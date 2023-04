We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Boom! Boom! The World vs. Boris Becker

Een kijkje in het leven van tennislegende Boris Becker, zijn controversiële leven en carriere. Met interviews met John McEnroe, Novak Djokovic, Björn Borg en andere iconen. Het eerste deel richt zich op zijn succssen en het tweede deel over de teloorgang van de tennislegend.

Bekijken: Boom! Boom! The World vs. Boris Becker

The Pope: Answers

Te zien bij: Disney+

Tien jonge mensen van over de hele wereld ontmoeten elkaar in Rome met Paus Franciscus, met als doel te praten over de zorgen van hun generatie. Wat hen te wachten staat is een ongekende ontmoeting, een persoonlijk gesprek en een uniek evenement. In dit gesprek geleid door de eigen vragen van de jongeren, gaan ze aan de slag met kwesties voor de jeugd van vandaag zoals migratie, seksualiteit, genderidentiteit of godsdienstvrijheid.

Tiny Beautiful Things (S01)

Te zien bij: Disney+

Gebaseerd op de bestseller van Cheryl Strayed. Tiny Beautiful Things gaat over een vrouw wier huwelijk op de klippen loopt. Haar dochter praat nauwelijks nog met haar en haar schrijfcarrière is op sterven na dood. Wanneer een vriend voorstelt om een adviescolumn over te nemen, vindt Clare dat ze niet geschikt is voor die baan, terwijl ze er wel degelijk geschikt voor is.

Thicker Than Water / Jusqu’ici tout va bien (S01)

Te zien bij: Netflix

Als een journaliste haar broer helpt de autoriteiten te ontwijken en haar familie onbedoeld verstrikt raakt in het genadeloze plan van een drugsbaron, ontstaat er pure chaos.

Transatlantic (S01)

Te zien bij: Netflix

In 1940 vormen twee Amerikanen met hun vrienden een reddingsoperatie in Marseille om kunstenaars, schrijvers en andere vluchtelingen te helpen Europa te ontvluchten tijdens WO II.

Krigsseileren (S01)

Te zien bij: Netflix

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, worden twee zeelieden op een Noors handelsschip geconfronteerd met wrede omstandigheden en moeten ze een conflict zien te overleven.

On a Wing and a Prayer

Te zien bij: Amazon Prime Video

In dit buitengewone waargebeurde verhaal over geloof en overleven volg je in On a Wing and a Prayer de schrijnende reis van passagier Doug White (Dennis Quaid) die een vliegtuig veilig wil laten landen nadat hun piloot onverwacht tijdens de vlucht overlijdt. Hij probeert zijn familie te redden voor onoverkomelijk gevaar.

Redefined: J.R. Smith (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Tweevoudig NBA-kampioen J.R. Smith werd op zijn 19e van school geplukt om in de NBA te spelen. Nu hij heeft een nieuwe focus: hij gaat studeren en volgt een nieuwe sportpassie in de grootste zwarte universiteit van het land, North Carolina A&T.

The Way to Paradise

Te zien bij: Videoland

Als Najib moet stoppen met zijn studie rechten om voor zijn familie te zorgen, ziet hij zijn leven instorten. Op de rand van wanhoop wordt hij benaderd door oude bekende Brahim, die belooft om hem naar het paradijs te leiden.

Batman: The Doom That Came to Got

Te zien bij: Pathé Thuis

Ontdekkingsreiziger Bruce Wayne ontketent per ongeluk een oud kwaad en moet na twee decennia weer terugkeren naar Gotham City als Batman. Hij neemt het op tegen bovennatuurlijke krachten die het voortbestaan van Gotham bedreigen.

Babylon

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de stomme films in de jaren ’20 plaatsmaken voor films met gesproken tekst, is de filmindustrie in Los Angeles in rep en roer. Deze verandering zorgt voor de opkomst en ondergang van sterren in het innovatieve Hollywood.