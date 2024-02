Bereid je voor op een zinderend nieuw seizoen van de Formule 1, met deze spannende documentaires op Viaplay! Natuurlijk met de nodige dosis Max Verstappen, maar er is nog veel meer: duik in de geschiedenis van de Formule 1 met Bernie Ecclestone en beleef de carrière van Mika Häkkinen van dichtbij. Of kijk hoe het er tien jaar geleden aan toe ging in de Formule 1 en je zult versteld staan hoe professioneel de sport is geworden. Al deze prachtige documentaires zijn te zien bij Viaplay en zijn inbegrepen bij je abonnement. Want als je alleen abonnee bent geworden voor de Formule 1-wedstrijden, is het hoog tijd om eens te kijken wat je nog meer uit je abonnement kunt halen!

Lucky (2022)

Lucky! is het ongelofelijke verhaal over hoe één man, Bernie Ecclestone, een amateursport veranderde in een wereldwijde supersport, de Formule 1 – en deze vervolgens meer dan 40 jaar lang controleerde. In deze 8-delige serie ontdek je hoe de Formule 1 veranderde van een tijdverdrijf voor heren tot een wereldwijd supermerk met een miljoenenpubliek. Je bekijkt het bij Viaplay.

Close-up: Mika Häkkinen (2023)

In deze unieke serie vertelt F1-legende Mika Häkkinen over zijn carrière en de mensen die deze hebben beïnvloed, waarbij hij verschillende oude herinneringen in zijn garage laat zien. Hoe is het om de nummer 2 te zijn? En hoe kom je tot de beslissing om te stoppen? Mika was namelijk pas 33 toen hij besloot met pensioen te gaan. Ook hiervoor moet je bij Viaplay zijn.

F1 2022: Year of the Lion (2022)

De man waarop we allemaal gewacht hebben: Max Verstappen. Geniet nog een keer van het F1-seizoen 2022. De tweede wereldtitel van Verstappen, de pijnlijke neergang van Ferrari, de dreigende comeback van Mercedes en de definitieve doorbraak van Nyck de Vries. In 43 minuten ben je weer helemaal bijgepraat. Viaplay pakte in 2022 flink uit met allerlei terugblikken. In ‘Max Verstappen: Picture Perfect 2022’ keek de winnaar terug op zijn succesjaar en daarnaast zagen ‘Max’s Machine’, ‘Verstappen Lion Unleashed 2’ en ‘Anatomy of a World Champion’ het daglicht. Die zijn nog allemaal terug te kijken bij Viaplay!

Verstappen – Lion Unleashed (1, 2 en 3)

Voor wie het allemaal nog eens wil terugzien: in afleveringen van steeds een halfuur krijg je alle hoogtepunten van Max Verstappen te zien uit het seizoen 2021, 2022 en 2023. De meest recente documentaire is Lion Unleashed 3: na een intens seizoen kijkt Max Verstappen met vader Jos, manager Raymond en David Coulthard terug op het recordbrekende 2023. De Nederlander en Red Bull Racing toonden geen genade en domineerden de rest van de grid. Natuurlijk alleen te zien bij Viaplay.

1 (2013)

We sluiten af met een stuk nostalgie: een bijna twee uur durende sportdocumentaire uit 2013 met de simpele titel ‘1’. Hierin verkennen we de geschiedenis, het gevaar en de opwinding van de Formule 1. Met exclusieve interviews met Mario Andretti, Martin Brundle, Jackie Stewart, Bernie Ecclestone en Lewis Hamilton. Viaplay heeft de exclusieve rechten op deze documentaire weten te bemachtigen.

Bonus: Max Verstappen – Off the Beaten Track

Iets om naar uit te kijken: vanaf 8 april te zien bij Viaplay, de nieuwe documentaire over de man achter de successen. In drie boeiende afleveringen wordt de verborgen kant van Max Verstappen onthuld, die niet door andere camera’s is vastgelegd. Elke aflevering belicht een ander aspect van Verstappens passie buiten het F1-circuit. In de driedelige serie wordt onder andere aandacht besteed aan Verstappen.com Racing, het team waar de coureur veel energie in stopt en waar hij grote plannen mee heeft, ook na zijn eigen racecarrière. Viaplay was aanvankelijk van plan om de serie vanaf 15 februari beschikbaar te stellen, maar dit is uitgesteld naar 8 april.

Zoals je ziet: er is meer te zien op Viaplay dan je misschien had gedacht. Haal meer uit je abonnement en kijk ook naar de spannende sportdocumentaires die Viaplay aanbiedt! We hebben hier de Formule 1-documentaires besproken, maar je vindt er ook zinderende documentaires over voetbal en andere sporten.