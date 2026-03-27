Apple AirTag 4-pack fors in prijs gedaald

Nu de AirTag 2 er is, is de eerste generatie flink in prijs gedaald. Je haalt een setje met vier stuks in huis voor slechts €88,45. Dat is dus maar €22,- per stuk!

AirTag 4-pack voor €88,45

De tweede generatie van de Apple AirTag is al een tijdje uit. Het grootste nieuws omtrent de tracker was dat-ie een lagere adviesprijs kreeg dan de eerste generatie. Toch haal je de eerste nu flink goedkoper in huis. De laagste prijs is te vinden bij PhoneMarket. Heb je er maar één nodig? Dan ben je bij Bol aan het juiste adres en betaal je €29,95. Dit is dezelfde prijs als een enkele AirTag 2 bij Amazon, dus we raden je aan om hem in dat geval de tweede generatie te kopen.

Alles over de AirTag: raak je spullen nooit meer kwijt

De Apple AirTag is een kleine, ronde tracker die je aan je sleutels, tas of fiets kunt hangen, zodat je die spullen nooit meer kwijt raakt. Hij werkt samen met je iPhone of iPad via de app “Zoek mijn”: als iets kwijt is, zie je op de kaart waar het ongeveer ligt en kun je de AirTag laten piepen zodat je het makkelijk terugvindt, zelfs als het in de woonkamer of je auto ligt.

De batterij van een AirTag gaat ongeveer een jaar mee en is makkelijk zelf te vervangen. Bovendien zijn AirTags water- en stofbestendig, waardoor ze geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Waarom heb je een AirTag echt nodig? Iedereen raakt wel eens iets kwijt: sleutels, bagage, portemonnee of zelfs je fiets. Met een AirTag vind je verloren of vergeten spullen snel terug, wat veel tijd en stress bespaart. Vooral op reis biedt een AirTag uitkomst: stop er één in je koffer en je ziet direct of je bagage is aangekomen. Ook bij diefstal kan een AirTag helpen om je eigendom te traceren.

Wel moet je het met de AirTag doen zonder de Ultra Wideband-chip die wel in de tweede generatie te vinden is. Bij Nauwkeurig zoeken heb je dan een groter zoekgebied. Ook is de luidspreker wat minder hard.

Toch liever AirTag 2?

Wil je toch liever de nieuwste technieken van de AirTag 2? Ook dan kan je het beste terecht bij PhoneMarket. Hier kost-ie je €104,90 voor een setje van vier. Voor een losse betaal je €29,99 bij Amazon.