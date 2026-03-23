Met deze nieuwe WhatsApp-functie vertaal je moeiteloos elke taal

WhatsApp voegt weer een nieuwe functie toe. Dit keer komen er automatische vertalingen naar de meest populaire chat-app van Nederland.
Als je vaak gesprekken hebt in een andere taal op WhatsApp, dan is de nieuwste functie die getest wordt een uitkomst. Na het handmatig vertalen van WhatsApp-berichten, wordt het nu ook mogelijk om inkomende berichten automatisch te laten vertalen. Hierdoor lopen dit soort gesprekken een stuk eenvoudiger.

Nieuwe vertaalfunctie voor WhatsApp

Voorheen was het alleen mogelijk om berichten handmatig te vertalen, maar WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarbij berichten automatisch worden vertaald. In de chatinstellingen krijg je een nieuwe schakelaar, waarmee je instelt vanuit welke taal WhatsApp moet vertalen en naar welke taal de vertaling moet gebeuren. De app gebruikt hiervoor Apple’s taalpakketten, die je eerst lokaal downloadt. De vertaling gebeurt daardoor volledig op je iPhone, zodat de end-to-end-encryptie intact blijft en er geen berichten naar externe servers gaan.

Schakel je deze functie in, dan laat WhatsApp standaard de vertaalde versie zien en hoef je niet meer per bericht op Vertaal te tikken. Wil je toch de originele tekst bekijken, dan kan dat via het berichtinformatie-scherm, waar je de vertaling tijdelijk verbergt. Als er verschillende talen gesproken worden, dan wordt er slechts een taal vertaald.

WhatsApp ondersteunt voor deze functie 21 talen, waaronder Nederlands, Engels en Spaans. Welke talen je precies ziet, hangt af van de iOS-versie op je iPhone, omdat oudere versies niet alle taalpakketten aanbieden.

De automatische vertaling wordt nu getest in de TestFlight-bèta van WhatsApp voor iOS en is nu nog voor een selecte groep testers beschikbaar. Wanneer de functie naar alle gebruikers komt is nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat deze in een update in de nabije toekomst beschikbaar komt.

De functie lijkt heel erg op de Live vertalen-functie van iMessage, dat sinds iOS 26 beschikbaar is en ook in het Nederlands werkt.

WhatsApp Messenger

Versie 26.10.73

Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
301.53 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen
