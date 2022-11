Het is alweer twee jaar geleden dat we de Zens Modular Series hebben besproken. Nu is er een nieuwe serie die exclusief via de Apple Store verkrijgbaar is. Het gespikkelde uiterlijk is hetzelfde gebleven, maar is er verder nog iets veranderd? In deze review van de Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader lees je onze ervaringen!

Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader in de Apple Store

De eerdere accessoires van de Zens Modular Series waren verkrijgbaar bij BCC en Coolblue, maar zijn inmiddels uitverkocht. Alleen bij Amazon en bij Appelhoes vind je nog een tiental modules en sets die je naar eigen inzicht kunt combineren. Apple zag blijkbaar wel iets in deze modulaire oplaadset en zorgde voor een come-back. De nieuwe modulaire opladers zijn sinds 30 november exclusief via de Apple Store verkrijgbaar. Eén ding valt daarbij meteen op: de prijs is fors omhoog gegaan. Terwijl je eerder nog €129,- kwijt was voor een redelijk complete set moet je bij Apple nu €209,- betalen!

Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de oplaadset:

Made for MagSafe, Made for Apple Watch

Twee onderdelen die je magnetisch op elkaar aansluit

Set bestaat uit basisstation + Apple Watch-lader

Je kunt de Apple Watch-lader links of rechts plaatsen

Extra modules niet verkrijgbaar bij Apple

Geschikt voor maximaal 3 extra modules (waarvan 1 meegeleverd)

Gemaakt van gerecycled plastic in gespikkeld zwart

Maximaal 15W draadloos opladen, geen Apple Watch snelladen

Basisstation geleverd met 65W-adapter

Verkrijgbaar vanaf €179,95 bij Apple Store

Veel eigenschappen zijn hetzelfde gebleven, dus kijk ook even naar onze eerdere Zens Modular Series review.

Uiterlijk van de Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader

Net als bij de vorige generatie bestaat deze Zens modulaire oplader uit losse delen die je met elkaar kunt combineren. Er zijn twee uitvoeringen in de Apple Store verkrijgbaar:

De 3-in-1 set is in feite niet modulair, want het bestaat uit maar één laadstation. Wel zitten er magnetische aansluitingen aan de zijkant waar je extra modules op kunt aansluiten. Die modules zijn gek genoeg niet via Apple verkrijgbaar en ook niet via andere winkels. We hebben navraag gedaan of je ook de oude modules kunt gebruiken en dat is inderdaad het geval. De aansluiting is ook precies hetzelfde gebleven.

De 4-in-1 set die wij getest hebben (zie foto hierboven) bestaat uit een laadstation en een losse Apple Watch-lader die je naar wens links of rechts kunt plaatsen. Je krijgt er een forse stroomadapter met Amerikaanse stekker bij, die je met de meegeleverde hulpstukken zelf geschikt kunt maken voor Europees gebruik. Het laadstation heeft drie functies: een MagSafe-lader voor de iPhone, een laadplankje voor de AirPods en een usb-c-poort om een iPad te kunnen aansluiten. Voorheen was de oplader voor de AirPods een aparte module, maar door de komst van MagSafe is dat nu te combineren, omdat de iPhone immers erboven ‘zweeft’.

De set is nog steeds gemaakt van het gespikkelde materiaal, wat extra moet benadrukken dat het om gerecycled plastic gaat. Zelf had ik liever een neutrale zwarte versie gezien, want op een zwart nachtkastje lijkt het nu alsof alles onder het stof zit. Het geeft een rommelige indruk en heeft niet de premium uitstraling die je van zo’n dure set zou verwachten. Bovendien gaat er ook nog stof zitten in de ‘gootjes’ van het reliëfpatroon, waardoor je een kruimeldief nodig hebt om je oplader schoon te maken.

De ‘Eiffeltoren’ op het basisstation is een nieuwe toevoeging, die ik ook niet zo geslaagd vind. Als er een iPad of MacBook tegenaan leunt zie je ‘m niet, maar ik had liever gehad dat dit onderdeel inklapbaar of verwijderbaar was geweest. Ik laad zelden grote apparaten naast mijn bed op maar mocht je kleinbehuisd zijn of het systeem op je bureau willen plaatsen: niets houdt je tegen. Er zit verder geen technologie in deze ruggensteun, dus wat mij betreft was het optioneel gemaakt. Overigens is er ook een losse houder (€79,95) voor alleen een laptop of tablet te krijgen in dezelfde spikkelstijl, maar die is niet modulair.

Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader in gebruik

Na het plaatsen van de juiste stroomadapter is de enige keuze die je bij deze set moet maken: doe ik de Apple Watch-lader links of rechts? Op de verpakking staan meer modules in grijs weergegeven, om aan te geven dat je je systeem nog verder kunt uitbreiden. Maar zoals gezegd: die dateren nog uit 2020 en zijn nog maar beperkt verkrijgbaar.

Wel handig is dat je met dit systeem in één keer klaar bent. iPhone, AirPods en Apple Watch hebben hun eigen oplader en alles wat je verder nog wil opladen kun je aansluiten op de poort aan de zijkant. Je krijgt er een gevlochten usb-c-naar-usb-c-kabeltje bij. Ik zou het systeem alleen niet zo snel meenemen op vakantie, aangezien het toch vrij fors is.

Wat je wel kunt doen is de Watch-lader los meenemen, maar dan zul je zelf voor een usb-c-lader moeten zorgen. Je steekt dan de kabel in de usb-c-poort aan de achterkant, die je normaal niet gebruikt.

Alle modellen zijn voorzien van rubberen strips aan de onderkant om wegglijden te voorkomen, zoals hieronder is te zien.

Wat eigenlijk gek is, is dat je bij de vorige generatie van dit systeem ook een 65 Watt-oplader kreeg meegeleverd, terwijl dat wat overkill was. Voorzover ik kon nagaan was deze niet bedoeld om een MacBook op te laden, terwijl dat met dit nieuwe systeem wel kan. Op de verpakking staat dat het geschikt is voor alle apparaten die maximaal 60 Watt vereisen. Die usb-c-poort levert overigens maar 30 Watt vermogen, dus het kan even duren voordat je MacBook-accu vol is. De MagSafe-lader voor je iPhone werkt op maximaal 15 Watt (het is immers een officieel Made for MagSafe-product). De Qi-compatibele lader voor de AirPods zal ongetwijfeld gemaximeerd zijn op 7,5 Watt – daar geeft de fabrikant geen verdere informatie over. Over de fabrikant gesproken: die geeft je 3 jaar garantie op het product, dus dat is mooi meegenomen. Het mag ook wel voor die prijs.

Score 7.2 Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader €209 Voordelen + Flexibel samen te stellen

Makkelijk aansluiten en weer loshalen

MagSafe zorgt voor extra ruimte t.o.v. vorige model

Geschikt voor al je Apple-apparaten, zelfs een MacBook Nadelen - Fors duurder geworden

Zwart met spikkels geeft een rommelige indruk

Geen Apple Watch-snellader, MacBook opladen met max. 30 Watt

Alleen te koop bij Apple Store

Extra modules moeilijk verkrijgbaar

Conclusie Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader

Het is mooi dat er nu een nieuwe variant van het modulaire Zens-oplaadsysteem is, voorzien van MagSafe-lader. Maar je betaalt daarvoor wel fors meer. Terwijl de eerder geteste combinatie nog €129,- kostte moet je nu €209,- betalen voor een vergelijkbare set waarmee je je iPhone, AirPods en Apple Watch kunt opladen. Dit is geen inflatiecorrectie, maar gewoon een bewuste prijsverhoging omdat er nu een officieel goedgekeurde MagSafe-oplader in zit. Het systeem is in vele opzichten hetzelfde gebleven, inclusief afwerking, connectors en stroomblok. Slechts één minpuntje van ons vorige review is opgelost en dat is het ‘voetje’ van de iPhone-houder. De overige minpunten, waaronder het gespikkelde uiterlijk met stofgoten en de beperking tot één basisstation (in dit geval met een enorme uitstulping voor je iPad/MacBook), zijn blijven bestaan.

Ben je op zoek naar een oplader die je zelf samen kunt stellen, dan kan deze modulaire oplossing van Zens het overwegen waard zijn. Met de 4-in-1-model kun je alle gangbare Apple-producten opladen en mocht je een dubbele Apple Watch-lader of meer AirPods-laders willen, dan koop je die er gewoon bij.

Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader kopen

Deze nieuwe variant van het Zens modulaire systeem is alleen verkrijgbaar bij de Apple Store. Je kunt kiezen uit deze modellen, waarbij alleen het 4-in-1-model uit meerdere modules bestaat:

Aanvullende modules koop je bij: