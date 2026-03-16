WhatsApp werkt aan een functie waardoor je ook kan chatten met iemand die geen account heeft. WhatsApp noemt dit een gastmodus. Er gelden wel flink wat beperkingen.

Om WhatsApp te kunnen gebruiken, is het wel vereist om je te registreren met je telefoonnummer. Ook moet je de app geïnstalleerd hebben om te kunnen chatten. Maar binnenkort kun je ook chatten als je geen account hebt. Op die manier kan iedereen dus een WhatsApp-bericht ontvangen, zelfs als je geen WhatsApp (meer) hebt. Dat zal vooral een tegenvaller zijn voor mensen die WhatsApp bewust de rug toe gekeerd hebben.

Update 16 maart 2026: Gastmodus WhatsApp vanaf nu in de beta WABetaInfo meldt dat de gastmodus nu, ruim een half jaar na de ontdekking van de functie, beschikbaar is voor sommige gebruikers met de beta van WhatsApp. Via de Nodig een vriend uit-optie kunnen sommige gebruikers een tijdelijke link aanmaken die vervolgens gedeeld kan worden. Opent iemand zonder WhatsApp-account die link, dan wordt er een gastgesprek aangemaakt. De ontvanger moet vervolgens een naam invullen om te kunnen chatten. De gast kan het telefoonnummer van de andere WhatsApp-gebruiker zien, maar degene met het WhatsApp-account ziet niet het nummer van de gast. Je moet daarom extra goed oppassen met wie je de link deelt. Chats met een gast hebben dezelfde end-to-end-encryptie als gewone WhatsApp-gesprekken. Hiervoor wordt een uniek identificatienummer aangemaakt, die je in de chatinstellingen kan vergelijken om te zien of er sprake is van end-to-end-beveiliging. Het is nog de vraag wanneer de gastmodus voor iedereen beschikbaar komt, maar wij vermoeden dat dit ergens de komende maanden is.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 5 augustus 2025:

WhatsApp zonder account gebruiken met nieuwe gastmodus

WABetaInfo ontdekte in een testversie van de Android-variant van WhatsApp een nieuwe gastmodus. Deze gastmodus laat iedere WhatsApp-gebruiker een chatbericht naar iedere ontvanger versturen, zelfs als diegene geen WhatsApp meer heeft. In een tijd waarin meer mensen overstappen van WhatsApp naar Signal, is dat een opmerkelijke zet. Met zo’n gastmodus zorgt WhatsApp ervoor dat haar chatapp nog steeds gebruikt kan worden, zelfs als een van de twee chatpartners helemaal geen WhatsApp meer heeft.

Met de gastmodus kan iemand met WhatsApp een link naar een chat aanmaken en deze delen via bijvoorbeeld een e-mail of een ander kanaal. Deze link opent vermoedelijk een chat die lijkt op de interface van WhatsApp Web. Degene zonder account heeft dus ook de WhatsApp-app niet nodig op zijn of haar telefoon. Net als met gewone berichten, is het gesprek beveiligd met end-to-end-encryptie.

Er gelden wel flink wat beperkingen. Zo is het niet mogelijk om foto’s, video’s, gifs of andere bestanden te delen. Ook kun je geen spraak- of videoberichten versturen. Het blijft dus beperkt tot tekstberichtjes. Bovendien kan iemand zonder account niet toegevoegd worden aan een groepsgesprek. De gastmodus is dus alleen bedoeld voor een-op-een-gesprekken.

De nieuwe WhatsApp gastmodus is dus ontdekt in de Android-versie van de app, maar we verwachten dat het binnenkort ook opduikt in de iOS-versie. Het is nog niet bekend op welke termijn de functie voor iedereen beschikbaar komt.