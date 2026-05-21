KPN past voorwaarden aan: veel klanten kunnen nu gratis overstappen

KPN past per 1 juni 2026 de algemene voorwaarden aan voor vrijwel alle abonnementen. Mobiele klanten betalen daardoor automatisch €1,- meer per maand door de toevoeging van een nieuwe beveiligingsdienst. Wie het niet eens is met de wijzigingen, kan het abonnement tot die datum zonder extra kosten opzeggen.

KPN heeft aangekondigd dat per 1 juni 2026 nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden voor vrijwel alle abonnementen, zowel voor particulieren als voor zakelijke klanten. De provider stelt dat de voorwaarden zijn herschreven om ze begrijpelijker en overzichtelijker te maken. De gevolgen reiken echter verder dan alleen een verbeterde leesbaarheid.

Voor mobiele abonnees zijn de financiële gevolgen volgende maand al voelbaar. De gewijzigde voorwaarden introduceren een nieuwe dienst én een aangepast plafond bij prijsverhogingen, wat voor de meeste klanten neerkomt op hogere maandelijkse kosten. Wie actie wil ondernemen, heeft daarvoor de tijd tot 1 juni 2026.

De opvallendste verandering voor mobiele klanten is de introductie van ‘Extra Veilig Mobiel’, een malwarefilter op het mobiele netwerk van KPN. De dienst blokkeert onveilige websites, maar werkt alleen als de klant de functie zelf inschakelt. Desondanks betalen alle mobiele abonnees vanaf 1 juni 2026 automatisch €1 meer per maand voor deze toevoeging, ongeacht of ze de functie daadwerkelijk gebruiken.

Daarnaast introduceert KPN in de nieuwe voorwaarden een maximum op de extra prijsverhogingen die de provider kan doorvoeren bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dat maximum is vastgesteld op 5% of €3 per maand. Klanten behouden bij zulke prijsverhogingen het recht om hun abonnement te beëindigen zonder extra kosten, ook na inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

De nieuwe algemene voorwaarden bevatten ook wijzigingen die verder gaan dan de prijsstructuur. KPN beschrijft voortaan duidelijker wat de aansprakelijkheid van de provider is bij storingen. De momenten van de jaarlijkse inflatiecorrectie blijft ongewijzigd: voor vaste abonnementen geldt 1 juli, voor mobiele abonnementen 1 oktober. Klanten krijgen daarentegen minder tijd om apparaten van KPN in te leveren na het beëindigen van een contract. Die termijn wordt teruggebracht van 3 maanden naar 1 maand.

Heb je de nieuwe algemene voorwaarden doorgenomen en denk je aan een alternatief voor je abonnement? Tot 1 juni 2026 kun je jouw abonnement nog zonder extra kosten aanpassen of wijzigen.

