iCulture Podcast #S08E03: Heel veel Neo van Apple

iCulture Podcast #S08E03: Heel veel Neo van AppleHiermee ben je weer helemaal bijgepraat
iCulture Podcast S08E03
Het voorjaar is nu echt begonnen, want Apple heeft heel veel nieuwe producten onthuld. Van de iPhone 17e tot aan de MacBook Pro: heel veel populaire Apple-apparaten hebben een nieuwe versie gekregen. Maar de grootste aandachttrekker is natuurlijk de MacBook Neo, de gloednieuwe en goedkoopste MacBook ooit. Gaat Apple met dit nieuwe model een nieuwe doelgroep bereiken en wordt dit de klapper van het jaar? Of kun je toch beter een ander model kiezen? Genoeg om te bespreken in deze nieuwe aflevering van de iCulture Podcast!
Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.
iCulture podcast S08E02, de shownotes
- [00:00] Introductie
- [1:02] iOS 26.4
- [11:21] iPhone 17e
- [17:32] iPad Air M4
- [22:09] MacBook Air M5
- [25:36] MacBook Pro M5 Pro/Max
- [32:25] Studio Display (XDR)
- [38:38] MacBook Neo
- [57:31] Wat vonden we van deze manier van aankondigen?
- [1:01:42] Producten die ontbraken
- [1:04:08] Afsluiting
iCulture Podcast abonneren en beluisteren
Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!
Zo abonneer je op de iCulture podcast:
Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, Podimo, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.
1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!
Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.
