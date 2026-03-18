120Hz-display op de goedkoopste iPhone? Dat gaat misschien nog wel jaren duren

Sinds de iPhone 17-reeks heeft Apple het standaardmodel eindelijk een 120Hz ProMotion-display gegeven, iets wat op goedkopere Android-toestellen al jarenlang de standaard is. Maar toch zijn nog niet alle iPhones voorzien van een display met hogere verversingsgraad: Apple’s instapmodellen, waaronder de nieuwe iPhone 17e, heeft nog steeds een 60Hz-display. Volgens een bron gaat Apple dit pas bij de iPhone 19e veranderen.

‘iPhone 19e scherm eerste instapmodel met 120Hz’

De website ZDNET Korea zegt dat de iPhone 19e, die pas in begin 2028 verwacht wordt, een LTPO-display krijgt. Zo’n type scherm is geschikt voor een dynamische verversingsgraad tussen 1Hz en 120Hz, waardoor soepelere animaties mogelijk zijn. Apple gebruikt deze schermtechniek sinds de iPhone 13 Pro al bij de Pro-modellen en heeft dus sinds afgelopen najaar ook de overstap gemaakt naar de gewone iPhone 17.

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze 120 Hz schermtechniek Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

In de praktijk betekent het dus dat we nog zomaar twee jaar moeten wachten totdat 120Hz echt de standaard wordt in de gehele iPhone line-up. Maar of het ook echt bij de iPhone 19e in 2028 gaat gebeuren, is nog lang niet zeker. 2028 is nog ver weg en de ontwikkeling is ook afhankelijk van nieuwere schermtechnieken. Bij de Apple Watch Series 10 gebruikte Apple voor het eerst een LTPO+ display, een verbeterde versie. Het plan is om deze techniek ook naar de iPhone te brengen, maar voorlopig alleen bij de duurdere modellen. Dit biedt ruimte voor het instapmodel om de overstap te maken naar een gewoon LTPO-display, waardoor er dus een verversingsgraad van 120Hz mogelijk is.

Over verdere eigenschappen van het scherm van de iPhone 19e is nog niets bekend, maar het zou zomaar kunnen dat Apple uiteindelijk het display van de huidige iPhone 17 in dit model gaat gebruiken. Daardoor wordt het scherm mogelijk ook wat groter (6,3-inch in plaats van 6,1-inch). Er waren eerder ook geruchten dat de iPhone 17e een Dynamic Island zou krijgen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. We verwachten dat dat de komende jaren bij het instapmodel wel gaat veranderen.

