Als je wilt filmen in de best mogelijke kwaliteit, had je tot nu toe een iPhone met behoorlijk wat opslag nodig. Dat is sinds iOS 17 een stuk gemakkelijker geworden. Het enige wat je nodig hebt is een snelle SSD met veel opslag. Samsung heeft de SSD die je zoekt: de gloednieuwe T9.

Stel je voor, je bent een content creator die kwaliteit van beeldmateriaal erg belangrijk vindt. Logisch, want je bent een professional en steekt veel moeite in het bedenken en uitwerken van je video’s. Alles moet perfect zijn. Het is dan ook een uitkomst dat je nu in ProRes 4K 60 fps kunt filmen, ook op locatie. Je hebt geen koffers vol apparatuur meer nodig, maar hebt met de iPhone 15 Pro en de Samsung T9 alles op zak om te kunnen filmen, bekijken en bewerken. Zoiets was kortgeleden nog ondenkbaar!

Zelfs als je geen professionele filmmaker bent heb je vast al gehoord over deze speciale filmmodus op de iPhone 15 Pro (Max). Daarmee is het mogelijk om de beelden die je aan het filmen bent rechtstreeks op de SSD op te slaan, dus dat je de opslagruimte van de iPhone hoeft aan te spreken. Het werkt heel simpel: je sluit de SSD aan op de usb-c-poort van de iPhone en kiest voor filmen in ProRes 4K met 60 fps. Je hoeft verder niets in te stellen. Als de SSD geschikt is wordt alle content vanzelf op de SSD opgeslagen.

Het punt is alleen: het werkt lang niet met alle SSD’s. Je hebt een SSD nodig die continu een schrijfsnelheid van tenminste 220 MB/s ondersteunt en een maximum verbruik van 4,5 Watt heeft. Welke je dan moet hebben? De Samsung Portable SSD T9, want die voldoet aan alle eisen en zorgt dat je urenlang kunt filmen in de hoogst mogelijke kwaliteit. Alles gaat vanzelf, zodat jij alle aandacht kunt richten op het mooi in beeld brengen van je onderwerp.

Het filmen in ProRes levert behoorlijk grote videobestanden op, in de best mogelijke beeldkwaliteit en zonder haperingen. Ben je van plan dit met je iPhone 15 Pro (Max) te gaan doen, dan is de Samsung T9 een logische keuze, want veel SSD’s van andere merken zijn er niet geschikt voor.

Maar ook als je niet van plan bent in ProRes te gaan filmen, heb je profijt van de snelheid van de Samsung T9 SSD. Hij ondersteunt namelijk USB 3.2 gen 2×2 en dat betekent dat het overzetten van 2 GB nog geen seconde in beslag neemt. In een minuutje heb je 150GB tot 200GB aan bestanden overgezet. Dat is ideaal voor professionele fotografen die hun werk op de Mac willen bekijken of een extra kopie van een belangrijke foto-opdracht willen maken.

Je kunt de Samsung T9 trouwens overal mee naartoe nemen, want hij is dankzij de rubberen coating bestand tegen een stootje. Hij kan zelfs een val van 3 meter hoogte overleven en heeft een stroeve buitenkant, waardoor hij niet uit je vingers glipt. En met opslag tot wel 4TB biedt de Samsung T9 genoeg opslag om niet alleen grote foto- en videobestanden te bewaren, maar ook om backups te maken en al je belangrijke contracten en documenten veilig te stellen. Zodat jij je op je werk kunt richten en lekker productief kan zijn, terwijl Samsung zorgt dat je je geen zorgen hoeft te maken over opslag of backups.

Heb je geen iPhone 15 Pro, maar een ander modellen? Of ben je helemaal niet van plan om in ProRes te gaan filmen? Dan kun je ook goed uit de voeten met de Samsung T7 en Samsung T7 Shield, want ook die bieden betrouwbare opslag voor je (4K-)videoprojecten.