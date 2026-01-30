Gekleurd Apple-logo

Apple koopt Q.ai – de op één na grootste overname voor Apple ooit

Apple heeft Q.ai overgenomen. Deze startup is gespecialiseerd in techniek om gezichtsuitdrukkingen en huidbewegingen te gebruiken voor het bedienen van electronica.
Apple heeft opnieuw diep in de buidel getast voor een AI-bedrijf. Het bedrijf bevestigt tegenover persbureau Reuters dat het Q.ai heeft overgenomen, een Israëlische startup die zich richt op ‘kunstmatige intelligentie voor audio’ – en dat mag je heel breed opvatten. Met een overnamesom van bijna 2 miljard dollar is dit na Beats de grootste overname in de geschiedenis van Apple.

Wat doet Q.ai?

Q.ai ontwikkelt apparaten die gezichtsuitdrukkingen en minuscule huidbewegingen kunnen analyseren om zogeheten stille spraak te herkennen. Uit patenten en documentatie van het bedrijf blijkt dat die techniek bedoeld is voor gebruik in onder andere koptelefoons en slimme brillen. Hardop praten is dan niet meer nodig: kleine spierspanningen in het gezicht zouden al voldoende zijn om een opdracht te geven.

Volgens de Financial Times opent dat op termijn de deur naar volledig non-verbale interactie met Siri. Denk aan AirPods of een slimme bril van Apple die begrijpt wat je bedoelt, zonder dat iemand in je omgeving doorheeft dat je überhaupt een commando geeft. Ideaal voor situaties waarin praten onhandig of ongewenst is.

Apple Private Cloud Compute

Waarom Q.ai belangrijk is voor Apple

Hoewel de naam Q.ai relatief onbekend is, geldt dat niet voor het team erachter. CEO Aviad Maizels was eerder medeoprichter van PrimeSense, de Israëlische startup die Apple in 2013 overnam. Die technologie groeide later uit tot de basis van Face ID, dat zijn debuut maakte op de iPhone X in 2017. De volledige top van Q.ai maakt nu de overstap naar Apple, waarmee het bedrijf opnieuw een ervaren AI-team binnenhaalt met een bewezen staat van dienst.

Johny Srouji, Apple’s hoofd van de chipdivisie, noemt Q.ai “een opmerkelijk bedrijf dat creatieve nieuwe toepassingen vindt voor beeldverwerking en machine learning”. De overname past binnen Apple’s bredere AI-strategie, waarin de focus steeds meer ligt op persoonlijke, contextbewuste interactie – verspreid over iPhone, Apple Watch en toekomstige wearables.

Wat merken gebruikers hier van?

Zoals bij veel Apple-overnames zal de impact niet meteen zichtbaar zijn. De technologie moet eerst worden geïntegreerd binnen Apple’s organisatie en productplannen. Bij PrimeSense duurde het bijvoorbeeld vier jaar voordat het resultaat voor iedereen zichtbaar werd in de vorm van Face ID.

Toch zegt de overnamesom – naar verluidt bijna 2 miljard dollar – genoeg. Apple ziet duidelijk toekomst in een nieuwe vorm van handsfree bediening: niet alleen zonder handen, maar ook zonder woorden. Op de langere termijn zou deze technologie kunnen opduiken in AirPods en andere headsets die je bedient met subtiele gezichtsbewegingen. Ook een toekomstige slimme bril van Apple zou hierdoor volledig zonder stem of aanraking te gebruiken zijn.

