Een powerbank is een onmisbaar accessoire geworden en de huidige modellen zijn krachtiger dan ooit. Bekijk wat er mogelijk is met de Xtorm FS5451 powerbank, die een capaciteit van maar liefst 45.000 mAh heeft!

De Xtorm FS5451 maakt deel uit van een nieuwe generatie powerbanks van Xtorm. Dit model heeft 3 poorten, waaronder een supersnelle 67 Watt usb-c poort met Power Delivery. Daarmee laad je je mobiele apparaten razendsnel op, ook je MacBook. Hij heeft een duurzame behuizing van gerecycled plastic en een handig led-display om te controleren hoe vol de batterij nog is.

Xtorm 45.000 mah Nieuwe Generatie Powerbank

De kleur Midnight Black en het unieke patroon van deze powerbank vallen bij iedereen in de smaak. En dankzij de extreem grote capaciteit zit je nooit zonder stroom, of het nu om je iPhone, iPad of MacBook gaat. Je kunt je smartphone minstens 9x opladen en je MacBook ten minste 2x. De batterijcellen in deze powerbank leveren meer kracht in een 40% kleinere behuizing. Je krijgt bijna twee keer zoveel capaciteit in vergelijking met een normale powerbank. Logisch dus, dat Xtorm bij deze powerbanks spreekt over een Nieuwe Generatie.

Dit krijg je:

45.000 mAh batterijcapaciteit

2x usb-c poort

1x usb-a poort

Snelladen met 67W USB-C PD

Behuizing van grotendeels gerecycled plastic

Wat je ook van plan bent gedurende de dag, je zit nooit met een lege iPhone. Thuisgekomen laad je de powerbank in slechts 3,5 uur weer volledig op, zodat je klaar bent voor de volgende dag. Dit is ideaal tijdens vakanties, waarbij je nooit weet hoe lang je onderweg bent. En je kunt anderen ook nog helpen met het opladen van hun devices, want je hebt toch genoeg capaciteit over. Nog een handige eigenschap: hij werkt met pass-through charging, zodat je meerdere apparaten tegelijk kunt opladen, terwijl je de powerbank zelf ook aan het opladen bent. Dat is vooral handig als je in een hotelkamer maar één stopcontact tot je beschikking hebt.

Zoveel power, is dat wel veilig? Jazeker! De powerbank is voorzien van ingebouwde mechanismes om oververhitting en overbelasting te voorkomen. Daarmee is niet alleen de powerbank goed beschermd, maar ook de aangesloten apparaten. Je kunt rustig gaan slapen terwijl je devices aan de powerbank hangen.

Compacter: magnetische powerbank voor iPhone

Maar let op: deze powerbank is zo krachtig, dat je deze niet zomaar mag meenemen in het vliegtuig. Zoek je een compacter alternatief voor je iPhone, dan kun je ook bij Xtorm terecht. De Magnetische Powerbank 10.000 mAh is dan een goede optie. Deze heeft een kickstand, zodat je tijdens het opladen een filmpje kunt kijken. Ook deze maakt deel uit van de Nieuwe Generatie Powerbank-serie en heeft hetzelfde strakke design met reliëf.