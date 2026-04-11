In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.

Apple TV Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis. Stream Apple TV Outcome Reef Hawk, al sinds zijn zesde het lievelingetje van Hollywood, heeft een probleem. Als hij ontdekt dat iemand een mysterieuze video van hem heeft, probeert hij uit voorzorg zijn straatje schoon te vegen, zijn fouten onder ogen te zien en niet gecanceld te worden.

Disney+ Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals. Stream Disney+ The Testaments Opgegroeid in Gilead, dat is alles wat ze ooit gekend hebben. Terwijl een nieuwe generatie jonge vrouwen worstelt met de sombere toekomst die hen te wachten staat, zullen ze gedwongen worden om bondgenoten te zoeken, zowel oude als nieuwe, die hen zullen helpen in hun strijd voor vrijheid.

Netflix Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt. Stream Netflix Trash Wanneer een orkaan van categorie 5 een kustplaats verwoest, brengt de stormvloed verwoesting, chaos en iets veel angstaanjagender met zich mee: hongerige haaien.

Amazon Prime Video Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen. Stream Amazon Prime Video Hakken over de Sloot: Influencers van Streek In dit programma ruilen stadse influencers hun luxe en glamoureuze leven in voor een keiharde strijd op het Nederlandse platteland. Om kans te maken op de prijzenpot moeten ze flink aanpakken, de modder trotseren en oog in oog komen te staan met angstaanjagende dieren. Daarbij worden ze niet alleen uitgedaagd door elkaar, maar vooral ook door zichzelf.

HBO Max HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%. Stream HBO Max Hacks Na onjuiste en weinig flatterende nieuwsberichten dat ze zou zijn overleden, keren Deborah Vance (Jean Smart) en Ava (Hannah Einbinder) vastberaden terug naar Las Vegas. Daar zetten ze alles op alles om Deborah’s nalatenschap als komiek veilig te stellen en haar plaats in de comedywereld definitief te verankeren.

SkyShowtime SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen. Stream SkyShowtime Like a Boss Mel en Mia zijn beste vriendinnen die reeds jarenlang een cosmeticabedrijf leiden. Ondanks hun verschillende persoonlijkheden is het een erg succesvolle zaak. Dan krijgen ze een verleidelijk aanbod van de befaamde Claire Luna.

Videoland Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is. Stream Videoland K3 Originals: De Reünie Beleef de magie van de K3 Originals in Rotterdam Ahoy! Meer dan tien jaar na hun afscheid staan Karen, Kristel en Kathleen opnieuw samen op het podium voor een langverwachte reünie. De aankondiging van de unieke concertreeks zette Nederland en België op z’n kop en veroorzaakte een ware stormloop op de tickets. Met hun grootste hits en iconische choreografieën zorgen de K3 Originals voor een feest van herkenning voor de generaties die met hen zijn opgegroeid. Dit is hét concert waar de fans al jaren op wachten. Op zaterdag 11 april start Videoland met de watchparty om 20:00. En kun je er niet bij zijn? Vanaf de volgende dag stream je de feestelijke concertregistratie wanneer je maar wilt.

Pathé Thuis Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting! Stream Pathé Thuis Greenland: Migration Vijf jaar nadat een komeet het grootste deel van de aarde heeft verwoest, moeten John Garrity en zijn gezin noodgedwongen de veiligheid van de bunker in Groenland verlaten. Ze moeten opnieuw de meest extreme weersomstandigheden trotseren en beginnen aan een genadeloze tocht door een verwoest Europa, op zoek naar een nieuwe plek om een veilig bestaan op te bouwen.