❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Centralpoint. Lees onze disclaimer.

Steeds meer bedrijven ontdekken het gemak van werken op de Mac . Bijna alle zakelijke apps die je nodig hebt vind je ook op de Mac, zoals Zoom en Slack . En zo niet, dan is er wel een alternatief te vinden. Zo kun je Excel-bestanden probleemloos in Numbers inlezen en weer opslaan in Excel-formaat, mocht dat nodig zijn. Ook kun je gemakkelijk onderling bestanden uitwissel, waarbij het niet uitmaakt als een deel van je collega’s op een pc werkt. Op een Mac met M1-chip kun je zelfs iPad-apps installeren als universele download. Alles werkt met elkaar samen. En het mooie is: ook de beveiliging en privacy is goed geregeld.

Dat de Mac vroeger niet zo gangbaar was in zakelijke omgevingen, had ook te maken met IT-afdelingen die vooral pc’s gewend waren. Die tijd is voorbij: naarmate steeds meer mensen hun eigen iPhone en Mac meebrachten naar de werkplek hebben de IT-afdelingen zich daarop aangepast. Dat kostte weinig moeite, omdat er genoeg keuze is uit beheeromgevingen waarmee je de Mac, iPad en andere apparaten uit het Apple-ecosysteem kunt beheren. Voorbeelden zijn Jamf Pro, Addigy en VMware’s AirWatch. Zelfs het integreren van een Mac in een Windows-omgeving wordt steeds gemakkelijker. Zo kun je als Mac-gebruiker gewoon samenwerken met collega’s die een pc hebben.

macOS werkt goed samen met mobiele devices en is veilig in gebruik. Tenminste, als de gebruikers goed worden getraind in de do’s en don’ts en als er een goede beheeroplossing wordt geïmplementeerd. Met Mobile Device Management kan dat op elke schaal, zelf in bedrijven waar geen aparte IT-afdeling aanwezig is. Een externe partner kan je hiermee op weg helpen. Het team van Apple-specialisten van Centralpoint staat voor je klaar om te kijken wat voor jou de beste oplossing is.