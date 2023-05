Dit weekend kun je helemaal gratis de F1 Grand Prix van Miami meebeleven. Tussen 5 en 7 mei razen de coureurs weer over de baan en jij kunt het gratis zien bij F1 TV Pro.

Gratis Formule 1 kijken

Heb je nog nooit eerder F1 TV Pro geprobeerd, dan is dit je kans. Je kunt namelijk de Grand Prix van Miami helemaal gratis te kijken. De streamingdienst FT TV heeft een tijdelijke actie, waarbij je 7 dagen zonder kosten kunt kijken naar alle vrije trainingen, de kwalificatie én natuurlijk de race zelf. Het hele raceweekend kun je streamen, zonder te betalen. Maar je moet er wel snel bij zijn, want de aanbieding om een week gratis te kijken geldt maar tot 8 mei 2023. Bovendien geldt het in slechts vier landen: Nederland, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten.

De Grand Prix van Miami valt precies in de actieperiode en het is momenteel extra spannend. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan staan de twee Red Bull-rijders Verstappen en Perez bovenaan qua punten, maar het kan nog alle kanten op.

Meld je je nu aan bij F1 TV Pro, dan kijk je 7 dagen gratis naar de Formule 1, F2, F3, Porsche Supercup en alle extra’s zoals on-board camera’s, boordradio, historische races, documentaires en meer.

Viaplay en F1 TV zijn de enige twee streamingdiensten waarmee je in Nederland alles live kunt volgen. Met een prijs van €64,99 per jaar is F1 TV Pro veruit de goedkoopste aanbieder. Je krijgt alles races, hoogtepunten en herhalingen.

Zo werkt de gratis proefperiode van F1 TV Pro

Je hebt tot maandag 8 mei 2023 23:59 uur de tijd om te profiteren van deze actie om 7 dagen gratis te kijken. Zo kun je ontdekken of F1 TV voldoende te bieden heeft om een langer abonnement af te sluiten.

Hoe het werkt lees je hier:

Ga naar de officiële website van F1 TV. Kies het ‘Pro’ lidmaatschap (dus niet ‘Access’). Geef aan of je daarna maandelijks of jaarlijks wil betalen. Wees gerust: annuleren kan zonder verplichtingen tijdens de proefperiode. Klik op de rode knop ‘Abonneer nu’. Vul je gegevens in om een account aan te maken en geniet van je gratis proefperiode van 7 dagen.

Goed om te weten: een jaarabonnement is ca. 32% goedkoper dan maandelijks betalen. Omgrekend kun je dan bijna 4 maanden gratis kijken. Ook belangrijk is dat je niet met iDEAL kunt afrekenen, maar alleen met een creditcard zoals American Express, VISA of Mastercard.

Het volledige Formule 1-weekend in Miami is dus in de proefperiode te bekijken, inclusief de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Dit is het programma:

Vrijdag 5 mei 20:00 uur – Eerste training

Vrijdag 5 mei 23:30 uur – Tweede training

Zaterdag 6 mei 18:30 uur – Derde training

Zaterdag 6 mei 22:00 uur – Kwalificatie

Zondag 7 mei 21:30 uur – Grand Prix van Miami