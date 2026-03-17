Zo scoor je tijdelijk gratis Apple AirPods 4 bij MediaMarkt

Bij MediaMarkt scoor je tijdelijk gratis AirPods 4. Kies een van de deelnemende toestellen en profiteer van deze scherpe actie. We laten zien hoe de deal werkt.

Gratis AirPods 4 t.w.v. €149,- bij MediaMarkt

Schaf je op dit moment bij MediaMarkt een nieuwe iPhone Air aan, dan profiteer je tijdelijk van een aantrekkelijke actie: je ontvangt namelijk de AirPods 4 met een waarde van €149,- volledig gratis bij je aankoop.

Deze actie is geldig voor alle opslagvarianten van de iPhone Air, dus je hoeft geen specifieke uitvoering te kiezen om gebruik te maken van deze actie. Het aantal beschikbare AirPods 4 is beperkt, dus als je wilt profiteren van deze actie is het verstandig om er snel bij te zijn.

Dit wil je weten over de iPhone Air

Met de iPhone Air heb je het dunste toestel ooit van Apple in handen. Dit model weet krachtige prestaties te combineren met een 6,5-inch display dat is voorzien van Super Retina XDR en ProMotion-technologie. Daardoor zien beelden er niet alleen haarscherp uit, maar bewegen ze ook extra vloeiend. Bovendien blijft het scherm goed afleesbaar, zelfs in fel zonlicht.

Aan de achterkant van het toestel vind je een geavanceerde 48-megapixelcamera die ondersteuning biedt voor 2x optische zoom. Hiermee leg je moeiteloos scherpe en gedetailleerde foto’s vast, ook wanneer je iets dichterbij wilt fotograferen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast maak je eenvoudig hoogwaardige video-opnames in 4K Dolby Vision, waarbij ook ruimtelijk geluid wordt ondersteund. Dit zorgt voor een extra meeslepende kijk- en luisterervaring.

Alles over de AirPods 4

Op het eerste gezicht lijken de AirPods 4 veel op hun voorgangers, maar aan de binnenkant zijn er flink wat verbeteringen doorgevoerd. Apple heeft namelijk diverse functies overgenomen van onder andere de AirPods Pro en deze toegevoegd aan dit ‘standaard’ AirPods-model. Dat maakt de oordopjes een stuk veelzijdiger dan eerdere generaties. Er zijn twee varianten: een reguliere uitvoering en een versie met actieve ruisonderdrukking, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw gebruik past.

Beide modellen zijn voorzien van de nieuwe H2-chip, wat zorgt voor een merkbare verbetering in geluidskwaliteit en prestaties. Daarnaast ondersteunen ze ruimtelijke audio voor een meeslepende luisterervaring en hebben ze een vernieuwd design dat het draagcomfort verder verhoogt. Ook de oplaadcase is aangepakt, met een usb-c aansluiting, verbeterde stofbestendigheid en ondersteuning voor Bluetooth 5.3. Handig is bovendien dat je Siri kunt bedienen via hoofdbewegingen.

De versie met actieve ruisonderdrukking heeft er nog een paar extra functies bij. Denk aan een transparantiemodus en adaptieve audio die zich aanpast aan je omgeving en gespreksdetectie. Ook ondersteunt deze variant draadloos opladen en is de case uitgerust met een ingebouwde speaker, zodat je hem eenvoudiger kunt terugvinden wanneer je hem kwijt bent.