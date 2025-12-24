iCulture Podcast V2 2025

iCulture Podcast #S07E09: Het beste (en slechtste) van Apple in 2025

In deze laatste aflevering van de iCulture Podcast van 2025 praten Benjamin en Elger je bij over het laatste Apple-nieuws en bespreken we de hoogte- en dieptepunten van Apple in 2025.
Benjamin Kuijten -

iCulture Podcast S07E09

In deze laatste aflevering van de iCulture Podcast van 2025 bespreken Elger en Benjamin hun favoriete Apple-product en grootste Apple-verrassing van 2025, maar ook de grootste Apple-teleurstelling van dit jaar. Wat voor jaar was 2025 voor Apple en hoe gaat het bedrijf uit Cupertino 2026 in? Gaat 2025 de geschiedenisboeken in als een sleuteljaar voor Apple of willen we het jaar zo snel mogelijk vergeten? We nemen 2025 in vogelvlucht met je door. Tot in 2026!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S07E08, de shownotes

