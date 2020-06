Wil je een maxed out iPad mini, dan is deze deal interessant. De 256GB iPad mini 2019 in de kleur goud is voorzien van Wi-Fi en Cellular, zodat je niet afhankelijk bent van draadloze netwerken. De prijs van voor 599 euro ligt 170 euro lager dan bij Apple zelf.

Wehkamp is misschien niet de meest voor de hand liggende plek om je nieuwe iPad mini te kopen. Maar dit bekende postorderbedrijf heeft momenteel wel de beste deal voor de iPad mini 2019. Dit is het meest recente model uit 2019, voorzien van simkaartslot en 4G-optie zodat je niet meer afhankelijk bent van draadloze netwerken. Apple’s mini is zeker geen instapmodel, want deze tablet heeft opvallend goede specs. Bij Apple zelf betaal je er €769 voor en bij andere winkels rond de €699. Het is daarom echt een goede deal.

Bekijken: 256GB iPad mini Wi-Fi + Cellular voor 599 euro

Het gaat hier om de goudkleurige variant van de iPad mini met 7,9-inch scherm. Deze werkt ook met Apple Pencil en is voorzien van een Touch ID-scanner onder het scherm. True Tone zorgt voor een mooiere kleurweergave, onder elke lichtsituatie. Er zit ook een A12 Bionic-chip met Neural Engine in, waardoor allerlei slimme technieken mogelijk zijn. Ideaal voor Augmented Reality. Maar je kunt deze iPad natuurlijk ook gewoon gebruiken om via FaceTime in contact te blijven met je vrienden en familie. Wij vinden dit een erg prettig formaat. Lees ook onze iPad mini 2019 review.

Hieronder kun je zien wat dit model bij andere winkels kost.

Heb je geen Cellular nodig en is 256GB ook wat te veel, dan kun je beter kiezen voor het instapmodel met 64GB opslag in spacegrijs. De prijs daarvoor ligt rond de €440 bij diverse winkelketens. Zo kun je goed afwegen of je deze uitgebreidere gouden iPad mini nodig hebt of liever nog wat meer geld bespaart. Alle uitvoeringen zijn er uiteraard in het goud, zilver en spacegrijs.