iCulture Podcast #S08E03: Heel veel Neo van Apple

In deze derde aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en delen zij hun inzichten. Wat vinden we van de MacBook Neo, iPhone 17e en al het andere nieuws?

iCulture Podcast S08E03

Het voorjaar is nu echt begonnen, want Apple heeft heel veel nieuwe producten onthuld. Van de iPhone 17e tot aan de MacBook Pro: heel veel populaire Apple-apparaten hebben een nieuwe versie gekregen. Maar de grootste aandachttrekker is natuurlijk de MacBook Neo, de gloednieuwe en goedkoopste MacBook ooit. Gaat Apple met dit nieuwe model een nieuwe doelgroep bereiken en wordt dit de klapper van het jaar? Of kun je toch beter een ander model kiezen? Genoeg om te bespreken in deze nieuwe aflevering van de iCulture Podcast!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E02, de shownotes

