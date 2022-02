iCulture Vandaag: dit was donderdag 3 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 3 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Een opvallende wetswijziging komt eraan: de verkoper van je digitale devices is voortaan verplicht om langere tijd updates te leveren. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat winkelketens alleen nog met gerenomeerde merken in zee gaan. Een accessoire dat geen update nodig heeft is de PopGrip met MagSafe van PopSockets. Wij schreven een review!

Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Dit zijn alle nieuwe macOS 12.3 functies die naar Monterey komen.

De wetswijziging is erdoor! Verkopers moeten langer updates voor je digitale devices geven. De verplichting ligt bij de verkoper.

Deals

Tips en uitleg

Apps en accessoires

Je kunt Focus uitbreiden met automatiseringen in de Opdrachten-app.

Bekijk onze review van de PopGrip met MagSafe om te kijken of het iets voor jou is.