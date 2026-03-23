Het standaardmodel iPad is het goedkoopste model en wordt vrijwel jaarlijks geüpdatet. Ook voor 2026 staat er een opfrisbeurt op de planning.

Begin maart 2026 heeft Apple flink wat producten een opfrisbeurt gegeven, zoals de MacBook Air M5 en iPad Air M4. Ook bij het standaardmodel iPad werd in deze reeks van aankondigingen een opfrisser verwacht, maar deze bleef uit. Mark Gurman meldt nu dat dit model toch nog wel in de pijplijn zit.

iPad 2026 komt eraan

Hoewel Apple in 2025 eindelijk weer eens een nieuw model van de iPad uitbracht (waarbij de A14-chip werd ingeruild voor een krachtigere A16-chip), viel die update na twee en een half jaar afwezigheid toch wat tegen. Waar bleef de ondersteuning voor Apple Intelligence? Gelukkig staat er voor 2026 nog een nieuwe iPad op de planning. Nu wijzen nieuwe berichten erop dat de release van de iPad 2026 alsnog in de eerste helft van 2026 zal plaatsvinden. De bedoeling was lange tijd om het model uit te brengen in de periode van iPadOS 26.4, maar daar is nog een kink in de kabel gekomen.

Het instapmodel iPad van 2026 krijgt volgens de geruchten een A18-chip, in plaats van de A16-chip in het 2025-model. Daarmee krijgt dit model voor het eerst ondersteuning voor Apple Intelligence. Er kunnen meerdere redenen zijn voor de vertraging, maar de meest voor de hand liggende is het ontbreken van de nieuwe Siri.

Omdat deze iPad zich vooral onderscheidt van zijn voorganger dankzij Apple Intelligence, wil Apple waarschijnlijk bij dit model vol inzetten op de nieuwe versie van Siri. Die stond oorspronkelijk gepland rond de release van iOS 26.4, maar is tot nu toe nog niet beschikbaar. Hierdoor is Apple nog terughoudend met het uitbrengen van dit nieuwe model.

Prijs en beschikbaarheid iPad 2026

De verwachting is dat dit model in de eerste helft van 2026 wordt gepresenteerd, waardoor het logisch lijkt dat de aankondiging uiterlijk in juni plaatsvindt. De adviesprijs zal vermoedelijk vergelijkbaar zijn met die van het 2025‑model, waardoor je kunt rekenen op een bedrag van rond de €400,-. In de tussentijd is de iPad 2025 nog vaak tegen een scherpe prijs te vinden.

