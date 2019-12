Er is opnieuw een storing bij T-Mobile, deze keer in de regio Amsterdam en in mindere mate Den Haag en Rotterdam. T-Mobile werkt met KPN aan een oplossing.

Update 18 december: Er is opnieuw een storing bij T-Mobile, deze keer vooral in de regio Amsterdam en in mindere mate in Den Haag en Rotterdam. Bij veel gebruikers werkt het internet thuis niet. Een oorzaak is nog niet bekend, al zegt T-Mobile dat er een probleem is met een internetlijn van KPN. Beide providers werken daarom samen aan de oplossing van het probleem.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 16 december.



Grote landelijke storing bij T-Mobile, ook andere providers getroffen

Er is momenteel een grote storing gaande bij T-Mobile, waardoor ook klanten van BEN, Tele2 en andere aanbieders getroffen zijn. Verder blijken ook klanten van andere netwerken zoals KPN last te hebben van de storing.

“Woordvoerders van T-Mobile zijn momenteel niet bereikbaar” meldt RTL Nieuws en dat is wel te begrijpen. Er is sprake van een landelijke storing bij T-Mobile, waardoor het hele netwerk platligt. Ook klanten van Vodafone, Online en Ziggo klagen over de verbinding, maar bij T-Mobile is het aantal meldingen veel massaler.

Via allestoringen.nl zijn in korte tijd meer dan 40.000 meldingen binnengekomen. Op het forum van T-Mobile wordt gemeld dat er nog gezocht wordt naar de oorzaak van de storing. Er zou worden gewerkt aan een oplossing.

Klanten melden massaal op Twitter dat ze helemaal geen verbinding kunnen krijgen. De website van T-Mobile is wel gewoon bereikbaar.

We ontvangen meldingen dat onze klanten problemen ervaren met bellen en/of mobiel internet. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing. In dit topic houden we je op de hoogte: https://t.co/WScGriW7yG — T-Mobile Webcare (@tmobile_webcare) December 16, 2019

Update 21:30: T-Mobile meldt dat op een enkele klant na iedereen weer kan bellen en internetten.

Inmiddels zijn alle klanten weer verbonden met het netwerk en kunnen zij weer bellen, internetten en sms’en. Een kleine groep klanten kan nog last ondervinden met inkomende gesprekken en SMS ontvangen. 1/2 — T-Mobile Webcare (@tmobile_webcare) December 16, 2019

Update 16:05: Oorzaak bekend, T-Mobile werkt aan een oplossing.

De oorzaak is bekend: er is sprake van een softwarestoring. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. 112 is bereikbaar en we zien gelukkig dat steeds meer klanten weer kunnen bellen en internetten. We blijven jullie op de hoogte houden op onze community:https://t.co/WScGriW7yG — T-Mobile Webcare (@tmobile_webcare) December 16, 2019