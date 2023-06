Thuis zul je meestal gebruik maken van het WiFi-netwerk, ook voor telefoongesprekken en berichten die je verstuurt. Maar soms ben je nog wel afhankelijk van je mobiele verbinding, ook thuis. Er zijn manieren om die te verbeteren, waar we je in deze tip alles over vertellen.

Mobiele bereik verbeteren

Er zijn veel factoren die invloed hebben op het bereik van je smartphone. Woon je bijvoorbeeld op het platteland, dan kan het zomaar zijn dat de dichtstbijzijnde zendmast te ver weg staat. Woon je in de stad, dan kan het zijn dat je betonnen appartementencomplex nauwelijks mobiele signalen doorlaat. Of je hebt een kelder waar het mobiele signaal moeilijk in kan doordringen? Al deze factoren kunnen hebben invloed op het bereik van je telefoon. Om dat te verbeteren, kan je diverse stappen nemen.

Zo kun je het mobiele bereik thuis verbeteren:

Controleer eerst het netwerk

De eerste stap die je kan zetten, is simpel. Controleer hoe het zit met de mobiele masten en netwerken in je buurt. Zo weet je precies of je provider wel voldoende dekking biedt in de gemeente waar je woont, of dat je beter naar een andere over kan stappen. Ga naar Antennekaart.nl om te kijken of er überhaupt wel masten bij jou in de buurt staan. Je kunt wisselen tussen 2G, 3G, 4G en 5G. Zorg dat jouw provider is aangevinkt en je ziet precies waar de masten staan.

Met de Opensignal-app kun je zelf de snelheid van je mobiele verbinding checken en kijken hoe zich dit verhoudt tot andere gebruikers. Zorg wel dat je WiFi uit staat, zodat je zeker weet dat je niet de prestaties van het draadloze netwerk zit te testen.

Afhankelijk van de resultaten hiervan, kan je ervoor kiezen om naar een andere provider over te stappen. Tip: koop eerst een prepaid simkaartje in de supermarkt, om te testen of het bereik goed genoeg is. Of organiseer een feestje bij je thuis, waarbij je mensen met verschillende providers vraagt om een speedtest uit te voeren. Zo kun je de snelheid van je mobiele netwerk testen.

Als je provider prima dekking biedt, zijn er een aantal verdere stappen die je kan zetten.

Bellen via WiFi

Een goede en goedkope optie, is het bellen via je WiFi-netwerk. Diverse providers bieden deze mogelijkheid in Nederland. Daarmee ben je dus iets minder afhankelijk bent van het bereik van je telefoon.

Zo kun je bellen via WiFi instellen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Mobiel netwerk Tik op de simkaart die je gebruikt (meestal Primair). Tik op Bellen via wifi en zorg dat de schakelaar aan staat.

Heb je maar één simkaart in gebruik, dan hoef je niet eerst aan te geven welk mobiel abonnement je wilt instellen. Zie je de optie voor bellen via WiFi helemaal niet? Dan heb je waarschijnlijk een provider het niet ondersteunt.

Schakel 5G uit

Levert de 5G-verbinding in jouw omgeving nog te veel problemen op of is de dekking niet goed? Dan kun je er ook voor kiezen om 5G uit te schakelen en alleen gebruik te maken van 4G. Bij sommige providers kan dit betere resultaten opleveren en 4G is voor veel dagelijkse toepassingen meer dan genoeg. Overigens is de iPhone slim genoeg om de beste verbinding te kiezen, maar het kan geen kwaad om het toch even te proberen.

Doe het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Mobiel netwerk. Kies de gewenste simkaart (als je meerdere hebt). Tik op Gesprekken en data. Zorg dat 4G aangevinkt is.

Koop een 4G-versterker (repeater)

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van een netwerkrepeater. Dat zijn apparaten die je kan kopen bij je provider, of via een externe partij. Ze verbeteren het mobiele signaal binnenshuis (en dus niet het WiFi-signaal, want daar zijn weer andere repeaters voor). Informeer wel vooraf of het is toegestaan om een dergelijk apparaat te gebruiken. Hieronder zie je een eenvoudige repeater voor thuisgebruik.

Dergelijke apparaten worden ook wel GSM-repeaters of GSM-versterkers genoemd en variëren in prijs van zo’n 200 euro tot 1200 euro, afhankelijk van de ruimte die moet worden afgedekt. Een eenvoudig model van 200 euro is geschikt voor ruimtes tot zo’n 300 m² en kan worden gebruikt voor netwerken van alle providers. Je krijgt er antennes, coaxkabels en andere toebehoren bijgeleverd. Volgens de fabrikanten verbruiken ze weinig energie en zijn ze zonder storingen te gebruiken. Het in de handel brengen van netwerkrepeaters mag alleen als ze voldoen aan Europese regelgeving. In uitzonderlijke gevallen bieden providers een repeater gratis aan, als ze in jouw omgeving geen goede dekking kunnen bieden en je langdurig met problemen zit. Meestal zal dit gaan om afgelegen gebouwen.

Heb je zelf tips hoe je het mobiele bereik binnenshuis kunt verbeteren? Laat ze weten via onderstaande link!

Een andere optie is om van provider te wisselen. Neem een sim only-abonnement erbij en kijk of een andere provider misschien beter bereik biedt. Je hoeft daarbij niet een duur abonnement van KPN, Vodafone of T-Mobile te kiezen, maar bent voor het testen ook goed af met een budgetaanbieder die gebruik maakt van één van de genoemde netwerken.

