In deze nieuwe aflevering van de iCulture Podcast praten Benjamin en Elger je bij over het laatste Apple-nieuws, bespreken we een opmerkelijk nieuw Apple-product en nog veel meer.

iCulture Podcast S07E08

Ineens was het daar: een nieuwe aankondiging van Apple, midden november. Was het de nieuwe Apple TV? Toch de HomePod mini 2 of de AirTag 2? Niks van dit alles: het was de iPhone Pocket! Een bizar nieuw product van Apple, dat nu al overal uitverkocht is en waarvan het nog maar de vraag is of er nog een nieuwe lading komt. Waarom heeft Apple dit rare product uitgebracht? Verder in deze aflevering: bespreken we de aankomende functies van iOS 26.2, de hoogtepunten uit het Apple-nieuws en nog veel meer!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S07E08, de shownotes

Bekijk ook Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates Apple is druk bezig met iOS 26.2 en iPadOS 26.2, de volgende middelgrote updates voor iPhone en iPad. Wat wordt er nieuw in iOS 26.2 en welke verbeteringen kun je verwachten?

iCulture Podcast abonneren en beluisteren

Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!

Zo abonneer je op de iCulture podcast:

Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, Podimo, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.

1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.