In deze laatste aflevering van de iCulture Podcast van 2025 praten Benjamin en Elger je bij over het laatste Apple-nieuws en bespreken we de hoogte- en dieptepunten van Apple in 2025.

iCulture Podcast S07E09

In deze laatste aflevering van de iCulture Podcast van 2025 bespreken Elger en Benjamin hun favoriete Apple-product en grootste Apple-verrassing van 2025, maar ook de grootste Apple-teleurstelling van dit jaar. Wat voor jaar was 2025 voor Apple en hoe gaat het bedrijf uit Cupertino 2026 in? Gaat 2025 de geschiedenisboeken in als een sleuteljaar voor Apple of willen we het jaar zo snel mogelijk vergeten? We nemen 2025 in vogelvlucht met je door. Tot in 2026!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S07E08, de shownotes

[00:00] Introductie

[01:01] Apple Fitness+ in Nederland en gedoe om Apple One Premium

[13:20] Wat voor jaar was 2025 voor Apple?

[21:44] Favoriete nieuwe product van 2025

[26:34] Grootste Apple-teleurstelling van 2025

[33:39] Grootste Apple-verrassing van 2025

[41:31] Afsluiting

Bekijk ook iCulture peilt: wat is jouw favoriete nieuwe Apple-product van 2025? Wij willen graag van jou weten: wat is jouw favoriete nieuwe Apple-product van 2025? In deze iCulture peilt kun je stemmen op de poll en we horen ook graag waarom dat ene product jouw favoriet is.

iCulture Podcast abonneren en beluisteren

Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!

Zo abonneer je op de iCulture podcast:

Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, Podimo, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.

1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.