermarket systemen die werken met CarPlay, al wordt er ook voor gewaarschuwd dat de resultaten per model kunnen variëren. Daarbij is het een mooie bijkomstigheid dat je bij deze dongle ook kan verbinden met Android Auto, waardoor mensen die een Android-telefoon hebben ook kunnen verbinden met je systeem. Een belangrijk aandachtspunt voor deze dongle is dat bij niet alle infotainmentsystemen de usb-poorten goed bereikbaar zijn. Heb je een aftermarket waarbij de usb-poort achterin het dashboard zit, hou daar dus rekening mee.

Het instellen van de AAWireless TWO+ ging kinderlijk eenvoudig. We hebben hem op twee auto’s getest: eentje met aftermarketsysteem en eentje met ingebouwde CarPlay. De auto met aftermarket – een Ford Fiesta uit 2009 – maakt gebruik van een inbouw Sony CarPlay-unit. Hierbij zit de usb-a-poort aan de voorzijde van de unit, waarbij je deze normaliter eenvoudig met een kabel kan verbinden met CarPlay. De tweede auto waarmee we getest hebben, is de Skoda Fabia met ingebouwde CarPlay. Daar zit (zoals bij de meeste auto’s) gewoon de usb-poort in het dashboard.

Het enige wat je hoeft te doen, is de meegeleverde kabel in de usb-poort in je auto stoppen en het andere uiteinde aan de adapter. Het koppelen gaat verder heel eenvoudig: op je iPhone ga je naar de Bluetooth-instellingen en je krijgt vrijwel direct de vraag of je wil verbinden met CarPlay. Wil je een extra apparaat koppelen, dan druk je twee keer op de knop en dan komt deze weer in de koppelmodus.

Je hebt nu verbinding met CarPlay. Daarnaast heeft de adapter zelf nog wat losse instellingen, die te bereiken zijn via de app. Later in deze review gaan we nog dieper in op de bijbehorende app die aangeboden wordt en de extra functionaliteiten daarvan.

AAWireless TWO+ in de praktijk gebruiken

Het gebruik van de dongle is uiteindelijk waar het allemaal om draait, maar de resultaten daarmee zijn nogal wisselend, afhankelijk van de auto. AAWireless benoemt zelf in de FAQ dat auto’s met aftermarketsystemen voor afwisselende prestaties kunnen zorgen. Dat hebben wij ok zelf ondervonden.

Het opstartproces van het aftermarketsysteem kost altijd wat tijd en pas daarna kan CarPlay worden geladen. In theorie zou dit geen probleem moeten zijn, omdat je in de AAWireless-app een opstartvertraging kunt instellen zodat de dongle pas verbinding maakt wanneer je auto volledig is opgestart. Toch duurt het daarna nog steeds even voordat de dongle daadwerkelijk verbinding heeft met de iPhone.

Bij een ingebouwd CarPlay-systeem zijn de prestaties van de adapter ook afhankelijk van de prestaties van het systeem zelf. In ons geval start de adapter en CarPlay bij een inbouwsysteem redelijk snel op. Het gaat hier in ieder geval een stukje soepeler dan bij het aftermarketsysteem.

Met aftermarketsysteem

Zodra alles werkt, kun je gewoon wegrijden en functioneert CarPlay net zoals je gewend bent van de bedrade versie. In het geval van het aftermarketsysteem is onze ervaring helaas minder positief. Tijdens het navigeren liep het systeem meerdere keren volledig vast. De enige oplossing was de auto uitzetten, even wachten en opnieuw opstarten. Dat is natuurlijk niet ideaal – zeker niet wanneer je je op een zesbaanssnelweg bevindt – waardoor we noodgedwongen moesten vertrouwen op onze eigen, niet al te sterke, navigatievaardigheden.

Omdat dit probleem zich herhaaldelijk voordeed, is onze praktijkervaring met de dongle in combinatie met aftermarket allesbehalve overtuigend. Maar het goede nieuws: op de momenten dat de dongle wél werkt, werkt hij ook echt goed. Helaas worden die positieve momenten overschaduwd door de keren dat het misgaat.

Met inbouwsysteem

Gelukkig zijn de ervaringen in combinatie met een inbouwsysteem een stuk positiever. Van vastlopers is daarbij geen sprake geweest: de CarPlay-interface start snel op en ook het leggen van de verbinding met de adapter zelf gaat vlot. Maar ook hier geldt dat de prestaties in de praktijk afhankelijk zijn van de prestaties van je systeem: in nieuwere auto’s gaat het vermoedelijk allemaal wat vlotter dan bij oudere modellen.

Ook in het gebruik werkt de adapter met inbouwsystemen goed. Hou er wel rekening mee dat er bij het bedienen van audio sprake is van vertraging. Dat betekent dat de muziek pas na zo’n anderhalve seconde pauzeert nadat je op de pauzeknop gedrukt hebt. Maar dat is bij vrijwel elke draadloze CarPlay-adapter het geval. Ook hier geldt dat de vertraging bij de ene auto mogelijk minder is dan bij de ander.

We hebben ook al jaren de CarlinKit-adapter in gebruik: deze doet vrijwel exact hetzelfde als de AAWireless TWO+. In het algehele verbruik merkten we weinig verschil tussen deze twee. Het voordeel van de CarlinKit is dat je via de instellingen de framerate van de CarPlay-interface kan verhogen, waardoor animaties wat soepeler zijn. Maar qua snelheid in de bediening en mogelijkheden zijn er nauwelijks verschillen. Het maakt dan ook in principe niet zoveel uit welke adapter je kiest. Toch zijn er wat dingen die de AAWireless TWO+ beter doet dan de CarlinKit. Bij de CarlinKit moet je via het scherm wisselen tussen iPhones, als je er meerdere aan gekoppeld hebt. Bij de AAWireless TWO+ doe je dat met een druk op de knop op de adapter zelf. Dat werkt toch net een stukje makkelijker. Ook het aanpassen van de instellingen gaat bij de AAWireless TWO+ beter. Bij de CarlinKit moet je dit doen via de browser door een IP-adres in te vullen. Bij de AAWireless TWO+ gebruik je de gratis app.

AAWireless TWO+ en de app

Bij deze dongle hoort dus ook een app. Het gebruik daarvan is niet verplicht, maar de app biedt wel extra instellingen, handige troubleshootingtools en de mogelijkheid om je ervaring met de dongle nauwkeurig af te stemmen.

De dongle zelf heeft een knop in het midden met een lampje eromheen. Deze knop heeft standaard een vooraf ingestelde functie, maar via de app kun je die eenvoudig aanpassen, bijvoorbeeld zodat de dongle automatisch verbinding maakt met een van de gekoppelde telefoons. Ook de functie voor een dubbele klik kun je wijzigen. De acties voor het twee seconden en tien seconden ingedrukt houden zijn echter niet aanpasbaar. Die zijn namelijk standaard toegewezen aan respectievelijk de koppelmodus en het herstellen van de fabrieksinstellingen.

In de app vind je bovendien een overzicht van wat elke kleur van het lampje betekent. Zo zie je in één oogopslag dat knipperend groen staat voor de koppelmodus, en dat continu blauw betekent dat je iPhone succesvol met CarPlay is verbonden. Daarnaast kun je via de app eenvoudig firmware-updates installeren en – als je dat wil – deelnemen aan het betaprogramma.

Wanneer je dongle verbonden is, komen er extra instellingen beschikbaar. Zo kun je het specifieke automodel selecteren, zodat je tips op maat krijgt en de prestaties van de dongle kunt optimaliseren. In dit menu kun je ook de functies van de knop aanpassen en de helderheid van de LED-ring rond de knop instellen. Verder vind je hier geavanceerde opties en de mogelijkheid om de dongle met één druk op de knop terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Bij de CarlinKit gaan veel van dit soort functies dus via de browser, wat lang niet zo gebruiksvriendelijk is.

AAWireless Versie 1.11.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 9.33 MB Uitgever AAWireless Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Score 8 AaWireless TWO+ €59,99 Voordelen + Betaalbare CarPlay-dongle

Ook geschikt voor Android Auto

Instellen is plug & play

App voor extra mogelijkheden

Snel wisselen tussen telefoons Nadelen - Werkt minder goed bij aftermarketsystemen

Kleine vertraging bij bedienen van audio

Prestaties ook afhankelijk van prestaties van het gebruikte systeem

Conclusie AAWireless TWO+ review

In een markt met talloze auto’s en uiteenlopende infotainmentsystemen is het lastig om een goed eindoordeel te geven over een adapter zoals deze AAWireless TWO+. De ervaring is namelijk ook voor een groot deel afhankelijk van jouw auto en situatie. Doordat wij de adapter met twee verschillende situaties hebben kunnen testen, hopen we met deze review toch een gebalanceerd oordeel te kunnen geven.

Bij het aftermarketsysteem functioneert de AAWireless TWO+ beduidend minder goed dan bij het inbouwsysteem. De wegvallende verbinding en vastlopers kunnen erg storend zijn, al is dit mogelijk ook weer afhankelijk van welk aftermarketsysteem je gebruikt. Bij het standaard inbouwsysteem van een auto hebben we hier gelukkig geen last van, wat bewijst dat er met de adapter weinig mis is. Wat sowieso handig is, is dat CarPlay automatisch wordt geopend. Dat scheelt toch weer een extra handeling voor het opstarten van CarPlay. De voordelen van draadloze CarPlay ervaar je dan ook altijd.

Maar toch blijven ook de nadelen niet onbenoemd. Vertraging bij het bedienen van muziek kan soms storend zijn, al is dit ook een eigenschap van veel van deze adapters. Een vastloper kan altijd gebeuren, ongeacht of je een aftermarket of inbouwsysteem hebt. Dergelijke adapters blijven toch een trucje: je iPhone denkt door deze omweg verbinding te maken met een officieel draadloos CarPlay-systeem, maar daar is eigenlijk geen sprake van. Het is dan ook niet voor niets dat gerenommeerde merken als Belkin niet met dergelijke adapters komen. Dat betekent overigens niet dat we bang zijn dat dergelijke adapters ineens stoppen met werken door bijvoorbeeld een software-update. We gebruiken ze al jarenlang en blijven zonder problemen functioneren, onafhankelijk van iPhone-model of iOS-versie.

Wat de AAWireless TWO+ een aanrader maakt, is de bijgeleverde app en het makkelijk wisselen tussen gekoppelde telefoons. Ook de ondersteuning voor Android Auto is een plus, mocht je in een gezin zitten met meerdere besturingssystemen. De prijs ligt ook net wat lager dan bij veel concurrerende CarPlay-dongles. Maar een absolute aanrader is het alleen als je een inbouwsysteem hebt.