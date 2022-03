❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Centralpoint. Lees onze disclaimer.

Zomaar MacBooks uitdelen binnen je organisatie of mensen zelf hun MacBook laten aanschaffen levert al snel een onoverzichtelijke situatie op. Je weet niet welke software je medewerkers installeren en of de nieuwste beveiligingsupdates geïnstalleerd zijn. Wat je nodig hebt is een centrale oplossing voor configuratie en beheer. Wil je hiermee aan de slag gaan, dan is het goed om je vooraf goed te laten inlichten over de verschillende oplossingen voor Mobile Device Management (MDM). Er is namelijk heel wat keuze en niet alles past bij jouw organisatie. Centralpoint helpt je hiermee op weg.



Apple Business Manager: alles onder controle

Centralpoint implementeert jaarlijks meer dan 50.000 Apple-devices bij organisaties, groot en klein. Het Apple Tech Team van Centralpoint kan de belangrijkste 5 MDM-oplossingen implementeren, die samen goed zijn voor 98% van de beheerde devices in Nederland. Zo zit je altijd goed, ongeacht de grootte van jouw organisatie.

Als je Macs beschikbaar hebt gesteld aan je medewerkers, wil je niet dat ze regelmatig op kantoor langs moeten komen om bijvoorbeeld updates te installeren. Omdat steeds meer mensen thuiswerken is dat ook onpraktisch. Maar zelfs als je wél op kantoor zit is het vervelend als de IT-afdeling steeds de MacBook moet ‘afpakken’ om aanpassingen te doen. Gelukkig hoeft dat niet.

Apple Business Manager is een makkelijke tool die het implementeren van nieuwe Apple-devices makkelijker maakt. Hiermee worden devices na het aanmelden automatisch naar het juiste MDM-portaal doorgestuurd. Dit regelt vervolgens de configuratie op afstand, zoals instellen van e-mail en WiFi, installeren van updates en software. Dit werkt samen met diverse MDM-oplossingen, zodat je de keuze hebt en precies kunt kiezen wat bij jouw organisatie past.

Apple Professional Services helpt je op weg

Wil je je medewerkers de keuze bieden om op een Mac te werken, dan komt Apple Professional Services (APS) van pas. Dit is bedoeld om de overstap naar een zakelijke Mac soepel en snel te laten verlopen. Door het afsluiten van een APS-overeenkomst krijg je begeleiding door speciaal opgeleide technische experts en projectmanagers. Die zorgen naast een vlotte invoering ook voor de juiste beveiliging, ook bij implementatie op grotere schaal.

Centralpoint is Apple Authorised Enterprise Reseller. Daardoor kun je er niet alleen terecht voor de aanschaf van zakelijke (Apple) hardware, maar ook voor een breed scala aan diensten om het efficiënt werkend te krijgen in jouw organisatie. Denk daarbij aan AppleCare for Enterprise en Deployment Services. Neem contact op!