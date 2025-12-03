Checken maar: zo bekijk je nu jouw Spotify Wrapped 2025

Ook dit jaar komt Spotify weer met de jaarlijkse Wrapped-lijst. Het is het tiende jaar dat de Spotify Wrapped uitkomt en daar pakt Spotify mee uit.

De tijd van de jaaroverzichten is weer aangebroken en traditiegetrouw trapt Spotify deze af met het jaarlijkse Wrapped-overzicht. Hierin zie jij welke artiest, album en podcast jij het meest heb geluisterd en daarbij krijg je bij sommige artiesten zelfs een persoonlijke videoboodschap. Zo zie jij wat jouw luisteractiviteit was in het afgelopen jaar

Spotify Wrapped 2025 is er

De komende dagen zal je er niet aan ontkomen als iedereen weer op social media zijn luisteroverzichten van Spotify Wrapped 2025 deelt. In dit overzicht zie je niet alleen wie je meest beluisterde artiest is, maar ook welk genre jouw ding is en welk nummer jij grijsgedraaid hebt.

Om aan de slag te gaan, kun je deze link volgen waarna de Spotify-app wordt geopend. In de app zelf vind je bovenaan ook een Wrapped-knop waarmee je naar de overzichten gaat. Je kan door dit overzicht heen bladeren in een soort Tiktok-achtige stijl. Door naar beneden de swipen op je scherm ga je verder en door omhoog te swipen ga je terug. Daarnaast kan je van elk onderdeel een overzicht delen op je social media, zoals Instagram of Bluesky. Of je vrienden daarop zitten te wachten, is een tweede. Je kunt het natuurlijk ook gewoon lekker voor jezelf houden.

Naast de standaardopties brengt Spotify dit jaar ook je luisterleeftijd in beeld, afhankelijk van de muziek die jij luistert. Op de Wrapped-pagina vind je verder de meer algemene overzichten, zoals de populairste nummers van dit jaar. Ook podcasts worden in een aparte lijst in het zonnetje gezet. Er is ook een op maat gemaakte afspeellijst met jouw favoriete nummers van 2025.

In Nederland was de populairste artiest Frenna en daarnaast heeft Spotify ook een top 5 bekend gemaakt van populairste nummers in Nederland:

Ordinary – Alex Warren Echte Liefde Is Te Koop – Samuel Welten ZAAZAA – Frenna & Shallipopi Messy – Lola Young Lotje – Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U., Jopke van Dobbenburgh, Roeland Beelen

Als Apple Music-gebruiker blijf je gelukkig niet met lege handen zitten. Deze week is ook de Apple Music Replay 2025 uitgekomen, waarin dezelfde statistieken te vinden zijn. Je kunt zelfs dieper in de cijfers duiken door de overzichten per maand te bekijken. In onze tip over Apple Music Replay lees je er meer over. Dit jaar heeft ook YouTube zijn overzicht genaamd de Recap 2025.

