Checken maar: zo bekijk je nu jouw Spotify Wrapped 2025

De tijd van de jaaroverzichten is weer aangebroken en traditiegetrouw trapt Spotify deze af met het jaarlijkse Wrapped-overzicht. Hierin zie jij welke artiest, album en podcast jij het meest heb geluisterd en daarbij krijg je bij sommige artiesten zelfs een persoonlijke videoboodschap. Zo zie jij wat jouw luisteractiviteit was in het afgelopen jaar
Spotify Wrapped 2025 is er
De komende dagen zal je er niet aan ontkomen als iedereen weer op social media zijn luisteroverzichten van Spotify Wrapped 2025 deelt. In dit overzicht zie je niet alleen wie je meest beluisterde artiest is, maar ook welk genre jouw ding is en welk nummer jij grijsgedraaid hebt.
Om aan de slag te gaan, kun je deze link volgen waarna de Spotify-app wordt geopend. In de app zelf vind je bovenaan ook een Wrapped-knop waarmee je naar de overzichten gaat. Je kan door dit overzicht heen bladeren in een soort Tiktok-achtige stijl. Door naar beneden de swipen op je scherm ga je verder en door omhoog te swipen ga je terug. Daarnaast kan je van elk onderdeel een overzicht delen op je social media, zoals Instagram of Bluesky. Of je vrienden daarop zitten te wachten, is een tweede. Je kunt het natuurlijk ook gewoon lekker voor jezelf houden.
Naast de standaardopties brengt Spotify dit jaar ook je luisterleeftijd in beeld, afhankelijk van de muziek die jij luistert. Op de Wrapped-pagina vind je verder de meer algemene overzichten, zoals de populairste nummers van dit jaar. Ook podcasts worden in een aparte lijst in het zonnetje gezet. Er is ook een op maat gemaakte afspeellijst met jouw favoriete nummers van 2025.
In Nederland was de populairste artiest Frenna en daarnaast heeft Spotify ook een top 5 bekend gemaakt van populairste nummers in Nederland:
- Ordinary – Alex Warren
- Echte Liefde Is Te Koop – Samuel Welten
- ZAAZAA – Frenna & Shallipopi
- Messy – Lola Young
- Lotje – Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U., Jopke van Dobbenburgh, Roeland Beelen
Als Apple Music-gebruiker blijf je gelukkig niet met lege handen zitten. Deze week is ook de Apple Music Replay 2025 uitgekomen, waarin dezelfde statistieken te vinden zijn. Je kunt zelfs dieper in de cijfers duiken door de overzichten per maand te bekijken. In onze tip over Apple Music Replay lees je er meer over. Dit jaar heeft ook YouTube zijn overzicht genaamd de Recap 2025.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- 'ChatGPT werkt aan koppeling met Apple's Gezondheid-app': wat zou je daarmee kunnen? (03-12)
- Ook YouTube blijft niet achter: met de Recap-functie bekijk je je eigen YouTube-jaaroverzicht (02-12)
- Netflix stopt met Chromecast: zo stream je toch nog op je televisie (01-12)
- Weekend kijktips: Stranger Things, Prehistoric Planet, Adventure Time en meer (29-11)
- Weekend kijktips: The Hand That Rocks the Cradle, Landman, Club Zero en meer (22-11)
Spotify
Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.
- Alles over Spotify
- De beste Spotify tips
- Wat is Spotify Connect?
- Handige Spotify-apps
- 10 dingen die je ook met Spotify kan doen
- Spotify offline luisteren
- Data besparen met Spotify
- Spotify-data downloaden en bekijken
- Spotify op Apple Watch
- Spotify op de HomePod
- Spotify met Siri
- Shazam koppelen aan Spotify
- Spotify podcasts luisteren
- Overstappen van Spotify naar Apple Music (of andersom)
- Spotify opzeggen