Zoals elk jaar krijgt de Apple Watch ook dit jaar weer een grote software-update. In 2025 is het de beurt aan watchOS 27, de opvolger van watchOS 26. Apple heeft er bovendien voor gekozen de versienummers aan te passen, zodat ze voortaan aansluiten bij het jaar van release. In dit artikel lees je wat je over watchOS 27 moet weten en welke vernieuwingen je kunt verwachten.

watchOS 27 in het kort

Grote software-update voor de Apple Watch in 2026

Opvolger van watchOS 26

Verwachte vernieuwingen: Apple Intelligence en meer stabiliteit

Aankondiging tijdens WWDC 2026 op 8 juni 2026

Release in september 2026

watchOS 27 aankondiging: dit is wanneer deze onthuld wordt

Het is zo goed als zeker dat Apple de nieuwe watchOS-versie in juni 2026 aankondigt. Zoals ieder jaar organiseert Apple dan de WWDC, de World Wide Developer Conference. In 2026 vindt dit vijfdaagse evenement voor appontwikkelaars plaats van 8 tot en met 12 juni. De verwachting is daarom dat watchOS op maandag 8 juni 2026 wordt onthuld, tijdens de openingspresentatie van WWDC.

Geruchten over watchOS 27: dit zijn de verwachte functies

#1 Meer Apple Intelligence op Apple Watch

Apple zet de afgelopen jaren steeds sterker in op Apple Intelligence op zijn verschillende platforms. Vorig jaar verscheen de eerste Apple Intelligence-functie op watchOS in de vorm van Workout Buddy en in watchOS 27 lijkt Apple de volgende stap te zetten.

Volgens geruchten wil Apple veel zwaarder leunen op Apple Intelligence voor de Apple Watch. Welke AI-functies daar precies onder vallen is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat slimme, contextbewuste functies een belangrijkere rol gaan spelen in watchOS 27. Dat heeft Apple overigens al vaker geroepen, waarna de daadwerkelijke functies tegenvielen. Dat het eraan komt, lijkt logisch. Hoe goed het wordt, moet nog blijken.

#2 Focus op stabiliteit

Na de grote update naar watchOS 26, met de introductie van Liquid Glass en allerlei nieuwe functies, lijkt Apple in watchOS 27 vooral de nadruk te willen leggen op het oplossen van bugs en het verbeteren van de algehele stabiliteit. Net als iOS 27 wordt watchOS 27 daarmee een soort ‘Snow Leopard-update’: minder gericht op grote vernieuwingen en meer op het verfijnen van wat er al is, vergelijkbaar met de befaamd stabiele Mac OS X Snow Leopard-versie.

Geschikte Apple Watches voor watchOS 27

Omdat de update nog niet beschikbaar is, is het op dit moment niet precies duidelijk welke Apple Watch-modellen geschikt zullen zijn voor watchOS 27. Aangezien het waarschijnlijk om een kleinere update gaat, ligt het echter voor de hand dat watchOS 27 op dezelfde modellen werkt als watchOS 26.

Dit zijn de verwachte geschikte apparaten voor watchOS 27:

Verwachte watchOS 27 release

Allereerst moet watchOS 27 nog officieel worden aangekondigd. Dat gebeurt tijdens WWDC op maandag 8 juni 2026. Naar verwachting verschijnen dezelfde avond de eerste betaversies voor ontwikkelaars, gevolgd door een periode van enkele weken met ontwikkelaarsbeta’s en daarna de publieke beta. In het najaar van 2026 wordt dan de definitieve versie van watchOS 27 uitgebracht. De globale tijdlijn ziet er daarmee als volgt uit:

Aankondiging watchOS 27: 8 juni 2026

Beta’s: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026

Release: september 2026 (week van 14 september 2026)

Om de update uiteindelijk te kunnen installeren, heb je wel een iPhone met iOS 27 nodig. Die wordt op dezelfde dag voor iedereen verwacht. Lees meer over iOS 27 en de verwachte functies in die update.

Laatst bijgewerkt april 2026 Software watchOS 27

