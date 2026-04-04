In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden.
Your Friends & Neighbors (seizoen 2)
Your Friends & Neighbors is een scherpe dramaserie over schijn, status en verborgen levens in een ogenschijnlijk perfecte buitenwijk. Wanneer een succesvolle hedgefondsmanager zijn baan en huwelijk verliest, raakt hij verstrikt in een gevaarlijk dubbelleven. Wat begint als het stiekem beroven van zijn welgestelde buren, groeit uit tot een confronterende reis langs morele grenzen, geheimen en de dunne lijn tussen macht en ondergang.
De serie combineert zwarte humor met spanningsdrama en legt genadeloos bloot hoe privilege, jaloezie en wanhoop elkaar versterken. Achter de luxe façades blijken de buren minstens zo veel te verbergen als de man die hen bespioneert, met onvoorspelbare gevolgen voor iedereen in de buurt.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden.
Lucky Luke (seizoen 1)
Lucky Luke moet Louise helpen haar moeder te vinden, die op mysterieuze wijze is verdwenen, terwijl hij tegelijkertijd een complot moet dwarsbomen dat de loop van de Amerikaanse geschiedenis zou kunnen veranderen.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Knokke off (seizoen 3)
Twintigers Louise en Alexander beleven samen met hun vrienden een schijnbaar onbezonnen zomer in het weelderige Knokke. Door de hoge verwachtingen van hun ouders dreigen ze echter zichzelf te verliezen in luxe en feesten en gaan ze wanhopig op zoek naar iets wat ze maar niet vinden: echte vriendschap, liefde en vooral… zichzelf. Hun wereld wordt daarbij bovendien grondig verstoord door de komst van Daan en zijn moeder Melissa. Ook zij zijn op zoek, maar vooral naar de waarheid achter de maskers…
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen.
Potje Rijden: Kirgizië (seizoen 1)
Sean en Stefan gaan de strijd tegen elkaar aan in een race dwars door het onherberzame landschap van Kirgizië. Samen met vier reisgenoten, Ta Joela, ACID, Frank van der Slot en Raul, gaan ze het avontuur tegemoet en voeren ze een race tegen de klok. TIjdens de race kunnen ze met hilarische en uitdagende opdrachten tijd verdienen. En het team dat de beste tijd neerzet wint.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt.
Privilèges (seizoen 1)
Achter de schermen van de Citadel, een luxe hotel in Parijs, krijgt een jonge gedetineerde Adèle (Manon Bresch) via een re-integratieprogramma van de hoteldirecteur Édouard Galzain (Melvil Poupaud) een baan als bagagebediende.
Tussen hen ontstaat een stilzwijgend pact dat de jonge vrouw meesleurt in een ondergronds machtsspel waarin ambitieuze medewerkers, invloedrijke klanten en externe netwerken elk de overhand proberen te krijgen. Gaandeweg weet ze haar overlevingsdrang om te zetten in een opmars en ontpopt ze zich tot een onmisbare kracht, vastbesloten de plaats die ze wil verdienen te grijpen of desnoods af te dwingen.
Gecreëerd, geschreven en geregisseerd door Marie Monge en Vladimir de Fontenay en geproduceerd door Hugo Gélin (Zazi Séries). De serie is bovendien geselecteerd in de officiële competitie van Franse series op het aankomende Séries Mania festival in Frankrijk.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma's biedt. Het combineert content van bekende filmstudio's zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken.
Under Salt Marsh (seizoen 1)
Morfa Halen is een hechte Welshe stad, gevaarlijk gelegen tussen torenhoge bergen en een snel oprukkende zee die het voortbestaan ervan bedreigt. Terwijl een storm van ongekende omvang zich ver op zee begint samen te pakken, ontdekt voormalig rechercheur en nu lerares Jackie Ellis het lichaam van haar 8-jarige leerling Cefin, die ogenschijnlijk verdronken is. De vondst veroorzaakt een schokgolf door de gemeenschap en doet de geest herleven van een onopgeloste zaak die drie jaar eerder de stad op zijn grondvesten deed schudden: de verdwijning van Jackie’s nichtje Nessa, een zaak die haar haar carrière kostte.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Schiphol Airport (seizoen 3)
Schiphol Airport is een Nederlandse realityserie die kijkers een unieke blik achter de schermen geeft op een van de drukste luchthavens van Europa: Amsterdam Airport Schiphol. In de serie worden verschillende medewerkers gevolgd, van beveiligers en marechaussee tot bagage-afhandelaars en luchtverkeersleiding, die dagelijks zorgen dat alles op rolletjes loopt.
De serie laat niet alleen de logistieke uitdagingen zien van een internationale luchthaven, maar ook de menselijke kant van het werk. Van hectische piekmomenten en onverwachte situaties tot persoonlijke verhalen van medewerkers die onder hoge druk moeten presteren. Dit zorgt voor een dynamische en vaak spannende inkijk in een wereld die normaal verborgen blijft voor reizigers.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken.
Avatar: Fire & Ash
In de nasleep van de verwoestende oorlog tegen de RDA en het verlies van hun oudste zoon, worden Jake Sully en Neytiri geconfronteerd met een nieuwe bedreiging op Pandora: het Ash-volk, een gewelddadige en op macht beluste Na’vi-stam onder leiding van de meedogenloze Varang. Jake”s familie moet vechten voor hun overleving en de toekomst van Pandora in een conflict dat hen tot het uiterste drijft.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl