Deze slimme iPhone-functie zorgt voor kraakhelder geluid tijdens het filmen

Je iPhone heeft enorm veel verschillende instellingen om goede video's en foto's te maken. Een daarvan is Audiozoom. Wij leggen je uit wat het inhoudt.
Sasha Koevoets -

Wie weleens inzoomt tijdens het filmen met zijn iPhone, heeft het waarschijnlijk gemerkt: het geluid verandert ineens. Je video klinkt alsof het omgevingsgeluid wordt weggedrukt. Dat komt door een slimme functie van Apple, namelijk Audiozoom.

Wat is Audiozoom?

Audiozoom zorgt ervoor dat de microfoons van je iPhone zich richten op het onderwerp waar je op inzoomt. Handig als je iemand op afstand filmt of bij een concert vooral één geluidsbron wilt benadrukken, omdat omgevingsgeluid dan deels wordt onderdrukt. Maar soms wil je juist meer dan alleen die ene bron horen en komt het beter uit om de functie uit te schakelen.

Tot voor kort werd Audiozoom volledig automatisch door je iPhone geregeld en had je daar zelf geen invloed op. In iOS 26.4 en nieuwer staat de functie nog steeds standaard aan, maar heb je er eindelijk een schakelaar voor. Daarmee zet je Audiozoom eenvoudig uit als je bijvoorbeeld op een festival niet alleen de artiest, maar ook de sfeer van het publiek goed wilt vastleggen, iets wat Audiozoom anders te veel zou wegfilteren.

Zo schakel je Audiozoom uit

  1. Open de Instellingen-app

  2. Tik op Camera.

  3. Ga vervolgens naar Neem geluid op.

  4. Zet de schakelaar bij Audiozoom uit.

Deze functie werkt alleen als je het opnemen van audio in Ruimtelijke audio of stereo doet. In Mono is de optie voor Audiozoom uitgeschakeld.

