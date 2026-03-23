Google Maps Ask Maps

Navigeren zonder gedoe: Google Maps wordt slimmer met Gemini (ook in CarPlay)

Nieuws Apps 1 reactie
Als jij vaak Google Maps gebruikt om te navigeren, is er goed nieuws: er komt een tweetal nieuwe functies bij die deze ervaring nog verder verbeteren. Zo komt er een nieuwe Immersive Navigation.
Sasha Koevoets -

Google geeft Maps een grote AI-upgrade met Ask Maps en een volledig vernieuwde 3D-navigatie. De vernieuwingen worden mogelijk gemaakt door Gemini-modellen en maken volgens Google het plannen van uitjes en het autorijden een stuk slimmer en intuïtiever. Helaas komen deze functie nog niet direct in Nederland beschikbaar, maar het laat wel goed zien welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn.

Inhoudsopgave

Ask Maps: vragen stellen alsof je met een persoon praat 

Met Ask Maps introduceert Google een nieuwe conversatie‑laag bovenop Google Maps. In plaats van losse zoekopdrachten, typ je nu complete vragen, zoals:

  • “Mijn telefoon is bijna leeg – waar kan ik ‘m opladen zonder in een lange koffierij te staan?”
  • “Is er een openbaar tennisveld met verlichting waar ik vanavond kan spelen?”
  • “Ik ga naar de Grand Canyon, Horseshoe Bend en Coral Dunes – welke leuke stops zijn er onderweg?”

Ask Maps combineert hiervoor live kaartgegevens met Gemini om zulke complexe, “echte” vragen te begrijpen en er direct een op maat gemaakte kaart bij te tonen. In plaats van zelf reviews en lijstjes door te spitten, krijg je meteen een overzicht met relevante plekken, routes en inschattingen van reistijd.

De antwoorden zijn bovendien persoonlijker. Maps kijkt naar plaatsen die je eerder hebt gezocht of opgeslagen en houdt rekening met jouw voorkeuren. Ask Maps zoekt gericht naar restaurants die passen bij jouw smaak, op een handige tussenlocatie. Vanuit Ask Maps kun je meteen doorpakken: reserveringen maken, locaties opslaan op een lijst, delen met vrienden of direct navigatie starten.

Immersive Navigation: nieuwe 3D‑weergave voor onderweg 

Naast het plannen van uitjes pakt Google ook de rijervaring zelf aan. Met Immersive Navigation krijgt Maps volgens Google de grootste navigatie‑update in meer dan tien jaar. De navigatiekaart verandert in een levendige 3D‑weergave met gebouwen, viaducten en terrein, zodat de route beter aansluit op wat je in het echt ziet.

Waar nodig licht Maps cruciale details uit, zoals rijstroken, zebrapaden, verkeerslichten en stopborden. Dat moet helpen bij lastige afslagen, kruispunten en invoegstroken. Deze ruimtelijke weergave wordt gevoed door Gemini, dat beeldmateriaal uit Street View en luchtfoto’s analyseert. Daardoor kan Maps ook blikvangers, middengeleiders en andere details langs de route beter tonen.

De weergave wordt ook uitgebreid naar CarPlay en lijkt wel enigszins op de Detailed City Experience (DCE) van Apple Kaarten, dat in Nederland in de regio Amsterdam beschikbaar is.

Beschikbaarheid in Nederland

Voorlopig verschijnt Ask Maps alleen in de Verenigde Staten en India, al is de verwachting dat later meer landen volgen. De Immersive Navigation is eveneens voorbehouden aan gebruikers in de VS. Een concrete tijdlijn voor beschikbaarheid van deze twee functies in Nederland of de rest van Europa is er nog niet.

Versie 26.11.1

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.0+
Grootte
406.35 MB
Uitgever
Google
Leeftijd
4+
Talen

Naast Google Maps is Apple Kaarten voor veel iPhone-gebruikers een standaard-app voor het navigeren. Deze app biedt al langere tijd meer gedetailleerde kaarten voor een beter overzicht tijdens het rijden.

Bekijk ook
Apple Maps (oftewel: Apple Kaarten) is de eigen kaartendienst van Apple. In dit uitlegartikel lees je alles over Apple Kaarten, met functies, tips en de verschillen met Google Maps.

Lees 1 reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Ook interessant

1 reactie

Fijn dat Google dit nu ook toepast. Heeft Apple eindelijk wat concurrentie met de DCE. Wellicht dat Apple dit nu sneller en breder gaat uitbreiden.

Weet iemand of Google ook alleen de steden toepast of is het landelijk uitgerold?

Reageer op Wesley Wesley citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar