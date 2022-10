Wil je beleggen met je iPhone, dan heb je in Nederland (en daarbuiten) keuze genoeg. Met deze beleggingsapps voor de iPhone kun je meteen in aandelen, opties en andere effecten handelen. Ze zijn geschikt voor beginnende beleggers en mensen die al wat langer bezig zijn met traden.

Beleggingsapps voor iPhone en iPad

Wat is de beste app om mee te beleggen? Dat ligt er maar net aan wat je van plan bent. Beleggen in aandelen en obligaties, handelen in cryptocurrencies, of misschien proberen om snel wat te verdienen op de Forex-markt? Via online handelsplatformen of brokers heeft tegenwoordig bijna iedereen toegang tot de beursvloer. Je kunt daarbij gebruik maken van websites, maar als je snel wilt reageren op veranderingen op de beurs kun je daarvoor ook een beleggingsapp gebruiken. De snelgroeiende aanbieder Brand New Day heeft geen app, maar wel een website die voor mobiel gebruik is geoptimaliseerd.

Handelsplatformen en apps

Net als bij alle vormen van beleggen waarschuwen we alvast dat je je geld kunt verliezen. Beleg daarom alleen met geld dat je niet direct nodig hebt en voor een bedrag waar je niet van wakker ligt als je het allemaal zou verliezen. Ook kan het zin hebben om eerst aan de slag te gaan met een demo-account, zodat je zonder risico’s alvast kunt oefenen zonder dat het geld kost. Heb je eenmaal door hoe het werkt en heb je een beter inzicht gekregen in de mogelijke risico’s en verliezen, dan kun je met echt geld gaan traden.

Je wilt misschien beleggen via de app van je bank, maar het aanbod is niet zo heel groot. De meeste bankapps bieden niet eens de mogelijkheid om aandelen te kopen. Daardoor ben je vaak aangewezen op nieuwere spelers zoals Bux en krijg je te maken met handelsplatformen.

Het ene handelsplatform is uitgebreider dan het andere. Zo kun je bij sommige brokers alleen in aandelen handelen en bij anderen ook in Forex en grondstoffen. Je betaalt voor elke transactie een vergoeding. Dat kan op twee manieren: je betaalt gewoon transactiekosten, of de broker brengt een zogenaamde ‘spread’ in rekening. Dit houdt in dat de broker een kleine opslag berekent op de werkelijke koers. Het gaat hierbij om kleine bedragen, maar omdat er zoveel transacties plaatsvinden kan het handelsplatform er toch voldoende aan verdienen.

ING Beleggen

De meest makkelijke manier om te gaan beleggen is om de beleggingsapp van je bank te gebruiken. Daar heb je toch al een rekening en het openen van een beleggersrekening is dan een kleine moeite. Toch konden we maar weinig van dergelijke beleggingsapps vinden. ING heeft er wel eentje. Met ING Beleggen kun je handelen in aandelen, sprinters, fondsen en ETF’s. Je kunt een persoonlijke watchlist maken en krijgt direct inzicht in je rendement. De app is overigens ook te gebruiken zonder ING Beleggingsrekening.

DeGiro

DeGiro is een relatief nieuwe speler die relatief lage kosten berekent. Je kunt handelen in aandelen, trackers, beleggingsfondsen, opties, futures en meer. Deze Nederlandse aanbieder heeft toegang tot de wereldwijde markten en wil particulieren dezelfde mogelijkheden bieden als professionele beleggers. Naar eigen zeggen is het de snelst groeiende broker van Europa. Met de app kun je handelen in aandelen, trackers, beleggingsfondsen, opties, futures en meer. Je krijgt toegang tot meer dan 50 beurzen, verspreid over 30 verschillende landen. Denk bijvoorbeeld aan Euronext, Xetra, Nasdaq of NYSE. Op elk moment kun je je portefeuille en resultaten inzien en daarna koop- en verkooporders plaatsen. Je schermt de app af met een 5-cijferige pincode. Daarnaast vind je relevante nieuwsberichten in de app en krijg je een overzicht van relevante aankondigingen voor de beurs.

SaxoInvestor (voorheen BinckBank)

Sinds de zomer van 2022 is het afgelopen met BinckBank. Deze bekende online broker maakt na een overname deel uit Saxo Bank, een Deense bank. In eerste instantie was het plan om de naam BinckBank in België en Nederland aan te houden, maar uiteindelijk is toch gekozen voor een naamswijziging. Daardoor hebben de 300.000 klanten van BinckBank de overstap gemaakt naar het platform van Saxo Bank. Dit betekent ook dat je een andere app nodig hebt. Met de SaxoInvestor-app kun je in de app een rekening openen, relevante aandelen en koersen bekijken, financiële cijfers en analistenadviezen opvragen en meer. Je krijgt ook informatie over de laatste trends en kunt uiteraard mobiel beleggen vanuit de app.

Bux

Op tv wordt je ermee doodgegooid: Bux is de hippe app voor beginnende beleggers. Je begint met een startbedrag in een demo-account, zodat je geen risico’s loopt en het je geen geld kost. Zo kun je alvast oefenen zonder dat je bang hoeft te zijn een enorm bedrag te verliezen. Bux heeft twee apps in de App Store staan: Bux Zero en Stryk door Bux.

Bux Zero is de makkelijke beleggingsapp waarmee je in een paar minuten een beleggingsrekening kunt openen om geld in te leggen. Je kunt hiermee beleggen in je favoriete aandelen en ETF’s. Je kunt zelf bepalen welke aandelen je kiest of je bepaalt een maandbudget en Bux zorgt automatisch dat je op basis van je persoonlijke beleggingsplan de juiste aandelen in handen krijgt. Met BUX Headlines krijg je ieder weekend een vooruitblik op wat de beurs gaat doen.

Stryk door Bux is bedoeld voor het traden in CFD’s in onder meer aandelen, forex, crypto en grondstoffen. Ook met deze app kun je gemakkelijk een portfolio maken, maar het is meer gericht op de gevorderde belegger. Met een gratis demorekening kun je het traden ontdekken. Bevalt het, dan kun je vanaf €50,- beginnen met handelen. De transactiekosten bedragen €0,25 of meer.

Robeco

Bij Robeco denk je misschien meteen aan de Rabobank, maar dat klopt inmiddels niet meer. Tot 2013 was Robeco inderdaad volledig onderdeel van de Rabobank, maar ondertussen is het Japanse Orix de enige eigenaar. Met de app kun je het laatste nieuws lezen en de actuele koersen inzien, ook als je geen Robecorekening hebt. Je kunt fondsen aan- en verkopen, storten of opnemen en de openstaande en verwerkte opdrachten wijzigen en/of bekijken. Om inzicht te krijgen in de categorieën en regio’s waarin je belegt kun je een portefeuillescan laten uitvoeren. Verder kun je uiteraard de waarde van je portefeuille en het rendement zien.

Evi van Lanschot

Evi van Lanschot is de beleggingsdienst van de Van Lanschot-bank. Je ziet in de app op het dashboard in één oogopslag de totale waarde van je vermogen, hoe je beleggingen gespreid zijn in welke categorieën en regio’s en welk rendement je hebt gehaald. Ook kun je geld storten van en naar je Evi-beleggersrekening. Je kunt aan- en verkooptransacties laten uitvoeren en allerlei stats bekijken. Alleen te gebruiken als je klant bij deze bank bent en één of meer Evi-beleggingsrekeningen hebt.

Lynx

Met de beleggingsapp van Lynx heb je op elk moment van de dag toegang tot de beurzen. Je kunt via de app handelen in aandelen, opties, turbo’s, futures, valuta en meer op wereldwijd meer dan 100 markten. Het handelsplatform Lynx geeft je ook de mogelijkheid om realtime posities en portefeuilles te volgen. Je kunt mobiele koersalerts instellen en via de mobiele scanner nieuwe kansen vinden.

Revolut

De relatief nieuwe bank Revolut laat je met bedragen tot $200.000 per maand handelen in crypto, zonder dat je een fee hoeft te betalen. Deze cryptocurrency-diensten worden aangeboden via een partnerbedrijf. Ook kun je handelen in aandelen van wereldwijde bedrijven.

Markets.com

Markets.com is een gereguleerde forex-broker met een snel handelsplatform. Je kunt handelen in forex, aandelen, grondstoffen, indices en cryptovaluta’s. Je krijgt via deze aanbieder toegang tot de financiële markten en kunt koersbewegingen analyseren met ruim 50 technische indicatoren. Je kunt bij Markets.com ook handelen in mixen, een pakket waarbij meerdere toonaangevende aandelen van een bepaalde sector in één mandje zijn geplaatst. Iedere nieuwe trader krijgt een oefenaccount met €10.000 om te oefenen. Deze aanbieder verdient geld met ‘spreads’ (zoals hierboven uitgelegd) en rekent dus geen vaste commissie. Daarmee kun je goedkoper uit zijn dan bij andere handelsplatformen. Het aanbod in cryptovaluta is minder ruim dan bij Plus500 en je mag de cryptomunten maar beperkte tijd in bezig houden.

Plus500

Plus500 en Markets.com worden vaak in een adem genoemd. Ook deze app is erg uitgebreid en geschikt voor handel in CFD’s, zowel op aandelen als forex, cryptocurrencies en grondstoffen. De app geeft je toegang tot de aandelenfondsen van alle beurzen in Europa, de VS en Canada. Je kunt een gratis demo-account gebruiken, waarbij je makkelijk kunt overschakelen van nepgeld naar echt geld. Plus500 is een van de grootste brokers op internet, maar omdat de app ook in het Nederlands beschikbaar is kan het interessant zijn voor Nederlandse beleggers.

Meer beleggingsapps voor iPhone en iPad

Er is nog veel meer aanbod in apps om te beleggen met je iPhone en iPad. Hieronder stellen we er nog een aantal aan je voor. Ken je zelf goede beleggingsapps die we niet genoemd hebben? Stuur ons dan een suggestie via de link onderaan dit artikel of de daarvoor bestemde optie in de app.

Met bovenstaande apps kun je vooral handelen en niet zozeer je beleggingsportefeuille bij verschillende aanbieders beheren. We hebben een aparte lijst met crypto- en bitcoin-apps.