iCulture Podcast #S07E08: Een exclusief nieuw Apple-product dat jij waarschijnlijk nooit gaat gebruikenHiermee ben je weer helemaal bijgepraat
iCulture Podcast S07E08
Ineens was het daar: een nieuwe aankondiging van Apple, midden november. Was het de nieuwe Apple TV? Toch de HomePod mini 2 of de AirTag 2? Niks van dit alles: het was de iPhone Pocket! Een bizar nieuw product van Apple, dat nu al overal uitverkocht is en waarvan het nog maar de vraag is of er nog een nieuwe lading komt. Waarom heeft Apple dit rare product uitgebracht? Verder in deze aflevering: bespreken we de aankomende functies van iOS 26.2, de hoogtepunten uit het Apple-nieuws en nog veel meer!
Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.
iCulture podcast S07E08, de shownotes
- [00:00] Introductie
- [01:21] iPhone Pocket
- [7:13] WhatsApp op Apple Watch
- [11:08] Apple Sports in Nederland
- [15:28] Tim Cook met pensioen?
- [23:21] Apple Intelligence in Nederlands
- [32:23] iOS 26.2 functies
- [47:23] Afsluiting
iCulture Podcast abonneren en beluisteren
Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!
Zo abonneer je op de iCulture podcast:
Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, Podimo, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.
1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!
Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.
Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief!
Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Podcast
Lees alles over podcasts luisteren op de iPhone, iPad en Apple Watch. Dit kan zowel bij Apple als bij Spotify en andere aanbieders. Bekijk de beste podcasts-apps en luister naar de iCulture Podcast, waarin je elke maand wordt bijgepraat over het laatste Apple-nieuws.
- Dit is de iCulture Podcast - met hosts Gonny, Benjamin en Elger
- Apple Podcasts (algemene uitleg)
- Luisteren van podcasts op iPhone en iPad
- Podcasts luisteren op de Mac
- De beste podcast-apps voor iPhone en iPad
- De beste podcast-apps voor CarPlay
- Podcasts beheren op iPhone en iPad
- Podcasts op de Apple Watch beluisteren
- Podcasts beluisteren in Spotify
- iCulture Podcast op Apple Podcasts
- iCulture Podcast op Spotify