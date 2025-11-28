Lees in deze review over onze ervaringen met de Logitech Signature Slim Solar+. Dit toetsenbord is draadloos, maar je hebt geen omkijken naar het opladen. Verder heeft het toetsenbord de vertrouwde functies van Logitech.

Het vinden van een geschikt draadloos toetsenbord voor de Mac en andere Apple-apparaten kan lastig zijn. Er is veel aanbod, maar wij helpen je het kaf van het koren te scheiden. We bespreken de Logitech Signature Slim Solar+, want dit model zou zomaar eens de moeite waard kunnen zijn. Dit toetsenbord laadt op met lichtenergie, waardoor je geen kabels of losse batterijen hoeft te gebruiken.

Tekst, review en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). Het product is getest in november 2025 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De Logitech Signature Slim Solar+ is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Logitech Signature Slim Solar+ in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech Signature Slim Solar+:

Draadloos toetsenbord met numeriek toetsenblok

Oplaadbaar met lichtenergie

Instelbare knoppen met bijbehorende software

Gewicht van 700 gram

Beschikbaar in de kleur grafiet

Te koop voor €109,99 bij Logitech

Ontwerp en bouwkwaliteit van de Signature Slim Solar+

Keuzestress voor een kleur is geen probleem, want de Logitech Signature Slim Solar+ is op de Nederlandse markt enkel verkrijgbaar in de kleur grafiet. Dat moet je maar net liggen, dus het is jammer dat er geen witte of helemaal zwarte variant te koop is. Zeker als je het toetsenbord combineert met de Logitech MX Master 4 muis die we onlangs onder de loep namen, is het ontbreken van een zwarte of witte variant een domper.

Bovenaan het toetsenbord bevindt zich het onderdeel dat dit model uniek maakt: de lichtabsorberende strip. Met zonne-energie en kunstlicht wordt de batterij continu voorzien van stroom, zodat je eigenlijk nooit zonder zit. Volgens Logitech zou de batterij het tot wel 4 maanden in volledige duisternis moeten volhouden. Dat heb ik niet getest, maar wat je wel ziet, is dat het batterijpercentage altijd op 100% lijkt te staan. Er zit geen oplaadpoort op, wat toont dat Logitech vertrouwen heeft in de technologie. De batterij kan wel worden verwijderd.

Alle oppervlakken die je aanraakt, zijn gemaakt van plastic (70% gerecycled). Het toetsenbord voelt stevig aan en blijft stevig staan dankzij het toch wel forse gewicht van 700 gram. Aan de onderkant zitten 6 rubberen voetjes die het schuiven ook tegengaan. Het toetsenbord staat overigens een beetje omhoog, waardoor de achterste toetsen beter te bereiken zijn.

Functieknoppen: prima, maar met een misser

De functieknoppen op de Logitech Signature Slim Solar+ zijn op de belangrijkste punten gelijk aan een standaard Mac-toetsenbord. Zo zitten de knoppen voor de schermhelderheid, Mission Control, muziekbediening en volume op vrijwel dezelfde plek. Helaas is er een klein probleem met de Launchpad-knop en we vermoeden dat dit sinds macOS Tahoe speelt. Sinds deze versie van macOS bestaat Launchpad immers niet meer. Die functionaliteit is verwerkt in Spotlight.

Het gevolg is dat de F4-knop van het Logitech-toetsenbord standaard niets doet. Je zult hier dus zelf een functie aan moeten toewijzen met de Logi Options+-app voor Mac, maar daarover later meer.

Logitech Signature Slim Solar+ in gebruik

Sommigen zouden zeggen: “Een toetsenbord is een toetsenbord”, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Je leest immers een review over een toetsenbord, dus voor jou maken de details vermoedelijk wel uit.

Over het algemeen ben ik tevreden met het typen op dit toetsenbord. De toetsen op de Signature Slim Solar+ voelen ietwat ruw aan als je het vergelijkt met een officieel Apple-toetsenbord, maar dat is geen probleem. Het draagt in mijn ogen bij aan het stevige typgevoel dat dit toetsenbord biedt. Je kunt de toetsen een beetje heen en weer bewegen, al is het niet zoveel dat het goedkoop aanvoelt. Een toetsaanslag gaat wat dieper dan bij een Apple-toetsenbord, maar zeker niet zo diep als bij een mechanisch model.

De toetsen zijn plat en dat is voor Logitech jammer. Ik weet namelijk hoe fijn de toetsen op een Logitech MX Keys aanvoelen en dat maakt je verwend. Dat toetsenbord staat bekend als één van de fijnste modellen. Die toetsen hebben een inkeping, waardoor ze prettiger in gebruik zijn. Dit is dan ook het enige wat ik echt graag op de Signature Slim Solar+ had gezien, maar het zou zomaar eens een bewuste keuze zijn geweest om de MX Keys nog een unieke functie te geven.

Logi Options+-app voor Mac

Zoals we gewend zijn van Logitech, kun je ook de Signature Slim Solar+ vrij goed naar wens instellen. Met de bijbehorende software kun je functietoetsen zelf kiezen. Een voorbeeld van een handige instelling is het openen van een app met de rechter option-toets. Deze knop wordt relatief weinig gebruikt, dus kan als mooi alternatief dienen om bijvoorbeeld WhatsApp of ChatGPT te openen. Verder kun je het eerder genoemde probleem met de F4-toets verhelpen door iets anders in te stellen.

Conclusie Logitech Signature Slim Solar+ review

Ben je op zoek naar een goed draadloos toetsenbord, dan ben je bij de Logitech Signature Slim Solar+ aan het juiste adres. Het accessoire heeft een degelijke bouwkwaliteit, voldoende opties om knoppen te personaliseren en ook nog het gemak van nooit hoeven opladen. Als de kleur je ook nog eens aanstaat, zou ik zeggen: schaf ‘m aan! Maar denk wel even na over of je misschien toch niet liever voor de Logitech MX Keys gaat. Dit model is wat duurder, maar ook regelmatig in de aanbieding, waardoor je hem voor (veel) minder in huis haalt. Je krijgt er een beter toetsenbord voor, maar je moet hem wel met een kabeltje opladen.