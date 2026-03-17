MacBook Neo vs MacBook Air M5: welke past het beste bij jou?

Twijfel je of de MacBook Neo wat voor jou is of kies je liever een nieuwe MacBook Air M5? In deze vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen naast elkaar.

Met de MacBook Neo heeft de MacBook Air er ineens een flinke concurrent bij. Terwijl voorheen de MacBook Air Apple’s instapmodel was, is die plek nu ingenomen door de veel goedkopere MacBook Neo. Maar is dat ook de betere keuze? Dat zal voor iedereen verschillen. In deze vergelijking tussen de MacBook Neo en MacBook Air M5 uit 2026 lees je wat de verschillen zijn en geven we koopadvies voor de beste keuze.

Verschillen MacBook Neo vs MacBook Air M5

De verschillen tussen de MacBook Neo enerzijds en de MacBook Air M5 anderzijds, zit hem in maar liefst tien aspecten: van prestaties tot opslag en werkgeheugen en van design tot toetsenbord en camera. Ook qua scherm zijn er veel verschillen, maar dat zie je dan ook allemaal terug in de prijs.

#1 Prestaties: A18 Pro vs M5-chip

De MacBook Neo draait op Apple’s A18 Pro-chip, die we kennen van de iPhone 16 Pro. Het is de eerste MacBook die draait op een iPhone-chip, terwijl Apple al sinds 2020 met de M-lijn de eigen Mac-chips heeft. De MacBook Air draait dan ook op de nieuwste versie, de M5. En dat grote verschil zie je duidelijk terug in de benchmarks. De M5-chip presteert een flink stuk beter, met name bij de Multi-Core test en zwaardere taken. Daarnaast heeft de MacBook Air veel meer GPU-cores, waardoor hij tot veel krachtigere grafische taken in staat is.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M5 Chip A18 Pro M5 CPU 6-core CPU met 2 performance-cores en 4 efficiency-cores 10-core CPU met 4 supercores en 6 efficiency-cores GPU 5-core GPU Tot 10-core GPU Ray tracing ✅ ✅ Neural Accelerators ❌ ✅ Neural Engine ✅ 16-core ✅ 16-core Geheugenbandbreedte 60 GB/s 153 GB/s

Met deze verschillen in prestaties zie je dat de MacBook Air meer gericht is op zwaarder laptopgebruik, terwijl de A18 Pro-chip van de MacBook Neo meer gericht is op standaardgebruik, met name dingen die je ook op een iPad zou kunnen doen. Denk aan mailen, browsen, documenten maken, video’s kijken en muziek luisteren. Natuurlijk kun je ook zwaardere taken doen op een MacBook Neo, zoals foto- en videobewerking, maar het duurt dan allemaal wat langer dan bij de MacBook Air.

#2 Werkgeheugen: veel meer keuze bij de MacBook Air

Wat ook meespeelt in de prestaties, is het werkgeheugen. De MacBook Neo heeft standaard 8GB RAM en daar blijft het ook bij. Er is geen optie om dit uit te breiden, waardoor je sneller tegen de beperkingen aanloopt als je veel of zware apps gebruikt. De MacBook Neo zal dan eerder swapgeheugen gaan gebruiken: een deel van de ssd-opslag wordt dan benut om het werkgeheugen tijdelijk aan te vullen. Als de opslag vol zit, zul je sneller merken dat de MacBook Neo wat trager wordt.

Bij de MacBook Air M5 krijg je standaard 16GB RAM, maar je kunt dit ook bij aanschaf uitbreiden naar 24GB of 32GB. Daardoor is de MacBook Air meteen een stuk toekomstbestendiger, bijvoorbeeld als je op den duur zwaardere en professionelere apps gaat gebruiken.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M5 8GB RAM ✅ ✅ 24GB RAM ❌ ✅ 32GB RAM ❌ ✅

#3 Opslag: MacBook Air standaard met meer (met meer opties)

En over opslag gesproken: de MacBook Air begint niet alleen standaard met meer opslagruimte, maar biedt ook veel meer upgrademogelijkheden. De MacBook Air komt standaard met 512GB opslag, terwijl dit bij de MacBook Neo 256GB is. Je kan dit voor €100,- upgraden naar 512GB, maar dat betekent ook dat het prijsverschil met de MacBook Air dus wat kleiner wordt. Wij adviseren om in ieder geval te kiezen voor de MacBook Neo met 512GB, mede door de lagere hoeveelheid standaard werkgeheugen en het daarbij benodigde swapgeheugen. De MacBook Air biedt daarnaast nog opties voor 1TB, 2TB en 4TB, hoewel je daar natuurlijk wel veel meer voor betaalt.

Komt je bij de MacBook Neo toch ruimte tekort, dan kan je altijd nog gebruikmaken van een externe schijf. Maar dat maakt hem ook meteen een stuk minder draagbaar.

#4 Scherm: Groter en beter op de MacBook Air

De MacBook Neo heeft een 13-inch display en is daarmee en fractie kleiner dan het scherm van de MacBook Air M5. Bij de MacBook Air kun je bovendien nog voor een groter 15-inch scherm kiezen, mocht je daar behoefte aan hebben.

Los van het formaat, is ook de beeldkwaliteit van de MacBook Air beter. Met een iets hogere resolutie, een mooiere kleurweergave en ondersteuning voor True Tone, ziet alles er toch net wat mooier uit. Dat wil niet zeggen dat de MacBook Neo een lelijk scherm heeft, maar de MacBook Air heeft gewoon een streepje voor. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de schermranden bij de MacBook Air dunner zijn. Door de notch bovenaan is de rand een stuk dunner, waardoor er meer ruimte is voor de content zelf.

#5 Camera, speakers en microfoons: MacBook Air is net een tandje beter

Andere secundaire eigenschappen die nog van belang kunnen zijn, zijn de camera, speakers en microfoon in je toekomstige MacBook. De MacBook Neo is voorzien van twee speakers met ruimtelijke audio en Dolby Atmos. De MacBook Air heeft vier speakers, waarvan de kwaliteit ook nog wat beter is. Als je altijd via oordopjes zoals AirPods luistert, zal dit voor jou niet zo’n probleem zijn.

De camera van de MacBook Neo en MacBook Air M5 is qua beeldkwaliteit vergelijkbaar, maar dankzij de Center Stage-versie op de MacBook Air ben je automatisch altijd goed in beeld. De camera heeft een groter kijkbeeld, waardoor hij een uitsnede kan maken en je daardoor kan volgen. Je hoeft dus niet recht voor de camera te zitten om toch goed in beeld te zijn. Dit werkt ook als je met twee mensen voor de camera zit.

Verder heeft de MacBook Air M5 een extra microfoon: drie in plaats van twee. Je bent daardoor mogelijk iets beter te verstaan als je (video)belt op een MacBook Air, maar dat verschil zal beperkt zijn.

#6 Toetsenbord en trackpad: MacBook Air is meer bij de tijd

Een belangrijk onderdeel van een MacBook zijn het toetsenbord en het trackpad. Om te beginnen bij het toetsenbord: in beide modellen zit een Magic Keyboard met schaarmechanisme en typen ze nagenoeg hetzelfde, met bijna exact dezelfde toetsen. Het verschil zit hem echter in de verlichting: de MacBook Air M5 heeft een toetsenbord met achtergrondverlichting, terwijl dit bij de MacBook Neo ontbreekt. Kun je niet blind typen en zit je vaak in slechtere lichtomstandigheden te werken, dan zul je dit wel missen bij de MacBook Neo.

Een ander belangrijk punt is dat de MacBook Neo standaard geen Touch ID-knop op het toetsenbord heeft. Wil je dit wel, dan moet je upgraden naar het 512GB-model. De Touch ID-sensor helpt je je MacBook ontgrendelen, wachtwoorden automatisch invullen en Apple Pay-aankopen doen.

Het trackpad biedt op beide MacBooks nagenoeg dezelfde mogelijkheden, maar er is toch een belangrijk verschil. De MacBook Neo heeft een multi-touch-trackpad die fysiek meebeweegt. Hoewel het niet uitmaakt waar je klikt, druk je het trackpad echt in en hoor en voel je een wat hardere klik. Bij de MacBook Air M5 is er een Force Touch-trackpad. Deze beweegt niet fysiek, maar het klikgevoel en geluidje wordt gesimuleerd door een trilmotor onder het trackpad. Daardoor registreert het trackpad ook hoe hard je drukt, wat een paar nieuwe mogelijkheden biedt. Zo kun je een preview van een link krijgen door er hard op te drukken, in plaats van te klikken.

#7 Poorten en externe schermen: meer opties bij de MacBook Air

De MacBook Air M5 is voorzien van twee Thunderbolt 4-poorten, aan de linker kant van de MacBook. Op deze poorten kun je van alles aansluiten, waaronder twee externe schermen. Je kunt zelfs een extern scherm tot 8K-resolutie aansluiten, of twee schermen tot elk 6K bij 60Hz. Verder zit er nog een mini-jack-aansluiting (koptelefoon) met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie op. Dat betekent dat de geluidskwaliteit in combinatie met bepaalde hoofdtelefoons beter is.

De MacBook Neo heeft slechts twee usb-c-poorten, zonder de Thunderbolt-specificatie. De ene poort ondersteunt USB 3-snelheden, waarop je bijvoorbeeld een enkel extern scherm tot 4K bij 60Hz kunt aansluiten. Je hebt een van deze poorten ook nodig om de MacBook Neo op te laden, omdat er geen MagSafe op zit. Verder heeft hij nog een standaard mini-jack-aansluiting.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M5 MagSafe ❌ ✅ Aantal usb-c-poorten 2 2 Specificaties 1x USB 3; 1x USB 2 2x Thunderbolt 4 Koptelefoon Mini-jack Mini-jack met geavanceerde onder­steuning voor koptelefoons met een hoge impedantie

#8 Batterijduur en opladen: MacBook Air is de winnaar

De MacBook Neo heeft een kleinere batterij dan de MacBook Air, wat betekent dat de batterijduur ook korter is. De MacBook Neo heeft een accuduur van tot 11 uur bij draadloos internetten en tot 16 uur bij video streamen. Bij de MacBook Air M5 is dat tot 15 uur draadloos internetten en tot 18 uur video streamen. Oftewel: je kunt veel langer doorwerken op een MacBook Air dan op een MacBook Neo, zonder dat je bij een stopcontact hoeft te zitten. Bovendien ondersteunt de MacBook Air M5 snelladen en kun je hem dus via MagSafe opladen, zodat je de twee usb-c-poorten nog vrij hebt.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M5 Draadloos internetten Tot 11 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 16 uur Tot 18 uur Wattuur 36,5 wattuur 53,8 wattuur Snelladen ❌ ✅ Batterijcycli 1000 1000

#9 Design: MacBook Neo heeft veel meer kleur

De unieke eigenschap van de MacBook Neo is het kleurrijke ontwerp. Hoewel ze allebei van aluminium zijn, kun je bij de MacBook Neo kiezen tussen de kleuren zilver, blos (zachtroze), citrus (groengeel) en indigo (blauw). Bij de MacBook Air heb je alleen zilver, sterrenlicht (beige), middernacht (heel donkerblauw) en hemelsblauw (lichtblauw).

Wat daarbij ook belangrijk is, is dat het toetsenbord van de MacBook Neo passend is bij de kleur van de behuizing. Zo heeft de indigo-variant blauwe toetsen en de roze versie een lichtroze toetsenbord. Bij de MacBook Air zijn de toesten altijd zwart.

Overigens is de MacBook Neo wel wat kleiner en compacter dan de MacBook Air. Daarentegen is de MacBook Air wat dunner. Qua gewicht zijn ze precies even zwaar.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M5 Hoogte 1,27 cm 1,13 cm Breedte 29,75 cm 30,41 cm Diepte 20,64 cm 21,5 cm Gewicht 1,23 kg 1,23 kg Kleuren – Zilver

– Blos (zachtroze)

– Citrus (groengeel)

– Indigo (blauw) – Zilver

– Sterrenlicht (beige)

– Middernacht (donkerblauw)

– Hemelsblauw (lichtblauw)

#10 Prijs: MacBook Neo echte budgetoptie

In bijna alles scoort de MacBook Air M5 dus beter dan de MacBook Neo, maar dat zie je dan ook terug in de prijs. De MacBook Air M5 is €500,- duurder dan de MacBook Neo, dus je moet wel flink in de buidel tasten als je van al deze voordelen wil profiteren. De MacBook Neo is daarom een echt instapmodel, bedoeld voor mensen die nog nooit een MacBook gehad hebben of voor iedereen die op zoek is naar een tweede MacBook voor het lichtere werk.

Conclusie MacBook Neo vs MacBook Air

De MacBook Air M5 is op papier overduidelijk de veel betere MacBook, met een completer functiepakket, snellere prestaties, meer keuzemogelijkheden qua opslag en werkgeheugen en een beter scherm. Als je al eerder een recente MacBook Air gehad hebt, is de nieuwere MacBook Air M5 waarschijnlijk voor jou de veel betere keuze. Ook qua toekomstbestendigheid vinden we de MacBook Air M5 een aanrader, omdat je er waarschijnlijk veel langer mee zal doen, helemaal als je later zwaardere apps wil gaan gebruiken.

De MacBook Neo scoort echter beter als je kijkt naar prijs, design en afmetingen. Zoek je een zo klein en goedkoop mogelijke MacBook, bijvoorbeeld om mee te browsen, mailen, documenten maken en licht laptopwerk te doen én heb je nog nooit eerder een Mac gehad, dan is de MacBook Neo de verstandigere keuze. Hij voldoet dan aan al je wensen en je zult er lang plezier van hebben. Kies bij voorkeur wel voor het 512GB-model, mede door de krappe hoeveelheid RAM en de aanwezigheid van Touch ID.

Ga de MacBook Neo kopen als…

…je de goedkoopste en kleinste MacBook zoekt.

…je een leuk fris nieuw kleurtje wil.

…je nog nooit eerder een MacBook gehad hebt.

…je alleen maar wil browsen, films kijken, mailen, af en toe een spelletje wil doen en ook geen plannen hebt om hem meer en zwaarder te gaan gebruiken.

Ga de MacBook Air M5 kopen als…