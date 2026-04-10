Podcast-app Overcast heeft een nieuwe update gekregen. Met versie 2026.4 kun je podcasts laten transcriberen. Zo kun je meelezen en makkelijk zoeken. Lees hier hoe het werkt, in welke talen en wat er later komt.

Onder liefhebbers van podcasts is Overcast een populaire app. Al jaren staat deze (grotendeels) gratis app hoog aangeschreven en met haar eerste update van 2026 komt er een handige functie bij: transcripties. Dit maakt het ‘lezen’ van podcasts mogelijk. Handig als je iets niet goed verstond, even gauw wil zoeken naar een moment of simpelweg niet in de gelegenheid bent om te luisteren.

Transcripties van podcasts in Overcast

Luister je met Overcast naar een podcast, dan kun je sinds versie 2026.4 vanaf het infoscherm swipen om mee te lezen met wat er wordt gezegd. Houd je deze pagina geopend, dan merk je dat de app automatisch van regel naar regel gaat op het tempo van de spreker. Zo houd je op spreektempo bij wat er wordt gezegd, ook als je niet kunt luisteren. Ook handig: de app herkent muziek, dus je zult bij het lezen van de transcriptie niet in de war raken van muziekteksten. Is een aflevering nog niet getranscribeerd, dan kun je dat handmatig laten doen, mits de taal wordt ondersteund en je iPhone op iOS 26 of nieuwer draait.

Voor het uitschrijven van podcasts gebruikt Overcast de Transcription API van Apple, die draait op datacentra in New York en Amsterdam. De Podcasts-app van Apple maakt ook gebruik van deze API. Je kunt al een paar jaar transcripties tonen in de Apple Podcasts-app.

Nieuwe functies in aantocht

Zoek je een bepaald stuk uit de podcast waarnaar je wil luisteren? Dan kun je op dit moment alleen nog zelf de regel zoeken en erop tikken. De podcast verspringt dan naar dat stuk in de aflevering. In een toekomstige update wil de ontwikkelaar het mogelijk maken om te zoeken door woorden te typen.

In deze eerste iteratie zitten ook nog wat andere beperkingen, maar de ontwikkelaar van Overcast kondigt al aan deze te willen verhelpen. Zo is Nederlands nog niet beschikbaar als taal en kan de app nog geen samenvattingen maken met behulp van AI. Ook moet het in een toekomstige update mogelijk zijn om tekst te selecteren om deze vervolgens te delen met anderen.

De ontwikkelaar van Overcast geeft in zijn Accidental Tech Podcast aan graag ondersteuning toe te voegen voor Nederlands. Je zult dus nog even moeten wachten tot je ook de iCulture Podcast kunt laten uitschrijven door Overcast.

