Geef je iPhone meerdere terabytes extra opslag – voor backups en meer! (ADV)

Als je een iPhone 15 koopt, kun je kiezen voor 128GB opslag of meer. Dat lijkt behoorlijk wat, maar als je flink bezig gaat met fotograferen en daarnaast ook nog wat films wilt opslaan, merk je al vlug dat 128GB niet eens zo ruim is. Apple biedt de iPhone 15 (Pro) met veel meer opslag aan, oplopend tot wel 1 terabyte. Maar dat wordt snel vrij prijzig. Het kost honderden euro’s extra als je een iPhone met de maximale hoeveelheid opslag neemt. Een slimmere en goedkopere oplossing is een externe SSD, want daarmee pak je meteen twee voordelen: meer opslag én meer zekerheid. Je slaat er namelijk niet alleen belangrijke bestanden mee op, maar je gebruikt zo’n externe SSD ook voor het automatisch maken van backups van je Mac.

Mocht er iets mis gaan met je iPhone of Mac, dan weet je zeker dat je belangrijke bestanden snel kunt terughalen vanaf de externe SSD. Maar welke kies je? Samsung heeft een SSD die speciale functies heeft voor je iPhone en Mac: de Samsung Portable SSD T9. Hij is er met 1TB, 2TB of 4TB opslag: veel meer dan je van de iPhone 15 gewend bent.

Wanneer komt de Samsung SSD T9 van pas? Eigenlijk het hele jaar door, maar vooral in de vakantieperiode, die er binnenkort weer aankomt. Tijdens de vakantie lopen je devices extra risico. Daarom is het verstandig om voor vertrek een goede backup van je MacBook te maken op de Samsung T9, die je tijdens de reis op een veilige plek opbergt. En onderweg ga je veel foto’s en video’s maken met je camera en met de iPhone 15. Die wil je natuurlijk ook niet kwijtraken. Door een backup van je foto’s op de Samsung T9 te zetten weet je zeker dat geen enkele mooie herinnering verloren kan gaan. En dat alles om te zorgen dat jij meer kunt genieten van je vakantie.

Supersnel bestanden overzetten

De Samsung SSD T9 wordt geleverd met een usb-c-kabel, zodat aansluiten heel eenvoudig is. Je kunt deze SSD rechtstreeks op de usb-c-poort van je iPhone 15 aansluiten en krijgt via de Bestanden-app toegang tot al je belangrijke documenten. Op de Mac verschijnt de SSD in de Finder en kun je er gemakkelijk bestanden naartoe slepen. En op de iPhone 15 vind je de T9 ook terug in de Bestanden-app.

Het overzetten van bestanden gaat trouwens enorm snel, met een maximale lees- en schrijfsnelheid van 2 GB/s. Dit komt omdat de Samsung Portable SSD T9 ondersteuning voor USB 3.2 gen 2×2 biedt. Tientallen gigabytes zet je binnen een minuut over.

Goed beschermd

Met de Samsung Portable SSD T9 zijn je bestanden goed beschermd, wat hardware en software betreft. Ten eerste is de SSD helemaal bedekt met een rubberlaag, waardoor hij tegen vallen en stoten kan. Het stroeve oppervlak voorkomt dat de SSD uit je handen glipt. Valt hij toch uit je handen, dan kan hij een val tot drie meter aan. Samsung geeft je een garantie van vijf jaar, mocht er toch iets mis gaan.

Ook de bestanden die op de SSD staan zijn goed beschermd. Samsung levert software mee waarmee je de complete inhoud kunt versleutelen en afschermen met een wachtwoord. Mocht iemand jouw T9 vinden, dan heeft die persoon nooit zomaar toegang tot de bestanden en backups.

Samsung SSD T9 aansluiten op een iPhone

Je koopt de Samsung T9 al vanaf €189,99 en krijgt dan 1TB opslag. Wil je meer, dan kun je ook kiezen voor 2TB of zelfs 4TB. Welke je ook kiest; je zult verrast zijn hoeveel gemak zo’n externe SSD biedt en misschien ben je ook wel een beetje verrast dat Samsung producten maakt die verbazingwekkend goed met je iPhone, iPad en Mac samenwerken.

Zoek je goede en betrouwbare opslag, maar hoeft het niet op topsnelheid? Dan zijn de Samsung T7 SSD en Samsung T7 Shield SSD ook nog steeds een aanrader.