iCulture Podcast S08E01

In deze eerste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 blikken Elger en Benjamin vooruit op wat Apple dit jaar allemaal te bieden heeft. Van kleine spec-bumps tot gloednieuwe producten en van software-updates tot de grootste productupdates ooit: er staat ons weer veel nieuws te wachten dit jaar. Binnen elke productcategorie lijkt er wel wat spannends te gaan gebeuren en met deze aflevering ben je in een keer bijgepraat. Natuurlijk delen we ook waar wij zelf het meest naar uitkijken. Snel luisteren dus!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E01, de shownotes

[00:00] Introductie

[01:37] Mac in 2026

[15:03] Apple Watch in 2026

[18:55] iPad in 2026

[24:50] Home-producten in 2026

[29:37] Accessoires in 2026

[36:03] iPhone in 2026

[42:45] Vision Pro in 2026

[46:47] Software in 2026

